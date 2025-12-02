CCTV कैमरे, मिनी बस; धमाके के बाद कितनी बदल गई दिल्ली के लाल किले की सुरक्षा?

संक्षेप: दिल्ली पुलिस ने पार्किंग अटेंडेंट को भी प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है ताकि वे लावारिस या असामान्य वाहनों की पहचान कर सकें और तुरंत पुलिस को सूचित करें। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इनमें से कई निगरानी कैमरे एडवांस वीडियो एनालिटिक्स से लैस हैं।

10 नवंबर को हुए आतंकी हमले के बाद लाल किला घूमने आने वालों के लिए सिक्योरिटी को लेकर एक डर जरूर रहा होगा। दिल्ली पुलिस ने इसे ध्यान में रखते हुए लाल किला और उसके आस-पास सुरक्षा बढ़ाने के लिए 120 अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। पूरे किले को 360 डिग्री सुरक्षा कवच पहनाया गया है। लाल किले और चांदनी चौक के आस-पास 100 नए कैमरे लगाए गए हैं। बाकी 20 कैमरे लाल किला पार्किंग क्षेत्र के सभी मुख्य प्रवेश और निकास द्वारों की निगरानी कर रहे हैं।

TOI की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने पार्किंग अटेंडेंट को भी प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है ताकि वे लावारिस या असामान्य वाहनों की पहचान कर सकें और तुरंत पुलिस को सूचित करें। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इनमें से कई निगरानी कैमरे एडवांस वीडियो एनालिटिक्स से लैस हैं, जिनमें एक व्यापक आपराधिक डेटाबेस से जुड़ी चेहरा पहचान तकनीक शामिल है। कैमरों में ऑटोमेटिक नंबर प्लेट पहचान प्रणाली जैसी सुविधाएं हैं, जो चोरी हुए या संदिग्ध वाहनों के डेटाबेस से जुड़ी हुई है। इसके अलावा, अतिक्रमण पहचान और संदिग्ध वस्तु की पहचान करने के लिए क्षमताएं भी जोड़ी जा रही हैं, जिससे इलाके में सुरक्षा और मजबूत होगी। पहले लाल किला क्षेत्र में पहले ही 630 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके थे।

लाल किले के आस-पास सुरक्षा बढ़ाने के लिए, चेहरा पहचान प्रणाली तकनीक से लैस एक मिनीबस भी तैनात की जा रही है। यह बस मोबाइल निगरानी प्रदान करेगी ताकि आसपास के माहौल पर करीब से नजर रखी जा सके। यह सिस्टम लगातार पास के लोगों को स्कैन करता रहता है। यदि आपराधिक रिकॉर्ड वाला कोई व्यक्ति कैमरे की नजर में आता है, तो यह तुरंत पुलिस को एक अलर्ट देता है। जमीनी निगरानी और कानून लागू करने में सुधार के लिए लाल किला पुलिस चौकी पर कर्मियों की संख्या को दोगुना कर दिया गया है, जो 17 अधिकारियों से बढ़ाकर 35 कर दी गई है। पुलिस ने पूरे क्षेत्र में पार्कों और संकरी गलियों सहित 10 'डार्क स्पॉट' (अंधेरे वाले स्थान) की पहचान की है। इन स्थानों की असुरक्षा को कम करने के लिए संबंधित एजेंसियों को बेहतर रोशनी की मांग करते हुए लिखा गया है।

उपायुक्त पुलिस (उत्तर), राजा बंथिया ने बताया कि पुलिस ने विभिन्न सुरक्षा उपायों के संबंध में बाजार कल्याण संघों (Market Welfare Associations) के साथ बैठकें की हैं। रासायनिक व्यापारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे खरीदारों का विवरण नोट करें। सीसीटीवी कैमरे लगाकर सुरक्षा को मजबूत करें। खतरनाक सामग्री के संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए किसी भी संदिग्ध गतिविधि, व्यक्तियों या वस्तुओं के बारे में तुरंत पुलिस को सूचित करें। क्षेत्र में संवेदनशील क्षेत्रों के आसपास अवैध कब्जा हटाने और स्पष्ट पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 150 मामले दर्ज किए गए हैं।

किरायेदार और नौकरों के सत्यापन नियमों का पालन न करने के लिए 509 प्राथमिकी (FIRS) दर्ज की गई हैं। यह पूरे शहर में सुरक्षा और जवाबदेही बनाए रखने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। दिल्ली नगर निगम (MCD) को लाल किले के अंदर और आस-पास जल निकासी व्यवस्था का निरीक्षण और सफाई करने का निर्देश दिया गया है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नालियों के अंदर कोई वस्तु या मलबा (debris) जमा न हो, जिससे सुरक्षा जोखिम पैदा हो सकता है।

