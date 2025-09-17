Delhi BMW Accident Accused Gaganpreet Bail Plea Said 5000 accidents reported across the country Navjot Singh देश में हर रोज 5 हजार हादसे होते हैं; BMW हादसे की आरोपी गगनप्रीत कौर की बेल के लिए क्या दलील, Ncr Hindi News - Hindustan
देश में हर रोज 5 हजार हादसे होते हैं; BMW हादसे की आरोपी गगनप्रीत कौर की बेल के लिए क्या दलील

दिल्ली के BMW हादसे में वित्त मंत्रालय के अधिकारी नवजोत सिंह की मौत दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि देश में हर रोज 5 हजार दु्र्घटनाएं होती है। ये दलील उस आरोपी महिला गगनप्रीत कौर की ओर से दी गई है जिसकी कार से भिड़ंत के बाद नवजोत सिंह की मौत हो गई।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 17 Sep 2025 03:10 PM
‘BMW हादसे में वित्त मंत्रालय के अधिकारी नवजोत सिंह की मौत दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि देश में हर रोज 5 हजार दु्र्घटनाएं होती है।’ ये दलील उस आरोपी महिला गगनप्रीत कौर की ओर से दी गई है जिसकी कार से भिड़ंत के बाद नवजोत सिंह की मौत हो गई। उनकी पत्नी भी गंभीर रूप से घायल हैं और वेंकटेश्वर अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है।

हादसे के बाद अस्पताल से छुट्टी मिलते ही पुलिस ने गगनप्रीत कौर को गिरफ्तार कर लिया था। आज उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान उन्होंने कोर्ट में जो दलील दी, वह चौंकाने वाली है। उनके वकील की ओर से दलील दी गई है कि केवल गगनप्रीत कौर को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। हादसे के वक्त वहां से गुजरने वाली डीटीसी बस औ एंबुलेंस को भी आरोपी बनाया जाना चाहिए। उनका दावा है कि नवजोत सिंह की बाइक डीटीसी बस से भी टकराई थी। दिल्ली कोर्ट ने मामले की सुनवाई शनिवार के लिए स्थगित कर दी है। पटियाला हाउस स्थित मजिस्ट्रेट अदालत ने बीएमडब्ल्यू कार हादसा मामले में सीसीटीवी संरक्षित रखने का भी नोटिस जारी किया है, ताकि भविष्य में जांच में कोई विवाद उत्पन्न न हो।

नवजोत सिंह की पत्नी संदीप ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि उसने BMW में सवार पति-पत्नी से बार-बार गुहार लगाई थी कि उन्हें किसी पास के अस्पताल ले जाया जाए लेकिन वह दोनों उन्हें 19 किलोमीटर दूर एक छोटे से अस्पताल में ले गए। पुलिस ने दोनों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या और सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप जोड़े हैं।

वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग में उप सचिव सिंह (52) की मोटरसाइकिल को रविवार दोपहर एक बीएमडब्ल्यू कार ने टक्कर मार दी थी। वह अपनी पत्नी के साथ गुरुद्वारा बंगला साहिब से घर लौट रहे थे।

इस घटना में सिंह की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस ने बताया कि घटना के दौरान कार चला रही गगनप्रीत के साथ उसके पति, दो बच्चे और एक घरेलू सहायिका भी थी। गुरुग्राम में रहने वाला यह परिवार विनिर्माण का कारोबार करता है।