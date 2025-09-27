Delhi BMW Accident Accused Gaganpreet Kaurgranted bail BMW हादसे की आरोपी गगनप्रीत कौर को बड़ी राहत, कोर्ट ने दी जमानत; वित्त मंत्रालय के अधिकारी नवजोति सिंह की हुई थी मौत, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi BMW Accident Accused Gaganpreet Kaurgranted bail

BMW हादसे की आरोपी गगनप्रीत कौर को बड़ी राहत, कोर्ट ने दी जमानत; वित्त मंत्रालय के अधिकारी नवजोति सिंह की हुई थी मौत

दिल्ली के धौला कुआं के पास हुए बीएमडब्ल्यू हादसे की आरोपी गगनप्रीत कौर को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने गगनप्रीत को जमानत देदी है। कोर्ट ने हादसे के बाद मौके पर मौजूद एंबुलेंस के घायलों को अस्पताल ना ले जाने पर भी सवाल उठाया है।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 27 Sep 2025 04:43 PM
share Share
Follow Us on
BMW हादसे की आरोपी गगनप्रीत कौर को बड़ी राहत, कोर्ट ने दी जमानत; वित्त मंत्रालय के अधिकारी नवजोति सिंह की हुई थी मौत

दिल्ली के धौला कुआं के पास हुए बीएमडब्ल्यू हादसे की आरोपी गगनप्रीत कौर को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने गगनप्रीत को जमानत दे दी है। 14 सितंबर को हुए इस हादसे में वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी नवजोत सिंह की दर्दनाक मौत हो गई थी। जबकि उनकी पत्नी संदीप गंभीर रूप से घायल हो गई थीं। पत्नी ने आरोप लगाया था कि गाड़ी में मौजूद आरोपी पति-पत्नी उन्हें पास के किसी अस्पताल ना ले जाकर 19 किलोमीटर दूर एक छोटे से अस्पताल ले गए जिससे उनके पति को समय पर इलाज नहीं मिल पाया और उनकी मौत हो गई। उन्होंने दावा किया था कि वह बार-बार उनसे गुहार लगाती रहीं कि मेरे पति को तुरंत इलाज की जरूरत हैं, प्लीज किसी पास के अस्पताल में ले चलिए लेकिन उन दोनों ने एक नहीं मानी।

फैसला सुनाने से पहले कोर्ट ने कहा कि कुछ ही सेकंड में एक एम्बुलेंस भी वहां पहुंच गई थी और 30 सेकंड तक वहीं रही। लेकिन घायलों को अस्पताल नहीं ले जाया गया। जबकि उस एंबुलेंस के पास कोई इमरजेंसी भी नहीं थी और वे वह पास के आर्मी बेस अस्पताल जा रहे थे। इस एम्बुलेंस का क्या किया जाना चाहिए? अदालत ने पुलिस से पूछा, क्या वे लापरवाही से हुई मौत के आरोपी नहीं हैं? कोर्ट ने कहा कि पैरामेडिक के साथ एम्बुलेंस घायलों को अस्पताल ले जाने के लिए बाध्य थी। कोर्ट ने कहा कि नर्स ने आसपास खड़े लोगों से पूछा कि क्या किसी को मदद चाहिए। वहां एक एंबुलेंस बिल्कुल तैयार थी जो 30 सेकंड के भीतर वहां से चली गई। क्या यह इलाज में लापरवाही नहीं है?

इन शर्तों के साथ दी गई जमानत

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें एक लाख रुपए के मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानत पर बेल दी है। कोर्ट ने गगनप्रीत कौर को अपना पासपोर्ट जमा करने का भी निर्देश दिया है।

बता दें, दिल्ली कोर्ट ने 25 सितंबर को हादसे की आरोपी गगनप्रीत कौर की जमानत याचिका पर अपना फैसला शनिवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। आरोप है कि हादसे के वक्त गगनप्रीत ही गाड़ी चला रही थी। उनकी गाड़ी से वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी की बाइक को टक्कर लगी थी। नवजोत अपनी पत्नी के साथ बंगला साहिब गुरुद्वारा से दर्शन कर लौट रहे थे। इसी दौरान ये हादसा हुआ। इससे पहले गगनप्रीत कौर को 27 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

आर्थिक मामलों के विभाग में उपसचिव 52 साल के नवजोत सिंह हरि नगर में रहते थे। चौदह सितंबर की दोपहर दिल्ली छावनी मेट्रो स्टेशन के पास रिंग रोड पर हुई दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गये थे और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। इस दुर्घटना में उनकी पत्नी भी घायल हुई थीं।