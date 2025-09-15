‘मेरे पिता की जान बच जाती अगर…’; BMW कार हादसे में मरे अधिकारी के बेटे ने क्या बताया

दिल्ली में बीएमडब्ल्यू कार हादसे में जान गंवाने वाले नवजोत सिंह के बेटे ने कहा कि 20 किमी दूर के अस्पताल के बजाय अगर किसी पास के अस्पताल में ले जाया जाता उनके पिता की जान बच सकती थी। मृतक नवजोत सिंह केंद्रीय वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी के पद तैनात थे।

नवजोत के बेटे नवनूर सिंह ने बताया, "मुझे एक फैमिली फ्रेंड का फोन आया जिसने मुझे हादसे के बारे में बताया और बताया कि मेरे माता-पिता जीटीबी नगर के न्यूलाइफ अस्पताल में भर्ती हैं।"

नवनूर ने आगे कहा, एक्सीडेंट दोपहर करीब एक या डेढ़ बजे हुआ, बीएमडब्ल्यू चला रही एक महिला ने मेरे माता-पिता की बाइक को टक्कर मार दी। कुछ तो गड़बड़ जरूर थी, जो उन्हें 20 किलोमीटर दूर एक अस्पताल ले जाया गया, जहां कोई सुविधा नहीं थी... अस्पताल में मेरे पिता को मृत घोषित कर दिया गया। वहां के लोगों का कहना था कि एक्सीडेंट के तुरंत बाद मौत बहुत कम होती है... धौला कुआं के पास कई सुपरस्पेशलिटी अस्पताल हैं और एम्स भी, अगर उन्हें वहां भेज दिया जाता, तो शायद उनकी जान बच जाती।''

कार चलाने वाली महिला अपने अस्पताल में ले गई : नवनूर उन्होंने कहा कि जीटीबी नगर स्थित न्यूलाइफ अस्पताल उसी महिला का है, जो एक्सीडेंट के समय कार चला रही थी।

उन्होंने कहा, ''कार में सवार लोगों को मामूली चोटें आई हैं और वे उसी अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह किसी विश्वसनीय स्रोत से है या नहीं। जीटीबी नगर स्थित न्यूलाइफ अस्पताल उस महिला का है, जो बीएमडब्ल्यू चला रही थी और उसके पति को भी उसी अस्पताल में भर्ती कराया गया था... मेरे माता-पिता को एक डिलीवरी वैन में अस्पताल भेजा गया। जब मेरी मां को होश आया, तो वह पैसेंजर सीट पर थीं और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे पिता लेटे हुए थे।''

दिल्ली पुलिस के अनुसार, वित्त मंत्रालय में कार्यरत नवजोत सिंह हरि नगर में रहते थे, जब यह टक्कर हुई वो अपनी पत्नी के साथ बाइक पर सवार थे। इसके अलावा, बाइक सवार दंपती बाईं ओर एक बस से भी टकरा गए।

पुलिस के अनुसार, प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जिस समय बीएमडब्ल्यू कार बाइक से टकराई, उस समय एक महिला उसे चला रही थी। हादसे के बाद, महिला और उसके पति ने टैक्सी ली और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बाद में, अस्पताल ने पुलिस को सूचित किया कि एक व्यक्ति की मौत हो गई है और एक अन्य घायल हो गया है।