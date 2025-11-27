1600 kg विस्फोटक का कश्मीर से हुआ पेमेंट, मुजम्मिल ने कहां से खरीदा था अमोनियम नाइट्रेट?

संक्षेप: जांच के दौरान मुजम्मिल ने दावा किया कि उसने लक्ष्मी खाद-बीज दुकान से एक हजार किलोग्राम और मदान खाद-बीज दुकान से 600 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट खरीदा था। यह पूरी 1600 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री की खरीद वर्ष 2023 में की गई थी।

दिल्ली विस्फोटक मामले की गहन जांच में जुटी राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मुजम्मिल द्वारा सोहना मंडी से भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट खरीद करने के दावे की पुष्टि कर ली है। एनआईए की टीम रविवार को डॉ. मुजम्मिल को लेकर स्थानीय अनाज मंडी पहुंची थी, जहां उनसे दो खाद-बीज की दुकानों की पहचान कराई गई। डॉ. मुजम्मिल और उसके साथी पर वर्ष 2023 में इन दुकानों से कुल 1600 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री खरीदने का आरोप है।

दुकानों की पहचान और भुगतान का स्रोत जानकारी के अनुसार एनआईए की टीम डॉ. मुजम्मिल को लेकर सोहना अनाज मंडी में स्थित मदान खाद-बीज बिक्रेता और लक्ष्मी खाद-बीज बिक्रेता दुकानों पर पहुंची। जांच के दौरान मुजम्मिल ने दावा किया कि उसने लक्ष्मी खाद-बीज दुकान से एक हजार किलोग्राम और मदान खाद-बीज दुकान से 600 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट खरीदा था। यह पूरी 1600 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री की खरीद वर्ष 2023 में की गई थी, जिसका भुगतान ऑनलाइन माध्यम से कश्मीर से किया गया था।

जांच में पूरा सहयोग देंगे इस मामले में मदान खाद-बीज बिक्रेता के मालिक कृष्ण मदान ने जांच एजेंसियों के सामने अपना पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि दुकान पर 50 से 70 ग्राहक आते हैं। कृष्ण मदान ने कहा कि मुजम्मिल 2023 में अमोनियम नाइट्रेट ले जाने का दावा कर रहा है। इतना लंबा समय हो चुका है,इसलिए हमें विशिष्ट रूप से यह घटना याद नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह जांच एजेंसियों को हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार हैं।