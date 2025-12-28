बहुत कम है; दिल्ली ब्लास्ट के बाद मिले मुआवजे से खुश नहीं पीड़ित, किसको लिखा पत्र?

संक्षेप: Delhi Car Blast News: पीड़ितों ने अब दिल्ली सरकार को पत्र लिखकर मुआवजे की राशि की समीक्षा करने का आग्रह किया है। उन्होंने पिछले कुछ बड़े धमाकों का उदाहरण दिया है, जहां घायल होने पर भी अधिक मुआवजा दिया गया था।

बीते 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किला के पास हुए बम धमाके के घाव अब भी हरे हैं। उनके लिए जख्म मिटाना और आसान नहीं हैं जो खुद इससे पीड़ित हैं। धमाके में घायल हुए कई लोगों को सरकारी रिकॉर्ड में "मामूली चोट" (minor injuries) की श्रेणी में रखा गया था, लेकिन उनके जीवन पर पड़ा इसका प्रबाव मामूली से कहीं ज्यादा है। हर एक जीवित बचे व्यक्ति (survivor) से 20,000 मुआवजे का वादा किया गया था। पीड़ितों का कहना है कि यह राशि उनके इलाज के खर्च और आजीविका के नुकसान (कमाई न हो पाना) की भरपाई के लिए बहुत कम है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

पीड़ितों ने अब दिल्ली सरकार को पत्र लिखकर मुआवजे की राशि की समीक्षा करने का आग्रह किया है। उन्होंने पिछले कुछ बड़े धमाकों का उदाहरण दिया है, जहां घायल होने पर भी अधिक मुआवजा दिया गया था:

➤2005 के दिल्ली सीरियल ब्लास्ट। ➤2007 का समझौता एक्सप्रेस धमाका। ➤2008 के गफ्फार मार्केट और कनॉट प्लेस ब्लास्ट। ➤2011 का दिल्ली हाई कोर्ट ब्लास्ट। पीड़ितों ने इन उदाहरणों का हवाला देते हुए सरकार से अपील की है कि उन्हें अधिकतम संभव राहत दी जाए।

दिल्ली सरकार से गुजारिश तेईस साल की शाइना परवीन इस हादसे का एक बड़ा चेहरा हैं। धमाके में उनके दाएं कान का पर्दा बुरी तरह फट गया और चेहरे के बाएं हिस्से पर भी गंभीर चोटें आईं। इस घटना के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। चोटों के कारण उन्हें अपनी अकाउंटिंग की नौकरी से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनका कहना है, “हमें नौकरी दी जानी चाहिए। अगर मेरे पास काम होगा, तो मैं अपना गुजारा खुद कर सकूंगी।”

धमाके के एक हफ्ते के भीतर नौकरी छूटने के बाद, शाइना की शादी पहले टाल दी गई और फिर टूट गई। उनके पिता ऑटो किराए पर देकर आजीविका चलाते हैं, और अब उनके इलाज का खर्च उठा रहे हैं। शाइना ने बताया कि अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद से अब तक वह केवल दर्द की दवाओं पर 30,000 से अधिक खर्च कर चुकी हैं। एक अन्य 26 वर्षीय महिला के पैर और आंखों में चोटें आई थीं, उन्हें भी धमाके के बाद अपनी नौकरी से इस्तीफा देने के लिए कह दिया गया।

शाइना के पिता ने 'टाइम्स ऑफ इंडिया' (TOI) को बताया कि वे अधिकारियों के काम करने के तरीके से बहुत निराश हैं। उन्होंने अपनी व्यथा साझा करते हुए कहा कि उनके अनुसार, शाइना की चोटों को "मामूली चोट" (minor injuries) की श्रेणी में डाल दिया गया और सिर्फ पांच दिनों के भीतर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि बाद में शाइना का सरकारी इलाज कराना मुश्किल हो गया, जिसके कारण उन्हें मजबूरी में एक प्राइवेट अस्पताल का सहारा लेना पड़ा।