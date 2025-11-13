Hindustan Hindi News
दिल्ली बम ब्लास्ट से जुड़ी तीसरी कार भी बरामद, फरीदाबाद में कहां खड़ी मिली?

Thu, 13 Nov 2025 03:40 PMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
दिल्ली बम धमाके से जुड़ी तीसरी कार भी आज मिल गई। इस कार की ओनर डॉक्टर शाहीन सईद के नाम पर है औऱर अल फलाह यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज के अंदर खड़ी मिली थी। मौके पर बम स्क्वॉड टीम इस कार की जांच के लिए पहुंच चुकी हैं। इसके पहले कल रात एक लाल EcoSport कार, जो दिल्ली के राजौरी गार्डन आरटीओ में पंजीकृत थी, बुधवार को उत्तर प्रदेश के फरीदाबाद की सीमा से सटे खंडावली गांव के पास उमर के एक परिचित के फार्महाउस के बाहर खड़ी मिली थी।

अधिकारियों के अनुसार, यह Brezza कार आरोपी डॉक्टरों से जुड़े वाहनों की विस्तृत जांच के दौरान यूनिवर्सिटी की पार्किंग लॉट में देखी गई थी। फरीदाबाद पुलिस के प्रवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि मेडिकल कॉलेज परिसर में खड़ी 30 से अधिक कारों की जांच की जा चुकी है, और उनके स्वामित्व (ownership) दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि संदिग्ध वाहन की जांच जम्मू-कश्मीर पुलिस की टीम कर रही है।

जांच टीम को संदेह है कि इनमें से कुछ वाहनों का इस्तेमाल विस्फोटक सामग्री के परिवहन या धमाके से जुड़े लॉजिस्टिक्स (साजो-सामान) के लिए किया गया हो सकता है। अधिकारियों ने बताया कि टीमें यूनिवर्सिटी के मेडिकल और हॉस्टल क्षेत्रों के अंदर खड़ी सभी गाड़ियों के पंजीकरण विवरण , सीसीटीवी फुटेज, और प्रवेश रिकॉर्ड की जांच कर रही हैं। जैसे-जैसे यह बहु-एजेंसी जांच (multi-agency probe) जारी है, धौज और खंडावली क्षेत्रों में सुरक्षा सख्त बनी हुई है।

