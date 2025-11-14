दिल्ली धमाके का प्लान और नक्शे शेयर करने को संदिग्ध डॉक्टर स्विस ऐप का करते थे इस्तेमाल

संक्षेप: दिल्ली लाल किले के बाहर कार ब्लास्ट के बाद जांच के घेरे में आए फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े 3 डॉक्टर डॉ. उमर उन नबी, डॉ. मुजम्मिल गनई और डॉ. शाहीन शाहिद ‘थ्रीमा’ नामक एक स्विस कम्युनिकेश ऐप के जरिये लगातार संपर्क में थे।

दिल्ली लाल किले के बाहर कार ब्लास्ट के बाद जांच के घेरे में आए फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े 3 डॉक्टर डॉ. उमर उन नबी, डॉ. मुजम्मिल गनई और डॉ. शाहीन शाहिद ‘थ्रीमा’ (Threema App) नामक एक स्विस कम्युनिकेश ऐप के जरिये लगातार संपर्क में थे। पुलिस ने गुरुवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि तीनों संदिग्धों ने कथित तौर पर इस एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल आतंकी साजिश से जुड़ी अपनी गतिविधियों की योजना बनाने और आपस में कॉर्डिनेट करने के लिए किया था।

जांचकर्ताओं को यह भी शक है कि सोमवार को विस्फोट वाली हुंडई i20 कार चलाने वाला उमर और उसकी टीम ने फरीदाबाद से जब्त की गई एक लाल इकोस्पोर्ट कार का इस्तेमाल अमोनियम नाइट्रेट के परिवहन और भंडारण के लिए किया था।

सूत्रों ने उमर को मॉड्यूल का सबसे कट्टरपंथी सदस्य और सभी आरोपी डॉक्टरों के बीच सेतु बताते हुए कहा कि मुजम्मिल और आतंकी साजिश से जुड़े अन्य लोगों की गिरफ्तारी के बाद उसने कथित तौर पर अपने फोन बंद कर दिए और डिजिटल संपर्क तोड़ दिए।

संदिग्धों ने राजधानी में कई बार रेकी की थी। यह ग्रुप कई सिलसिलेवार विस्फोटों की साजिश रच रहा था और पकड़े जाने के समय अपने आकाओं से अंतिम आदेश का इंतजार कर रहा था।

एक सूत्र ने कहा, ‘‘पारंपरिक मैसेजिंग मंच के विपरीत, ‘थ्रीमा’ को रजिस्ट्रेशन के लिए फोन नंबर या ईमेल आईडी की जरूरत नहीं होती है, जिससे यूजर्स का पता लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है।’’

यह ऐप प्रत्येक उपयोगकर्ता को एक विशिष्ट आईडी प्रदान करता है जो किसी भी मोबाइल नंबर या सिम कार्ड से नहीं जुड़ी होती है। ये ऐप निजी सर्वर पर चलाने के विकल्प के साथ ‘एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन’ प्रदान करता है।

जांचकर्ताओं को शक है कि आरोपी डॉक्टरों ने सुरक्षित रूप से संवाद करने और पहचान से बचने के लिए एक प्राइवेट ‘थ्रीमा’ सर्वर स्थापित किया था। इस सर्वर का कथित तौर पर दिल्ली विस्फोट की साजिश से संबंधित संवेदनशील दस्तावेज और नक्शे शेयर करने के लिए इस्तेमाल किया गया था।

पुलिस के एक सूत्र ने कहा, ‘‘माना जाता है कि स्थान की जानकारी साझा करने और काम बांटे जाने सहित विस्तृत साजिश इसी निजी नेटवर्क के माध्यम से बनाई गई थी।’’

सूत्र ने बताया कि अतिरिक्त गोपनीयता के लिए ‘थ्रीमा’ दोनों तरफ से संदेशों को हटाने की अनुमति देता है और डेटा स्टोर नहीं करता है, जिससे मैसेजों को रिट्राइव करना और जटिल हो जाता है।