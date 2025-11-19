Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi blast umar gone this mosque in haryana for offer namaz police enquire 2 people
दिल्ली ब्लास्ट: हरियाणा की इस मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता था उमर, पुलिस ने 2 को उठाया

दिल्ली ब्लास्ट: हरियाणा की इस मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता था उमर, पुलिस ने 2 को उठाया

संक्षेप: दिल्ली धमाके को अंजाम देने वाले डॉ. उमर उन नबी को लेकर एक और बड़ी जानकारी सामने आई है। फरीदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच को पता चला है कि उमर सोहना के रायपुर गांव की शाही जामा मस्जिद में नमाज अदा करने जाता था। 

Wed, 19 Nov 2025 10:39 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नरेश कुमार, फरीदाबाद
दिल्ली के लालकिला के पास 10 नवंबर को धमाके को अंजाम देने वाले डॉ. उमर उन नबी को लेकर एक और बड़ी जानकारी सामने आई है। फरीदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच को पता चला है कि धमाके को अंजाम देने वाला डॉ. उमर सोहना के रायपुर गांव की शाही जामा मस्जिद में नमाज अदा करने जाता था। यह जानकारी मिलने के बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने मस्जिद के मौलाना तैय्यब हुसैन और उर्दू शिक्षक फरहान को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है।

सूत्रों के अनुसार, फरीदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम मंगलवार को देर शाम को मस्जिद के मौलाना तैय्यब हुसैन और उर्दू शिक्षक फरहान को पूछताछ के लिए अपने साथ उठा ले गई। दोनों ही नूंह के घासेड़ा गांव के निवासी हैं। पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि डॉ. उमर रायपुर की मस्जिद में कब-कब आया था। वह यहां कितने समय तक रुका? क्या उसकी मौलाना या उर्दू शिक्षक से कोई बातचीत या मुलाकात हुई थी।

जांच में सामने आया है कि डॉ. उमर नूंह की हिदायत कॉलोनी में किराए पर रह रहा था। इसी दौरान उसका रायपुर की मस्जिद में आना-जाना था। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि क्या उमर मौहम्मद सोहना मंडी में खाद-बीज की दुकान पर अमोनियम नाइट्रेट खुद खरीदने पहुंचा था। जांच टीम इन कड़ियों को जोड़कर यह जानने में जुटी हैं कि क्या सोहना और नूंह में डॉ. उमर को किसी तरह की स्थानीय मदद मिली थी।

इस बीच टेरर मॉड्यूल की जांच के दौरान चर्चा में रही फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी की फंडिंग की जांच के लिए ईडी की एंट्री हुई है। ईडी ने अल फलाह समूह के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी को 13 दिनों के लिए अपनी हिरासत में लिया है। हिरासत लेने के दौरान एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि जवाद अहमद सिद्दीकी ने अपने ट्रस्ट के संस्थानों के छात्रों के साथ बेईमानी से कम से कम 415 करोड़ रुपये की कमाई की।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
