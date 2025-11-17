Hindustan Hindi News
2 फोन, 5 सिम, 65 CCTV: दिल्ली ब्लास्ट की जांच में 'फिदायीन अटैक' से जुड़ी पहेली के अहम पहलू

संक्षेप: लाल किला विस्फोट की जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसियां अब ‘फिदायीन हमलावर’ डॉ. उमर के अंतिम पलों की एक्टिविटी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। इस केस की जांच अब उमर से जुड़े 2 फोन, 5 सिम कार्ड और 65 सीसीटीवी पर केंद्रित हो रही है।

Mon, 17 Nov 2025 02:11 PMPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
लाल किला विस्फोट की जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसियां अब कथित ‘फिदायीन हमलावर’ डॉ. उमर उन नबी के अंतिम पलों की एक्टिविटी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। इस केस की जांच शुरू होने के बाद एनआईए ने रविवार को पहली बार हुंडई i20 कार के ड्राइवर को ‘फिदायीन हमलावर’ बताया है। जांच एजेंसियां उमर के डिजिटल फुटप्रिंट का पता लगाने के लिए उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए आखिरी दो मोबाइल फोन की तलाश कर रही हैं। इस बीच जांच के दौरान यह पता चला है कि कथित हमलावर से कुल 5 सिम कार्ड जुड़े हैं।

2 फोन, 5 सिम कार्ड

अधिकारियों और एचटी की रिपोर्ट के अनुसार, डॉ. उमर ने 30 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच दो फोन इस्तेमाल किए थे। फिलहाल, ये दोनों फोन गायब हैं। हालांकि उनसे कुल पांच सिम कार्ड जुड़े थे, लेकिन आखिरी 2 नंबर इस मामले में अहम कड़ी हैं क्योंकि ये पुलवामा के डॉक्टर के आखिरी पलों का पता चल सकता है।

अधिकारियों ने एचटी को आगे बताया कि सभी पांचों सिम कार्ड 30 अक्टूबर को निष्क्रिय कर दिए गए थे, जिस दिन उसके करीबी सहयोगी डॉ. मुजम्मिल शकील गनई को हिरासत में लिया गया था।

65 सीसीटीवी कैमरों की जांच

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए), दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और जम्मू-कश्मीर पुलिस के जांचकर्ताओं ने कथित हमलावर के आखिरी पलों का पता लगाने के लिए कुल 65 सीसीटीवी कैमरों की जांच की है।

एचटी की रिपोर्ट के अनुसार, सबसे ठोस सुराग अल-फलाह यूनिवर्सिटी से 800 मीटर दूर धौज बाजार में लगे एक सीसीटीवी कैमरे से मिला, जहां उमर काम करता और रहता था। 30 अक्टूबर के इस फुटेज में वह एक मेडिकल स्टोर में एक काले बैग और दो फोनों के साथ बैठा दिखाई दे रहा है।

सीसीटीवी फुटेज में उमर एक फोन दुकान मालिक को चार्जिंग के लिए देते हुए और दूसरा फोन अपने हाथ में लिए हुए दिखाई दे रहा है। एचटी की रिपोर्ट के मुताबिक जांचकर्ताओं के अनुसार, दो फोन का एक साथ इस्तेमाल इस बात का संकेत है कि एक का इस्तेमाल नियमित बातचीत के लिए किया जाता था, जबकि दूसरा हैंडलर और ऑपरेशनल मैसेजिंग के लिए रखा गया था।

उमर के खलीलपुर और रेवासन टोल प्लाजा से होते हुए फरीदाबाद और फिर दिल्ली पहुंचने के रास्ते का पता लगाने के लिए कुल 65 सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई है। विस्फोट वाले दिन, उमर और उसकी i20 कार को नूंह के फिरोजपुर झिरका में रात 1:07 बजे एक एटीएम के बाहर देखा गया था।

'बेचैन और चिंतित' उमर

ड्यूटी पर तैनात गार्ड मोहर सिंह की गवाही के अनुसार, उमर ने दावा किया कि उसके परिवार में एक मेडिकल इमरजेंसी थी और उसने गार्ड को दूसरे एटीएम पर अपने साथ चलने के लिए मना लिया, जहां उसने दो किस्तों में लगभग 76,000 रुपये निकाले थे। इतना ही नही, गार्ड को वापस वहीं छोड़ने से पहले 1,000 रुपये टिप भी दी गई थी।

गार्ड ने बताया कि उसने कार की पीछे की सीट पर चादर से ढकी हुई चीजें देखीं। साथ ही यह भी बताया कि उमर कुछ बैचेन और चिंतित था और अजीब ढंग से ड्राइविंग कर रहा था।

नूंह में सड़क किनारे एक छोटे से ढाबे के स्टाफ ने भी ऐसी ही बात कही थी, जिसने बताया कि उमर ‘बेचैन और परेशान’ रहता था। ढाबे पर काम करने वाले अकरम खान ने बताया, “वह (उमर) हर रात अकेला आता था। वह चुपचाप पूछते थे कि आज क्या बना है। वह जल्दी-जल्दी खाना खाता था और बहुत कम बोलता थे और जाने से पहले 100 रुपये टिप देता था।"

खान ने आगे बताया कि उमर हर वक्त कुछ बेचैन सा दिखाई देता था और लगातार सड़क से गुजरने वाली गाड़ियों को देखता रहता था। वह कभी चैन से नहीं रहता था। वह सड़क की ओर देखते हुए खाता रहता था, मानो किसी का इंतजार कर रहा हो।

