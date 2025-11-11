धमाके के बाद देर रात दिल्ली के होटलों में पुलिस की छापेमारी, 4 लोग हिरासत में

संक्षेप: दिल्ली के लालकिले के पास हुए धमाके के बाद पुलिस की जांच तेज हो गई है। पुलिस ने देर रात दिल्ली के कई इलाकों में होटलों में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने चार संदिग्धों को हिरासत में लिया है।

दिल्ली में लालकिले के पास हुए कार धमाके में अब तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिसमें कार के भीतर से इंसानी बॉडी पार्ट्स भी बरामद हुए हैं, और पुलिस ने 4 संदिग्धों को हिरासत में लेकर UAPA के तहत मामला दर्ज किया है।

दिल्ली में लालकिले के पास हुए धमाके के बाद पुलिस ने एक्शन तेज कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने पहाड़गंज, दरियागंज और आसपास के इलाकों के होटलों में रातभर छापेमारी हुई। पुलिस ने होटल रजिस्टरों की जांच की और चार संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। इस धमाके को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं।

UAPA के तहत केस दर्ज दिल्ली पुलिस ने कार धमाके मामले में UAPA, एक्सप्लोसिव्स एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। दिल्ली पुलिस के अलावा स्पेशल सेल, NSG और FSL एक्सपर्ट्स क्राइम सीन पर डटे हुए हैं।

कार में मिले बॉडी पार्ट्स ब्लास्ट वाली कार में इंसानी बॉडी पार्ट्स बरामद हुए हैं, जो जांच को नया मोड़ दे रहे हैं। FSL की टीम विस्फोटकों के निशान उठा रही है, जबकि क्राइम सीन की हर इंच की छानबीन हो रही है। अभी जांच की शुरुआती स्टेज है, इसलिए कोई ठोस नतीजा निकालना जल्दबाजी होगी।