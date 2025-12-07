चाकू और स्क्रू ड्राइवर से की शख्स की बेरहमी से हत्या, दिल्ली पुलिस ने 12 घंटे में सुलझाई ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी

दिल्ली के अशोक विहार पुलिस स्टेशन की टीम ने सब्जी मंडी रेलवे पुलिस में दर्ज एक ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी 12 घंटे के भीतर सुलझाने में बड़ी सफलता हासिल की है। यह मामला 6 दिसंबर 2025 को तड़के एक रेलवे ट्रैक पर 25-30 साल के शख्स के शव मिलने से जुड़ा था, जिसकी तेज धार वाले हथियारों से नृशंस हत्या की गई थी। मृतक की पहचान मोनू उर्फ मनोज के रूप में हुई, जो स्वयं पुलिस रिकॉर्ड में एक 'रजिस्टर्ड बदमाश' था। पुलिस ने मामले की गुत्थी को सुलझाते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिनकी उम्र 15 से 18 साल बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक मृतक के चेहरे, गर्दन और गले पर कई धारदार वार किए गए थे। गर्दन पर धारदार वार से उसका चेहरा खराब हो गया था। मामला सब्जी मंडी रेलवे थाने का था, इसलिए सूचना रेलवे को दे दी गई और रेलवे के कर्मचारी भी मौके पर पहुंच गए।