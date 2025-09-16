BMW हादसे में आरोपी गगनप्रीत को 2 दिन की न्यायिक हिरासत, बेल अर्जी पर पुलिस को नोटिस

दिल्ली की एक अदालत ने BMW कार हादसे की महिला आरोपी गगनप्रीत कौर को 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने गगनप्रीत कौर की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस और मृतक के परिजनों को नोटिस भी जारी किया है।

दिल्ली की एक अदालत ने धौला कुआं BMW कार हादसे की महिला आरोपी गगनप्रीत कौर को सोमवार को 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। हादसे में वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी नवजोत सिंह की मौत हो गई थी जबकि उनकी पत्नी संदीप कौर गंभीर रूप से घायल हो गईं। आरोपी कार चालक गगनप्रीत कौर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने बताया कि आरोपी को ड्यूटी मजिस्ट्रेट आकांक्षा सिंह के आवास पर पेश किया गया।

मजिस्ट्रेट ने कहा कि गगनप्रीत कौर (38) से हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। अदालत ने गगनप्रीत कौर की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस और मृतक के परिजनों को नोटिस भी जारी किया। अदालत ने 17 सितंबर तक दिल्ली पुलिस और मृतक से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी।

पुलिस ने बताया कि हादसे में जख्मी गगनप्रीत कौर को सोमवार को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि हादसे के घायलों को नजदीकी अस्पताल की बजाय करीब 22 किलोमीटर दूर जीटीबी नगर क्यों ले जाया गया।

गगनप्रीत ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान उसकी छह वर्षीय बेटी गंभीर रूप से संक्रमित हो गई थी। कई अस्पतालों ने भर्ती से मना कर दिया था, लेकिन न्यू लाइफ अस्पताल ने उसे भर्ती कर लंबा इलाज किया और आखिरकार उसकी जान बचाई। तभी से उसे अस्पताल पर भरोसा हो गया था। इसी कारण हादसे के बाद उसने अपने पति से कहा कि घायलों को वहीं ले चलो ताकि उनकी जान बच सके।