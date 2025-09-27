एंबुलेंस तो 30 सेकंड में वहां से चली गई; BMW हादसे की आरोपी गगनप्रीत कौर को जमानत देते हुए कोर्ट ने क्या कहा?

दिल्ली के धौला कुआं के पास 14 सितंबर को हुए बीएमडब्ल्यू हादसे की आरोपी गगनप्रीत कौर को पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने जमानत देते हुए हादसे के बाद मौके पर एंबुलेंस पर सवाल उठाए हैं।

दिल्ली के धौंला कुआं के पास 14 सितंबर को हुए बीएमडब्ल्यू हादसे की आरोपी गगनप्रीत कौर को पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने जमानत देते हुए हादसे के बाद मौके पर एंबुलेंस पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा, हादसे के बाद मौके पर 30 सेकंड तक एक एंबुलेंस मौजूद थी जो पास के अस्पताल ही जा ही रही थी। फिर भी वह घायलों को नहीं ले गई। क्या ये लापरवाही नहीं है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कुछ ही सेकंड में एक एम्बुलेंस वहां पहुंच गई थी और 30 सेकंड तक वहीं रही। लेकिन घायलों को अस्पताल नहीं ले जाया गया। जबकि उन्हें कोई इमरजेंसी भी नहीं थी औरआर्मी बेस अस्पताल, जा रहे थे जो पास में ही है।

कोर्ट ने पुलिस से पूछा कि इस एम्बुलेंस का क्या किया जाना चाहिए? क्या वे लापरवाही से हुई मौत के अपराध के आरोपी नहीं हैं? कोर्ट ने कहा कि नर्स के साथ एम्बुलेंस घायलों को अस्पताल ले जाने के लिए बाध्य थी। कोर्ट ने आगे कहा, नर्स ने आसपास खड़े लोगों से पूछा कि क्या किसी को मदद चाहिए। लेकिन फिर भी वह 30 सेकंड के भीतर मौके से चली गई। क्या यह चिकित्सकीय लापरवाही नहीं है?

बता दें, 38 साल की गगनप्रीत कौर कथित तौर पर उस बीएमडब्ल्यू कार को चला रही थीं जिसने वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी नवजोत सिंह की बाइक को टक्कर मार दी थी। इस घटना में नवजोत सिंह की मौत हो गई थी और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई थीं। घटना उस समय हुई जब 14 सितंबर यानी रविवार को नवजोत अपनी पत्नी संदीप के साथ बंगला साहिब गुरुद्वारा से लौट रहे थे।

वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग में उप सचिव, नवजोत सिंह चौदह सितंबर की दोपहर दिल्ली छावनी मेट्रो स्टेशन के पास रिंग रोड पर हुई दुर्घटना में घायल हो गए थे और बाद में उनकी मौत हो गई। वह हरि नगर के रहने वाले थे।