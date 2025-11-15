दिल्ली ब्लास्ट: i20 के पास पार्क गाड़ियों के मालिकों से पूछताछ, क्या पता कर रही पुलिस?

संक्षेप: दिल्ली के लाल किला के समीप हुए धमाके की छानबीन कर रहे जांचकर्ताओं ने अपनी छानबीन हुंडई i20 के पास खड़ी गाड़ियों पर केंद्रित कर दी है। जांचकर्ता हुंडई i20 के पास खड़ी कारों के ड्राइवरों और उनके मालिकों से पूछताछ कर रहे हैं।

दिल्ली के लाल किला के समीप हुए धमाके की छानबीन कर रहे जांचकर्ताओं ने विस्फोट को अंजाम देने वाली हुंडई i20 के पास खड़ी दर्जनों गाड़ियों का पता लगा लिया है। जांचकर्ता हुंडई i20 के पास खड़ी कारों के ड्राइवरों और उन वाहन मालिकों से पूछताछ कर रहे हैं ताकि हमले की पूरी जानकारी जुटाई जा सके। जांचकर्ता इस बात का पता लगा रहे हैं कि क्या हमलावर डॉक्टर उमर अकेला था या पार्किंग में 3 घंटे के दौरान किसी और ने उससे बातचीत की थी।

एक सूत्र ने बताया कि बम निरोधक दस्ते की मदद से दिल्ली पुलिस की एक टीम पार्किंग क्षेत्र में तैनात है। दिल्ली पुलिस की यह टीम पार्किंग में मौजूद सभी वाहनों की जांच कर रही है। विस्फोट के समय घटनास्थल पर मौजूद कारों की पहले जांच की जा रही है। पूछताछ और जांच पूरी होने के बाद इन कारों या वाहनों को उनके मालिकों को लौटा दिया जा रहा है।

सूत्र ने आगे बताया कि पार्किंग क्षेत्र में मौजूद हर ड्राइवर से संपर्क किया जा रहा है। पूछताछ की जा रही है। जांच टीम इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या पार्किंग क्षेत्र में मौजूद उस शख्स ने हरियाणा में रजिस्टर्ड एचआर-26 हुंडई i20 देखी थी। क्या ड्राइवर उमर नबी के साथ कोई और भी था? क्या उन्होंने किसी को कार में आते या जाते देखा था।

जांचकर्ता ड्राइवरों और वाहन मालिकों को हमलावर डॉ. उमर की तस्वीर दिखा रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वह अकेला था या पार्किंग में तीन घंटे बिताने के दौरान किसी और ने उसके साथ बातचीत की थी। यदि किसी ने उससे संपर्क किया था तो वह कौन था। यह भी पता लगाना जरूरी है कि क्या विस्फोटक पार्किंग स्थल में कार के अंदर रखा गया था। इस बात की जांच के लिए यह अभ्यास महत्वपूर्ण है।