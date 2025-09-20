BMW हादसे की आरोपी गगनप्रीत को फिलहाल राहत नहीं, CCTV फुटेज पर भी पुलिस का बड़ा अपडेट

दिल्ली के बीएमडब्ल्यू हादसे की आरोपी गगनप्रीत कौर को फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। कोर्ट ने उनकी जमानच याचिका पर सुनवाई 24 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी है।

दिल्ली के बीएमडल्यू हादसे की आरोपी गगनप्रीत कौर को फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। कोर्ट ने उनकी जमानच याचिका पर सुनवाई 24 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। इसी के साथ हादसे के सीसीटीवी फुटेज को लेकर भी दिल्ली पुलिस ने बड़ा अपडेट दिया है। रविवार को दिल्ली के धौंला कुआं के पास एक बीएमडब्ल्यू कार ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी थी।

इस हादसे में बाइक पर सवार वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी नवजोत सिंह की मौत हो गई जबकि उनकी पत्नी संदीप कौर को भी काफी चोटें आई। वह दोनों बंगला साहिब गुरुद्वारे से दर्शन करने के बाद लौट रहे थे। संदीप ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया थी काफी बार कहने के बावजूद कि उन्हें किसी पास के अस्पताल ले जाया जाए, आरोपी पति-पत्नी उन्हें 19 किलोमीटर दूर एक छोटे से अस्पताल ले गए। जिसके चलते उन्हें सही समय पर इलाज नहीं मिल पाया। इससे पहले कोर्ट गगनप्रीत को सात दिनों की न्यायिक हिरासत में भी भेज चुकी है।