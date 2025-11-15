Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi blast second hand vehicles runing without ownership rights demanded govt action
बिना मालिकाना हक के बड़ी संख्या में दौड़ रहीं सेकंड हैंड गाड़ियां! ऐक्शन की मांग

संक्षेप: व्यापारियों के शीर्ष संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड इन इंडस्ट्री (CTI) के चेयरमैन बृजेश गोयल का दावा है कि बड़ी संख्या में सेकंड हैंड गाड़ियां बिना मालिकाना हक के दौड़ रही हैं। इस मुद्दे पर सरकार को सख्त ऐक्शन लेना चाहिए।

Sat, 15 Nov 2025 04:40 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, रणविजय सिंह, नई दिल्ली
दिल्ली में लाल किले के पास हुए विस्फोट में शामिल कार कई हाथों में बेची गई थी। इतने हाथों में बेचे जाने के बाद भी उसका मालिकाना हक पूर्व मालिक के नाम पर ही रहा। इस खुलासे ने पुराने वाहनों की खरीद फरोख्त के मामलों में एक गंभीर खामी को उजागर किया है। इस मामले को लेकर व्यापारियों के शीर्ष संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड इन इंडस्ट्री (CTI) के चेयरमैन बृजेश गोयल ने दावा किया है कि दिल्ली और देश के विभिन्न हिस्सों में बड़ी संख्या में सेकंड हैंड गाड़ियां बिना मालिकाना हक के दौड़ रही हैं। इस मुद्दे पर सख्त ऐक्शन लिया जाना चाहिए।

बिना मालिकाना हक के दौड़ रहीं एक तिहाई से ज्यादा गाड़ियां

चैंबर ऑफ ट्रेड इन इंडस्ट्री (CTI) के चेयरमैन बृजेश गोयल का कहना है कि दिल्ली और देश में एक तिहाई से ज्यादा सेकंड हैंड वाहन अभी भी अपने मूल खरीददार के नाम से ही सड़कों पर दौड़ रहे हैं। इन वाहनों को चला रहे लोग कागजों में उन वाहनों के मालिक ही नहीं हैं। ऐसे वाहनों की संख्या लाखों में हो सकती है।

अपराध में इस्तेमाल हो जाती है गाड़ी

सीटीआई के चेयरमैन बृजेश गोयल ने कहा कि आमतौर पर ना तो विक्रेता वाहन को बेचने के समय रजिस्ट्रेशन बदलवानें की अहमियत समझता है और ना ही खरीददार वाहन का अपने नाम पर पंजिकरण कराने में दिलचस्पी दिखाता है। वाहन विक्रेता लोगों को अपनी गलती का एहसास तब होता है जब उनकी गाड़ी का किसी अपराध में इस्तेमाल हो जाता है।

ऐसे फंस जाते हैं वाहन मालिक

सीटीआई चेयरमैन बृजेश गोयल ने आगे कहा कि तब तक बहुत देर हो जाती है। वाहन मालिक जिन्होंने अपराध नहीं किया होता है मामले में फंस चुके होते हैं। ऐसे में लोगों को अपना वाहन बेचने के साथ ही गाड़ी को खरीदार के नाम पर ट्रांसफर करा देनी चाहिए। सेकेंड हैंड वाहन की RC ट्रांसफर नहीं होने के कारण ही असल गुनहगार बच निकलते हैं।

अनिवार्य की जाए RC ट्रांसफर

सीटीआई चेयरमैन बृजेश गोयल ने इस मुद्दे पर सरकार से नियमों को सख्त करने की मांग की है। सीटीआई चेयरमैन ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा है कि सेकंड हैंड वाहन खरीद के साथ ही RC ट्रांसफर अनिवार्य की जानी चाहिए। इसके साथ ही सेकेंड हैंड वाहनों की आरसी यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ट्रांसफर प्रक्रिया को भी आसान बनाया जाना चाहिए।

RC ट्रांसफर से क्यों कतराते हैं लोग

आरसी यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ट्रांसफर प्रक्रिया आसान बनाने से ज्यादा से ज्यादा लोग पुराने वाहनों को बेचते समय अपने वाहन का आरसी नये खरीददार के नाम पर ट्रांसफर करा सकेंगे। सीटीआई चेयरमैन बृजेश गोयल ने कहा कि मौजूदा वक्त में RC ट्रांसफर प्रक्रिया बहुत जटिल है। इससे लोग अपना वाहन बेचते समय आरसी ट्रांसफर कराने से कतराते हैं।

इन पेचीदगियों के चलते समस्या

बृजेश गोयल ने बताया कि दरअसल, परिवहन विभाग या यातायात पुलिस इस बात की जांच करती है की वाहन चालक के पास इंश्योरेंस, पलूशन या वाहन के कागज हैं या नहीं। इन्हीं पेचीदगियों के चलते नया खरीददार आरसी ट्रांसफर नहीं कराता है। ऐसे में यदि नया मालिक कोई ट्रैफिक उल्लंघन करता है या किसी दुर्घटना में शामिल होता है तो विक्रेता भी जिम्मेदार हो जाता है क्योंकि RC में अभी भी उनका नाम दर्ज होता है। सनद रहे लाल किला ब्लास्ट में शामिल आतंकी ने जिस आई20 कार का इस्तेमाल किया वह उसके नाम पर नहीं थी।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
