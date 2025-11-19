कबाब खाया, फोन चार्ज किया; CCTV में दिखा उमर पर पुलिसवालों को खूब दिया चकमा

संक्षेप: दिल्ली बम धमाके की जांच कर रही टीम ने ने 30 अक्टूबर को उमर की गतिविधियों को फिर से तैयार किया है, यह वही दिन था जब डॉ. मुज़म्मिल को परिसर के अंदर से गिरफ्तार किया गया था। जांचकर्ताओं ने बताया कि सड़क किनारे से उमर को अंततः एक सहयोगी ने उठाया जो एक सफेद i20 चला रहा था।

दिल्ली ब्लास्ट के बाद जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, परत दर परत सच्चाई भी बाहर आ रही हैं। जांच के केंद्र में अल फलाह यूनिवर्सिटी से लेकर गिरफ्तार वो सभी सफेदपोश डॉक्टर और उन्हें हुक्म देने वाले आका भी हैं। 12 लोगों की मौत अब तक इस ब्लास्ट में हो चुकी है,लेकिन अभी तक किसी आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। इस बीच आतंकी उमर नबी के बारे में और बातें सामने आई हैं। उमर से जुड़े सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं जिसमें वह कई बार पुलिस वालों को चकमा देकर भाग निकला। छिपते-नजर बचाते उमर ने 10 नवंबर को दिल्ली धमाका कर खुद की भी जीवन लीला खत्म कर ली।

दिल्ली बम धमाके की जांच कर रही टीम ने ने 30 अक्टूबर को उमर की गतिविधियों को फिर से तैयार किया है, यह वही दिन था जब डॉ. मुज़म्मिल को परिसर के अंदर से गिरफ्तार किया गया था। फ़रीदाबाद पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि उमर को विश्वविद्यालय परिसर से बाहर निकलते हुए और बल्लभगढ़-सोहना रोड पर मुख्य बाजार की ओर जाते हुए देखा गया, जहां वह बेताबी से कई लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उमर ने एक छोटे से कागज के टुकड़े पर लिखे कई नंबरों पर संपर्क करने की कोशिश की। उसने अपने आईफ़ोन से व्हाट्सएप कॉल किए, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला।

जांचकर्ताओं ने बताया कि सड़क किनारे से उमर को अंततः एक सहयोगी ने उठाया जो एक सफेद i20 चला रहा था, यह वही कार थी जिसका इस्तेमाल बाद में धमाके में किया गया। ड्राइवर शोएब, जो अल-फ़लाह मेडिकल कॉलेज में एक कंपाउंडर था और जिसे बाद में पकड़ा गया, उमर को नूंह की हिदायत कॉलोनी में एक किराए के कमरे में ले गया। उमर वहां रुक-रुक कर रहा जब तक कि वह 9 नवंबर की रात को दिल्ली में दाखिल नहीं हुआ।

बाजारों में घूमना और कबाब खाना पुलिस सर्विलांस के इनपुट के अनुसार, फ़रीदाबाद छोड़ने से पहले, उमर धौज और फिर सिरोही के बाजारों में घूमा और ज़्यादातर पैदल चल रहा था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि उमर साफ़ तौर पर घबराया हुआ लग रहा था, वह बार-बार रुककर कॉल कर रहा था और भीड़भाड़ वाले इलाकों में चहलकदमी कर रहा था। सिरोही के मुख्य बाजार में, उसने एक सड़क किनारे की दुकान से कबाब खाए, जिसके बाद वह अपना फोन चार्ज करने के लिए मदद मांगने एक फार्मेसी (दवाखाने) के पास गया।

सिर खुजा रहा था,कोई उसका फोन नहीं उठा रहा था हमारे सहयोगी हिंदुस्तान टाइम्स ने उस फार्मेसी का पता लगाया और उसके मालिक मोहम्मद साजिद से बात की, जिन्होंने उस दोपहर आधे घंटे तक उमर को करीब से देखा था। साजिद ने बताया कि वह उमर को अल-फ़लाह के इमरजेंसी वार्ड के डॉक्टर के रूप में चेहरे से पहचानते थे। उन्होंने कहा, "वह बेहद तनाव में लग रहा था, अपना सिर खुजला रहा था और अपने आईफ़ोन से व्हाट्सएप पर कई लोगों को कॉल कर रहा था, लेकिन किसी ने भी उसका कॉल नहीं उठाया।" उन्होंने आगे कहा, "वह 20 मिनट तक मेरी दुकान के सामने टहलता रहा।"

उसी समय, साजिद के चाचा जो अल-फलाह मेडिकल कॉलेज में इलाज करवा रहे थे ने उमर को देखा और चिकित्सीय सलाह के लिए उसके पास पहुंचे। साजिद ने बताया, "मेरे चाचा ने अपनी स्वास्थ्य समस्याओं पर चर्चा की और उमर ने कुछ दवाइयां बताईं, और फिर अपनी मोटरसाइकिल पर पास के एक भोजनालय तक लिफ्ट मांगी।" जल्दी से भोजन करने के बाद, उमर वापस फार्मेसी आया और अपना फोन चार्ज करने के लिए दे दिया। अपना फोन चार्ज पर लगाकर, उमर ने चाचा का फोन उधार लिया और एक और कॉल करने के लिए बाहर चला गया। साजिद ने कहा, "इस बार, ऐसा लगा कि किसी ने उससे बात की थी।"

घबराहट में भूल गया था फोन साजिद ने बताया, “मेरे चाचा को अपने फोन की चिंता हुई और वह उमर को देखने गए, जिसने उन्हें फ़ोन वापस दे दिया, लेकिन कॉल लॉग से डायल किया गया नंबर हटाने के बाद ही वह फोन वापस किया गया। उमर लगभग 20 मिनट तक और रुका, फिर नूंह की ओर चला गया। घबराहट में, वह अपना वह फ़ोन लेना भूल गया जो अभी भी दुकान पर चार्ज हो रहा था। साजिद ने आगे कहा, “वह 40 मिनट बाद हुंडई i20 में वापस आया, जिसे कोई और चला रहा था।” “वह नीचे उतरा, सड़क पार की, अपना फ़ोन लिया, और कार ने यू-टर्न लिया। वह वापस उसमें बैठा और चला गया।”