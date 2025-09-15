BMW हादसे की पूरी कहानी; कार पलटी तब बाइक से भिड़ंत, बस से भी जा टकराए थे नवजोत

दिल्ली कैंट इलाके में रविवार को हुए बीएमडब्ल्यू कार हादसे में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों विभाग के उप सचिव नवजोत सिंह की मौत के मामले में नए नए अपडेट सामने आ रहे हैं। इस रिपोर्ट में हादसे की पूरी कहानी...

दिल्ली कैंट इलाके में रविवार को दोपहर के वक्त हुए बीएमडब्ल्यू कार हादसे में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों विभाग के उप सचिव नवजोत सिंह (52) की मौत के मामले में नए नए अपडेट सामने आ रहे हैं। पुलिस सूत्रों की मानें तो यह हादसा तेज रफ्तार की वजह से हो सकता है। इसमें सड़क पर मौजूद कर्व की भी भूमिका हो सकती है। प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो गगनप्रीत की BMW कार पहले डिवाइडर से टकराई और फिर पलट गई और नवजोत की बाइक को चपेट में ले लिया। इस रिपोर्ट में हादसे की पूरी कहानी...

गगनप्रीत कौर चला रही थीं कार पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, बीएमडब्ल्यू कार को 38 साल गगनप्रीत कौर चला रही थीं। उनकी छह साल की बेटी अगली सीट पर थी जबकि उनका चार साल का बेटा, उनके पति और उनकी घरेलू सहायिका पिछली सीट पर बैठे थे। हादसे में घायल गगनप्रीत को सोमवार को अस्पताल से छुट्टी मिली तो पुलिस ने उनको इस केस में गिरफ्तार कर लिया।

पलटने के बाद बाइक से टक्कर प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार नारायणा की ओर जा रही थी। इसी दौरान कार ड्राइव कर रहीं गगनप्रीत ने कंट्रोल खो दिया। फिर कार का अगला टायर सेंट्रल वर्ज से टकरा गया। बेकाबू कार का आगे का पहिया डिवाइडर पर चढ़ गया। कार लगभग 50 मीटर तक इसी तरह दौड़ती रही फिर आगे जाकर लोहे की एक ग्रिल से टकराकर पलट गई। कार पलटने के बाद वह बाइक से टकराई।

बस की भी चपेट में आए थे नवजोत सिंह पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों विभाग के उप सचिव नवजोत सिंह अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल से आ रहे थे। उनकी मोटरसाइकिल की टक्कर पहले पलटी हुई बीएमडब्ल्यू से हुई। फिर बाइक सड़क पर गुजर रही डीटीसी बस से जा टकराई। बस से टकराने के बाद बाइक सवार नवजोत सिंह और उनकी पत्नी संदीप कौर उछलकर दूर जा गिरे।

बस के रास्ते में ऐसे आ गए नवजोत सिंह वहीं हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, बीएमडब्ल्यू कार से बाइक की टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार दंपति दाहिनी ओर चलती बस के रास्ते में आ गए। बस से लगी ठोकर के बाद बाइक सवार नवजोत सिंह और उनकी पत्नी संदीप कौर उछलकर सड़क पर जा गिरे। दोनों ही गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के कारण मार्ग पर लंबा जाम लग गया। राहगीर घटना को मोबाइल में रिकॉर्ड करने लगे।

इलाज मिलने में हुई देरी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि दुर्घटना के कारण सड़क पर जाम लग गया। एक एम्बुलेंस चालक मदद मांगी गई लेकिन उसने इनकार कर दिया। पुलिस भी देर से पहुंची क्योंकि टीम को जाम के कारण लंबा रास्ता तय करना पड़ा। दुर्घटना स्थल के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें हादसे के बाद की स्थिति नजर आ रही है। कार पलटी दिख रही है और पीड़ित सड़क पर घायल पड़े हैं।

वीडियो हो रहे वायरल हालांकि लाइव हिन्दुस्तान इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। नीली बीएमडब्ल्यू सड़क के बीचों-बीच पलटी नजर आ रही है। उसका विंडशील्ड टूटा हुआ है और दरवाजे खुले हुए हैं। एक महिला जिसे कार चालक बताया जा रहा है वाहन से यात्रियों को बाहर निकालने के लिए जद्दोजहद करती दिख रही है। वीडियो में नवजोत सिंह खून से लथपथ पड़े हैं जबकि घायल पत्नी थोड़ी दूरी पर हैं।

बस से टकराने के बाद दूर जा गिरे दंपति हिन्दुस्तान संवाददाता के मुताबिक, पुलिस अधिकारी ने बताया कि तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई और पलट गई। कार में सवार लोग फंस गए थे। बीएमडब्ल्यू कार से टक्कर लगने के बाद बाइक सड़क पर गुजर रही डीटीसी बस से जा टकराई थी। बस से टकराने के बाद बाइक सवार दंपति उछलकर बाइक से दूर जा गिरे थे। वहीं घटनास्थल पर मौजूद लोग वीडियो बनाते दिखे। लोगों की उदासीनता पर सोशल मीडिया में तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।

पुलिस को मिले सीसीटीवी फुटेज दिल्ली पुलिस ने बीएमडब्ल्यू कार चला रही आरोपी महिला गगनप्रीत पर बीएनएस की कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। सोमवार को अस्पताल से छुट्टी मिलते ही उसे गिरफ्तार कर थाने लाया गया। पुलिस ने गाड़ी जब्त कर घटनास्थल की फोरेंसिक जांच कराई है। एक अधिकारी ने बताया कि बरामद सीसीटीवी फुटेज, कार की फोरेंसिक रिपोर्ट और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान केस की दिशा तय करेंगे।

पास के अस्पताल ले जाने को कहा लेकिन सुना ही नहीं वित्त मंत्रालय में अधिकारी दिवंगत नवजोत सिंह की पत्नी संदीप कौर ने आरोप लगाया है कि गगनप्रीत और उसके पति ने जानबूझ कर उन्हें दूर के छोटे अस्पताल में भर्ती कराया। यदि उनके पति को समय पर उपचार मिल जाता तो उनकी जान बच सकती थी। डॉक्टरों का भी कहना है कि यदि नवजोत को समय पर इलाज मिल जाता तो शायद उनकी जान बचाई जा सकती थी।