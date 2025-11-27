Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi blast update Muzammil bought 1600 kg ammonium nitrate from two shops 2 years ago 2023 nia investigation all detail
1600 kg विस्फोटक का कश्मीर से हुआ पेमेंट, मुजम्मिल ने कहां से खरीदा था अमोनियम नाइट्रेट?

1600 kg विस्फोटक का कश्मीर से हुआ पेमेंट, मुजम्मिल ने कहां से खरीदा था अमोनियम नाइट्रेट?

संक्षेप:

जांच के दौरान मुजम्मिल ने दावा किया कि उसने लक्ष्मी खाद-बीज दुकान से एक हजार किलोग्राम और मदान खाद-बीज दुकान से 600 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट खरीदा था। यह पूरी 1600 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री की खरीद वर्ष 2023 में की गई थी। 

Thu, 27 Nov 2025 09:25 AMUtkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
दिल्ली विस्फोटक मामले की गहन जांच में जुटी राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मुजम्मिल द्वारा सोहना मंडी से भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट खरीद करने के दावे की पुष्टि कर ली है। एनआईए की टीम रविवार को डॉ. मुजम्मिल को लेकर स्थानीय अनाज मंडी पहुंची थी, जहां उनसे दो खाद-बीज की दुकानों की पहचान कराई गई। डॉ. मुजम्मिल और उसके साथी पर वर्ष 2023 में इन दुकानों से कुल 1600 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री खरीदने का आरोप है।

दुकानों की पहचान और भुगतान का स्रोत

जानकारी के अनुसार एनआईए की टीम डॉ. मुजम्मिल को लेकर सोहना अनाज मंडी में स्थित मदान खाद-बीज बिक्रेता और लक्ष्मी खाद-बीज बिक्रेता दुकानों पर पहुंची। जांच के दौरान मुजम्मिल ने दावा किया कि उसने लक्ष्मी खाद-बीज दुकान से एक हजार किलोग्राम और मदान खाद-बीज दुकान से 600 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट खरीदा था। यह पूरी 1600 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री की खरीद वर्ष 2023 में की गई थी, जिसका भुगतान ऑनलाइन माध्यम से कश्मीर से किया गया था।

जांच में पूरा सहयोग देंगे

इस मामले में मदान खाद-बीज बिक्रेता के मालिक कृष्ण मदान ने जांच एजेंसियों के सामने अपना पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि दुकान पर 50 से 70 ग्राहक आते हैं। कृष्ण मदान ने कहा कि मुजम्मिल 2023 में अमोनियम नाइट्रेट ले जाने का दावा कर रहा है। इतना लंबा समय हो चुका है,इसलिए हमें विशिष्ट रूप से यह घटना याद नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह जांच एजेंसियों को हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार हैं।

एनआईए ने पांच साल का रिकॉर्ड किया जब्त

एनआईए की टीम ने दोनों दुकानों पर लगभग 25 मिनट तक आवश्यक जांच प्रक्रिया पूरी की। इस दौरान अनाज मंडी में स्थानीय दुकानदारों और राहगीरों की भीड़ जुट गई। एनआईए टीम ने भीड़ में फोटोग्राफी और किसी भी प्रकार की वीडियो बनाने वाले लोगों को सख्ती से रोका। एनआईए की टीम ने दोनों दुकानदारों का पांच साल पुराना रिकॉर्ड फरीदाबाद मंगवा लिया है। टीम रिकॉर्ड की बहुत ही बारीकी से जांच कर रही है ताकि अमोनियम नाइट्रेट की खरीद-बिक्री के पूरे नेटवर्क और इसमें शामिल अन्य व्यक्तियों का पता लगाया जा सके।

