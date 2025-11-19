Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi blast terrorist Umar Mohammad Assembled the bomb in the car parking of Red Fort.
दिल्ली ब्लास्ट के आतंकवादी उमर मोहम्मद ने लाल किले की कार पार्किंग में बनाया था बम?

दिल्ली ब्लास्ट के आतंकवादी उमर मोहम्मद ने लाल किले की कार पार्किंग में बनाया था बम?

संक्षेप: धमाके से पहले उसने सुनहरी मस्जिद की कार पार्किंग में करीब 3 घंटे समय बिताया था। वह 3.19 बजे पार्किंग में घुसा और 6.28 बजे बाहर निकला और फिर 6.52 बजे धमाका हो गया। जांच एजेसियां इस सवाल का जवाब खोजने में जुटी रहीं कि आखिर उमर ने इतनी देर तक कार पार्किंग में क्या किया?

Wed, 19 Nov 2025 12:45 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली बम धमाका की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है कि कार में धमाका को अंजाम देने वाले उमर मोहम्मद उर्फ उम उन नबी ने पब्लिक कार पार्किंग में बम को असैंबल (तैयार) किया था। धमाके से पहले उसने सुनहरी मस्जिद की कार पार्किंग में करीब 3 घंटे समय बिताया था। वह 3.19 बजे पार्किंग में घुसा और 6.28 बजे बाहर निकला और फिर 6.52 बजे धमाका हो गया। जांच एजेसियां इस सवाल का जवाब खोजने में जुटी रहीं कि आखिर उमर ने इतनी देर तक कार पार्किंग में क्या किया?

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

3 घंटे में एक भी कार से बाहर नहीं आया

जांच में ये बात बहुत पहले से सामने आ गई थी कि पार्किंग में होने के दौरान उमर गाड़ी से एक भी बार बाहर नहीं आया। वह लगातार कार के अंदर ही बना रहा। एनडीटीवी की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि धमाके वाले दिन उमर दिल्ली में घुसने के बाद से लगातार अपने आकाओं से संपर्क बनाए हुए था। जांच कर रहीं टीम को शक है कि ये लोग हमला करने की जगह को लेकर डिस्कस कर रहे होंगे कि आखिर धमाके को कहां अंजाम देना है।

उमर द्वारा तय किए रास्ते से बढ़ रहा शक

इसका अंदाजा उमर द्वारा तय किए गए रूट (रास्ते) से लगाया जा रहा है। उमर पुरानी दिल्ली पहुंचने से पहले मयूर विहार और कनौट प्लेस भी गया था। इसके बाद उसने लाल किला की कार पार्किंग को चुना। जांचकर्ताओं को शक है कि इसके पीछे की वजह, लाल किला का ऐतिहासिक होना है। लेकिन, उमर और उसके आकाओं को इस बात का अंदाजा नहीं था कि सोमवार को लाल किला दर्शकों के लिए बंद रहता है। इस कारण पार्किंग का अधिकांश हिस्सा खाली था।

कार पार्किंग में धमाके की योजना टाली

इसके बाद उन लोगों ने पार्किंग में धमाका करने का प्लान खत्म कर दिया और नेताजी सुभाष मार्ग की तरफ बढ़ गया। क्योंकि ये एक भीड़-भाड़ वाला इलाका है, इसके एक तरफ चांदनी चौक और दूसरी तरफ लाल किला है। जांचकर्ताओं की माने तो उमर ने पार्किंग में 3 घंटे का समय बम को तैयार करने में बिताया। जैसे ही बम बनकर तैयार हो गया होगा, उसने पार्किंग छोड़ी और भीड़ वाली जगह पर जाकर धमाका कर दिया। धमाका होते ही 13 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए।

पहले धमाके की ये वजह आ रही थी सामने

आपको बताते चलें कि पहले की जाँच से पता चला था कि फरीदाबाद में 2,900 किलो विस्फोटक बरामदगी के सिलसिले में अपने साथियों मुज़म्मिल और शाहीन (दोनों डॉक्टर) की गिरफ्तारी के बाद उमर घबरा गया था। उसे डर था कि जाँच कर रही टीम कुछ देर में उसके पास तक पहुंच जाएगी, और उसने इससे पहले ही धमाका करने का फैसला कर लिया। इसलिए उसने जल्दबाजी में एक प्लान बनाया और डॉक्टर ने विस्फोटकों से लदी कार लेकर देश की राजधानी में पहुँच गया और धमाके को अंजाम दिया।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Ncr News Delhi Delhi Car Blast
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।