दिल्ली बम धमाके में बड़ा खुलासा, सामने आया संदिग्ध उमर-उन-नबी का नूंह वाला कनेक्शन

संक्षेप: दिल्ली ब्लास्ट मामले के संदिग्ध डॉ मोहम्मद उमर उन नबी को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस कड़ी में एक बड़ा खुलासा और हुआ है।

Sun, 16 Nov 2025 02:19 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली ब्लास्ट मामले के संदिग्ध डॉ मोहम्मद उमर उन नबी को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस कड़ी में एक बड़ा खुलासा और हुआ है। बताया जा रहा है लाल किले के पास कार ब्लास्ट से एक दिन पहले तक उमर हरियाणा के नूंह जिले में रहा था और उसने कई सारे मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया था। लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट में 12 लोगों की मौत हो गई थी जबकि कई घायल हो गए थे।

मामले की जांच से पता चला है कि उमर उन-नबी दिल्ली में धमाके से एक दिन पहले तक नूह में एक किराए के कमरे में रहा था। पुलिस ने बताया कि अपने करीबी सहयोगी डॉ. मुज़म्मिल शकील गनई के पकड़े जाने के बाद उसने फरीदाबाद के अल-फ़लाह मेडिकल कॉलेज को छोड़ दिया था। घटना से कुछ दिन पहले के सीसीटीवी फुटेज में वह अपनी i20 कार के साथ एक प्रदूषण केंद्र पर मोबाइल फोन ठीक करवाते हुए दिखाई दे रहा था। हालांकि, शकील गनई की गिरफ्तारी के बाद घटनाक्रम बदल गया।

हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार नबी 30 अक्टूबर को अल-फ़लाह यूनिवर्सिटी की नर्सिंग स्टाफ सदस्य शोबा खान की मदद से नूह भाग गया था। शोबा खान ने उसे अपनी भाभी अफ़साना के घर में जगह ढूंढ़ने में मदद की थी। उसकी भाभी न नबी को अपने चार कमरों में से एक कमरा 6,000 रुपए में किराए पर दिया था। इसमें 2,000 हर महीने का किराया और 4,000 सिक्योरिटी के तौर पर लिए गए थे।

अफसाना की बेटी ने किए कई खुलासे

अफसाना की बेटी ने बताया कि उमर ज्यादातर अपने कमरे में ही रहता था और सिर्फ़ रात में ही बाहर निकलता था। उसने कहा, वह दिन में कभी कमरे से बाहर नहीं निकलता था। उसके पास दो स्मार्टफ़ोन थे और वह अंधेरा होने के बाद ही बाहर निकलता था। ज़्यादातर तब जब उसे सड़क किनारे की दुकानों से खाना खाना होता था। बेटी ने आगे कहा वह बहुत गंभीर लग रहा था, किसी से बात नहीं की और ग्यारह दिनों तक एक ही कपड़े पहने रहा। उसने कहा, वह 9 नवंबर की रात अचानक चला गया। कमरे से बदबू आ रही थी और हम डर गए थे। बाद में, हमने टीवी पर बम विस्फोट के बारे में सुना, फिर पुलिस आई और मेरे चाचा और मां को पूछताछ के लिए ले गई। वे अभी तक वापस नहीं आए हैं।

दिल्ली पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि विस्फोट से लगभग ग्यारह दिन पहले उमर उन नबी को फरीदाबाद की एक मोबाइल फोन की दुकान पर कम से कम दो फोन लेकर देखा गया था।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
