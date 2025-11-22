Hindustan Hindi News
अल फलाह यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के भविष्य की चिंता; पेरेंट्स ने किया यह फैसला

संक्षेप:

दिल्ली विस्फोट के बाद जांच के केंद्र में आई अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे स्टूडेंट्स के भविष्य की चिंता को लेकर पेरेंट्स परेशान हैं। इन पैरेंट्स ने इंस्टीट्यूशन के मेन गेट पर जमा होने का फैसला किया है। 

Sat, 22 Nov 2025 05:20 PMKrishna Bihari Singh हिन्दुस्तान टाइम्स, लीना धनखड़, नई दिल्ली
दिल्ली विस्फोट के बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी जांच के केंद्र में है। इससे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे स्टूडेंट्स के भविष्य की चिंता को लेकर पेरेंट्स परेशान हैं। इन पैरेंट्स ने इंस्टीट्यूशन के मेन गेट पर जमा होने का फैसला किया है। ये पैरेंट्स करीब 900 स्टूडेंट्स के भविष्य को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच फैकल्टी और एडमिनिस्ट्रेशन से भरोसा लेने की कोशिश करेंगे। यह घटनाक्रम ऐसे वक्त में सामने आया है जब इस हफ्ते की शुरुआत में ईडी ने यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को हिरासत में लिया था।

चंडीगढ़ के एक MBBS स्टूडेंट के पिता एडवोकेट खुशपाल सिंह ने कहा कि पेरेंट्स व्हट्स ऐप ग्रुप के जरिए आपस में बातचीत कर रहे हैं। पेरेंट्स बहुत परेशान हैं क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई साफ जानकारी नहीं दी जा रही है। कई फैकल्टी मेंबर यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि आगे क्या होगा। आगे उन्हें कौन पढ़ाएगा।

खुशपाल सिंह ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वे यूनिवर्सिटी के अधिकारियों से मिलेंगे ताकि यह समझ सकें कि पढ़ाई और हॉस्पिटल में पोस्टिंग को स्टेबल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। कई पेरेंट्स का कहना है कि उनकी सबसे बड़ी चिंता यह है कि नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) यूनिवर्सिटी की मान्यता का रिव्यू कर सकता है या उसे वापस ले सकता है।

खुशपाल सिंह ने आगे कहा कि इससे स्टूडेंट्स खासकर अपने लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स के पास कोई पढ़ाई का रास्ता नहीं बचेगा। दिल्ली के एक पेरेंट ने कहा कि यदि नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) कोई एक्शन लेता है तो हमारे बच्चे कहां जाएंगे? कुछ तो अपने चौथे साल में हैं। उनका भविष्य अधर में नहीं छोड़ा जा सकता है।

पेरेंट्स ने कहा कि इन्हीं वजहों को देखते हुए वे यूनिवर्सिटी प्रशासन के साथ बैठक करना चाहते हैं कि एक क्लैरिटी मिल सके। स्टूडेंट्स एडमिनिस्ट्रेटिव उलझन, फैकल्टी तक पहुंचने में मुश्किल के साथ ही आने वाले एग्जाम को लेकर कन्फ्यूजन की बात कर रहे हैं।

आगरा की एक मां ने कहा कि हम बस यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे क्या होगा? बच्चे डरे हुए हैं। हमें जवाब चाहिए ताकि हम उन्हें गाइड कर सकें। परिवारों ने निराशा जताई कि न तो सरकारी एजेंसियों और न ही बड़े स्टेकहोल्डर्स ने अभी तक स्टूडेंट्स की पढ़ाई की चिंताओं पर ध्यान दिया है। मीडिया कवरेज भी दिल्ली धमाके की जांच पर ही फोकस है जबकि छात्रों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। आलम यह है कि स्टूडेंट्स का भविष्य दांव पर लगा है।

