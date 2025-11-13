दिल्ली बम ब्लास्ट से जुड़ी तीसरी कार भी बरामद, फरीदाबाद में कहां खड़ी मिली?

संक्षेप: दिल्ली बम धमाके से जुड़ी तीसरी कार भी आज मिल गई। इस कार की ओनर डॉक्टर शाहीन सईद के नाम पर है औऱर अल फलाह यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज के अंदर खड़ी मिली थी। मौके पर बम स्क्वॉड टीम इस कार की जांच के लिए पहुंच चुकी हैं।

दिल्ली बम धमाके से जुड़ी तीसरी कार भी आज मिल गई। इस कार की ओनर डॉक्टर शाहीन सईद के नाम पर है औऱर अल फलाह यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज के अंदर खड़ी मिली थी। मौके पर बम स्क्वॉड टीम इस कार की जांच के लिए पहुंच चुकी हैं। इसके पहले कल रात एक लाल EcoSport कार, जो दिल्ली के राजौरी गार्डन आरटीओ में पंजीकृत थी, बुधवार को उत्तर प्रदेश के फरीदाबाद की सीमा से सटे खंडावली गांव के पास उमर के एक परिचित के फार्महाउस के बाहर खड़ी मिली थी।

अधिकारियों के अनुसार, यह Brezza कार आरोपी डॉक्टरों से जुड़े वाहनों की विस्तृत जांच के दौरान यूनिवर्सिटी की पार्किंग लॉट में देखी गई थी। फरीदाबाद पुलिस के प्रवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि मेडिकल कॉलेज परिसर में खड़ी 30 से अधिक कारों की जांच की जा चुकी है, और उनके स्वामित्व (ownership) दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि संदिग्ध वाहन की जांच जम्मू-कश्मीर पुलिस की टीम कर रही है।