फिदायीन हमला हो सकता है दिल्ली धमाका, i20 के फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़ रहे तार- रिपोर्ट

Tue, 11 Nov 2025 06:07 AMNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
Delhi Blast Today: राजधानी दिल्ली स्थित लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके के सबूत जुटाए जा रहे हैं। खबर है कि इस विस्फोट की जांच अब संदिग्ध आतंकवादी हमले के तौर पर की जा रही है। हालांकि, इसे लेकर पुलिस या जांच एजेंसियों की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। आशंका जताई जा रही है कि फिदायीन हमला हो सकता है। घटना में 9 लोगों की मौत हो गई है। वहीं, कई लोग घायल है, जिनका LNJP अस्पताल में इलाज जारी है।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, सूत्रों ने बताया है कि जांच अधिकारियों की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है कि Hyundai i20 कार विस्फोटक से लदी थी। उन्होंने बताया कि जानबूझकर लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास इसमें धमाका किया गया। उन्होंने कहा कि इसके बाद धमाके की जांच संदिग्ध आतंकी हमले के रूप में भी की जा रही है। कार के तार जम्मू और कश्मीर के पुलवामा के रहने वाले तारिक से जुड़े हैं, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है।

जांचकर्ता फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल के साथ उसके संबंधों की जांच कर रहे हैं। चैनल की एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक, खुफिया जानकारी है कि फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ा डॉक्टर उमर मोहम्मद धमाके के समय कार में था। हालांकि, इस जानकारी की पुष्टि नहीं हो सकी है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि कार से मिले शव की डीएनए जांच की जाएगी और उसके बाद ही साफ हो सकेगा कि शव किसका है।

रिपोर्ट के अनुसार, शुरुआती जांच से पता चला है कि भीड़ वाले इलाके में ले जाए जाने से पहले कार में विस्फोटक लादा गया था। चश्मदीदों का कहना है कि धमाका इतना तेज था कि स्ट्रीट लाइट्स फूट गईं और आग की लपटें काफी ऊंची उठ रही थीं। रिपोर्ट के मुताबिक, एनएसजी और एनआईए के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने पुष्टि की है कि कार में कोई तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि विस्फोटक थे।

क्या हुआ था

एजेंसी वार्ता के अनुसार, दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने पुष्टि की कि अधिकारी अधिक जानकारी जुटाने के लिए घायलों और प्रत्यक्षदर्शियों से बात कर रहे हैं। विस्फोट के बाद उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी गई है। एनआईए, एफएसएल और विशेष प्रकोष्ठ की टीमें फिलहाल विस्फोट स्थल की जाँच कर रही हैं।

गोलचा ने घटना के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा, 'आज (सोमवार) शाम लगभग 18.52 बजे एक धीमी गति से चल रहा वाहन लाल बत्ती पर रुका। उस वाहन में विस्फोट हुआ और विस्फोट के कारण आसपास के वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए।' उन्होंने पुष्टि की कि सभी संबंधित एजेंसियां मौके पर मौजूद हैं और गृह मंत्री को सूचित किया जा रहा है। उन्होंने कहा, 'गृह मंत्री ने भी हमें फोन किया है और समय-समय पर उनके साथ जानकारी साझा की जा रही है।'

Delhi Car Blast
