BMW हादसे की आरोपी गगनप्रीत को फिलहाल राहत नहीं, CCTV फुटेज पर भी पुलिस का बड़ा अपडेट
दिल्ली के बीएमडल्यू हादसे की आरोपी गगनप्रीत कौर को फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। कोर्ट ने उनकी जमानच याचिका पर सुनवाई 24 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। इसी के साथ हादसे के सीसीटीवी फुटेज को लेकर भी दिल्ली पुलिस ने बड़ा अपडेट दिया है। रविवार को दिल्ली के धौंला कुआं के पास एक बीएमडब्ल्यू कार ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी थी।
इस हादसे में बाइक पर सवार वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी नवजोत सिंह की मौत हो गई जबकि उनकी पत्नी संदीप कौर को भी काफी चोटें आई। वह दोनों बंगला साहिब गुरुद्वारे से दर्शन करने के बाद लौट रहे थे। संदीप ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया थी काफी बार कहने के बावजूद कि उन्हें किसी पास के अस्पताल ले जाया जाए, आरोपी पति-पत्नी उन्हें 19 किलोमीटर दूर एक छोटे से अस्पताल ले गए। जिसके चलते उन्हें सही समय पर इलाज नहीं मिल पाया। इससे पहले कोर्ट गगनप्रीत को सात दिनों की न्यायिक हिरासत में भी भेज चुकी है।
शिकायतकर्ता के वकील अतुल कुमार ने कहा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि जमानत याचिका पर सुनवाई बुधवार, 24 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इसे इसलिए स्थगित किया गया है क्योंकि दिल्ली पुलिस को मामले की जांच के लिए और समय चाहिए और उन्होंने अनुरोध किया है कि कुछ ज़रूरी जांच पूरी होने के बाद ज़मानत पर सुनवाई करना बेहतर होगा। अदालत ने सहमति जताई और मामले की सुनवाई बुधवार के लिए निर्धारित की गई है। मृतक पीड़िता की पत्नी अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। कल, दिल्ली पुलिस ने कहा कि डॉक्टरों ने कहा है कि वह बयान देने की स्थिति में नहीं है और इसमें 2-3 दिन लगेंगे। इसलिए, दिल्ली पुलिस ने पहले उनकी जांच करने और आगे की जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए और समय मांगा। इसके अलावा, जांच के अन्य पहलू भी हैं, इसलिए उन्होंने और समय मांगा।