दिल्ली ब्लास्ट के आतंकवादी उमर मोहम्मद ने लाल किले की कार पार्किंग में बनाया था बम?

दिल्ली बम धमाका की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है कि कार में धमाका को अंजाम देने वाले उमर मोहम्मद उर्फ उम उन नबी ने पब्लिक कार पार्किंग में बम को असैंबल (तैयार) किया था। धमाके से पहले उसने सुनहरी मस्जिद की कार पार्किंग में करीब 3 घंटे समय बिताया था। वह 3.19 बजे पार्किंग में घुसा और 6.28 बजे बाहर निकला और फिर 6.52 बजे धमाका हो गया। जांच एजेसियां इस सवाल का जवाब खोजने में जुटी रहीं कि आखिर उमर ने इतनी देर तक कार पार्किंग में क्या किया?

3 घंटे में एक भी कार से बाहर नहीं आया जांच में ये बात बहुत पहले से सामने आ गई थी कि पार्किंग में होने के दौरान उमर गाड़ी से एक भी बार बाहर नहीं आया। वह लगातार कार के अंदर ही बना रहा। एनडीटीवी की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि धमाके वाले दिन उमर दिल्ली में घुसने के बाद से लगातार अपने आकाओं से संपर्क बनाए हुए था। जांच कर रहीं टीम को शक है कि ये लोग हमला करने की जगह को लेकर डिस्कस कर रहे होंगे कि आखिर धमाके को कहां अंजाम देना है।

उमर द्वारा तय किए रास्ते से बढ़ रहा शक इसका अंदाजा उमर द्वारा तय किए गए रूट (रास्ते) से लगाया जा रहा है। उमर पुरानी दिल्ली पहुंचने से पहले मयूर विहार और कनौट प्लेस भी गया था। इसके बाद उसने लाल किला की कार पार्किंग को चुना। जांचकर्ताओं को शक है कि इसके पीछे की वजह, लाल किला का ऐतिहासिक होना है। लेकिन, उमर और उसके आकाओं को इस बात का अंदाजा नहीं था कि सोमवार को लाल किला दर्शकों के लिए बंद रहता है। इस कारण पार्किंग का अधिकांश हिस्सा खाली था।

कार पार्किंग में धमाके की योजना टाली इसके बाद उन लोगों ने पार्किंग में धमाका करने का प्लान खत्म कर दिया और नेताजी सुभाष मार्ग की तरफ बढ़ गया। क्योंकि ये एक भीड़-भाड़ वाला इलाका है, इसके एक तरफ चांदनी चौक और दूसरी तरफ लाल किला है। जांचकर्ताओं की माने तो उमर ने पार्किंग में 3 घंटे का समय बम को तैयार करने में बिताया। जैसे ही बम बनकर तैयार हो गया होगा, उसने पार्किंग छोड़ी और भीड़ वाली जगह पर जाकर धमाका कर दिया। धमाका होते ही 13 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए।