दिल्ली धमाके का सोहना कनेक्शन आया सामने, कश्मीर से हुआ था अमोनियम नाइट्रेट का भुगतान
संक्षेप: दिल्ली धमाके के तार गुरुग्राम के सोहना से भी जुड़ रहे हैं। एनआईए की जांच में सामने आया है कि सोहना अनाज मंडी के दो दुकानदारों से भी अमोनियम नाइट्रेट खरीदा गया था। इन दुकानदारों को जम्मू-कश्मीर में बैठे किसी शख्स ने अपने खाते से ऑनलाइन पेमेंट किया था।
अनाज मंडी में खाद बीज भंडार नाम से दो दुकान हैं। दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके की जांच कर रही एनआईए ने दोनों दुकानदारों को गुरुवार को फरीदाबाद तलब किया था। ये दोनों दुकानदार अमोनियम नाइट्रेट की बिक्री से जुड़ा सारा रिकॉर्ड अपने साथ लेकर गए थे। पूरा दिन इनसे पूछताछ हुई। पूछताछ में सामने आया कि अमोनियम नाइट्रेट के बदले में इन्हें जम्मू-कश्मीर के एक खाते से भुगतान हुआ था। पूछताछ के बाद इन्हें छोड़ दिया गया। इसके बाद इन्होंने दुकान खोलना शुरू कर दिया है।
इन दोनों दुकानों के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि अभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज इन दुकानों से जांचकर्ता टीम ने नहीं ली है, जिससे स्पष्ट होगा कि इन दुकानदारों से किस व्यक्ति ने अमोनियम नाइट्रेट खरीदा था। यह दोनों दुकानदार यह भी नहीं बता रहे हैं कि उन्होंने कितना अमोनियम नाइट्रेट बेचा है।
जांच एजेंसी ने फरीदाबाद बुलाकर की पूछताछ
दोनों दुकानदार ने बताया कि जांच एजेंसी ने उन्हें फरीदाबाद बुलाया था। अमोनियम नाइट्रेट की बिक्री से जुड़ा सारा रिकॉर्ड उन्हें दिखा दिया है। पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया है। इन दोनों दुकानों पर मुख्यमंत्री उड़नदस्ता का 15 दिन पहले छापा पड़ा था। जांच के दौरान मुख्यमंत्री उड़नदस्ता ने रिकॉर्ड से 275 डीएपी खाद के अधिक कट्टे पाए थे।