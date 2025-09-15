delhi bmw accident case accused gaganpreet told reason for taking injured far away hospital कोरोना में बेटी बचाया था इसलिए उस अस्पताल ले गई, BMW हादसे में आरोपी गगनप्रीत का दावा, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi bmw accident case accused gaganpreet told reason for taking injured far away hospital

कोरोना में बेटी बचाया था इसलिए उस अस्पताल ले गई, BMW हादसे में आरोपी गगनप्रीत का दावा

दिल्ली बेकाबू बीएमडब्ल्यू कार की टक्कर से वित्त मंत्रालय के अधिकारी नवजोत सिंह की मौत के मामले में आरोपी महिला चालक गगनप्रीत ने एक बड़ा खुलासा किया है। उसने पुलिस को बताया है कि वह नवजोत सिंह और उनकी पत्नी को लेकर दूर के अस्पताल में क्यों गई?

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, राजन शर्मा, नई दिल्लीMon, 15 Sep 2025 07:33 PM
दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे से रविवार की दोपहर को घर वापस आने के दौरान वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में उप सचिव 56 वर्षीय नवजोत सिंह और उनकी पत्नी संदीप कौर की बाइक को एक बेकाबू बीएमडब्ल्यू कार ने टक्कर मार दी। इस हादसे में वित्त मंत्रालय के अधिकारी नवजोत सिंह की मौत हो गई। बीएमडब्ल्यू एक्सिडेंट मामले में आरोपी महिला चालक गगनप्रीत ने एक बड़ा खुलासा किया है। उसने पुलिस को बताया है कि एक्सिडेंट के बाद वह जख्मी नवजोत सिंह और उनकी पत्नी संदीप कौर को लेकर दूर के अस्पताल में क्यों गई?

क्यों ले गई 22 किलोमीटर दूर?

अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद दिल्ली कैंट थाना पुलिस ने सोमवार को आरोपी महिला गगनप्रीत को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सोमवार को आरोपी महिला चालक गगनप्रीत से लंबी पूछताछ की। पुलिस के समाने सबसे बड़ा सवाल था कि वह घायलों को हादसे वाली जगह से लगभग 22 किलोमीटर दूर जीटीबी नगर क्यों लेकर गई थी। पूछताछ के दौरान गगनप्रीत ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान उसकी छह वर्षीय बेटी कोरोना संक्रमित हो गई थी।

कोरोना में बेटी को बचाने का हवाला

गगनप्रीत ने आगे बताया कि बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई थी। ऐसे में वह अपनी बच्ची को बचाने के लिए कई अस्पतालों में घूमी, लेकिन किसी अस्पताल ने उसकी बेटी को भर्ती नहीं किया। जीटीबी नगर स्थित न्यू लाइफ अस्पताल ने उसकी बेटी को भर्ती किया और कई सप्ताह तक चले उपचार के बाद उसकी जान भी बचा ली। इस घटना के बाद से उसका अस्पताल पर विश्वास बन गया था।

ताकि बचाई जा सके घायलों की जान

बकौल आरोपी गगनप्रीत जब हादसे के घायलों को ज्यादा चोटें आईं तो उसने अपने पति से न्यू लाइफ अस्पताल ही चलने के लिए कहा ताकि उनकी जान बचाई जा सके।

नवजोत सिंह की पत्नी के गंभीर आरोप

दिल्ली कैंट इलाके में हुए इस भयानक सड़क हादसे में पुलिस को दिए बयान में वित्त मंत्रालय के अधिकारी नवजोत सिंह की पत्नी संदीप कौर ने आरोप लगाया है कि गगनप्रीत और उसके पति ने जानबुझ कर उन्हें दूर के छोटे अस्पताल में भर्ती किया था। यदि उनके पति को समय पर उपचार मिल जाता तो उनकी जान बच सकती थी।

टक्कर लगने के बाद गिरे और अंधेरा छा गया

संदीप कौर ने बताया कि बाइक को पीछे से टक्कर लगने के बाद मैं और मेरे पति सड़क पर गिर गए। जिसके बाद मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। कुछ देर बाद मुझे होश आया तो मैने देखा कि एक महिला और एक आदमी मुझे व मेरे पति को एक वैन टाइप गाड़ी में कहीं ले जा रहे थे। मेरे पति नवजोत सिंह बेहोश थे। गाड़ी में बाइक को टक्कर मारने वाली महिला भी मौजूद थे।

बार-बार कहती रही लेकिन नहीं सुनी मेरी बात

संदीप कौर ने बताया कि मैंने नवजोत की हालत देखकर महिला के सामने बार बार गुजारिश की। मैंने उससे कहा कि मेरे पति को तुंरत इलाज की जरूरत है उन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कर दो, उनकी जान बच जाएगी। मैं बार बार उससे कहती रही लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी और लगभग 22 किलोमीटर दूर जीटीबी नगर स्थित छोटे से अस्पताल में गई। वह दोनों जानबूझ कर हमें इतनी दूर छोटे अस्पताल में लेकर आए।