3 साल से बन रही थी दिल्ली धमाके की प्लानिंग, तुर्की किससे मिलने गए थे उमर-मुज्जमिल?

संक्षेप: उमर नबी साथी डॉक्टर मुजम्मिल शकील और अदील अहमद राथेर के साथ टेलीग्राम के माध्यम से अबू अकाश नामक एक व्यक्ति के संपर्क में थे और 2022 में तुर्की में दो इस्लामी कट्टरपंथियों से मिले थे,जिनकी पहचान केवल मोहम्मद और उमर के रूप में हुई है।

दिल्ली बम धमाके के बाद जांच का सिलसिला जारी है। एनआईए ने 2 गिरफ्तारियां भी कर ली हैं और फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी पर ईडी की रेड ने भी कई राज खोले हैं। इस बीच एक और खबर सामने आई है और वह यह कि लाल किला के पास धमाके की प्लानिंग 2022 से ही बन रही थी। आत्मघाती हमलावर डॉ. उमर उन नबी के सहयोगियों से पूछताछ में पता चला है कि कट्टरपंथी इस्लामी आतंकी मॉड्यूल कम से कम तीन साल से भारत में एक हमले की सावधानीपूर्वक योजना बना रहा था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

हिंदुस्तान की रिपोर्ट में यह पता चला है कि उमर नबी साथी डॉक्टर मुजम्मिल शकील और अदील अहमद राथेर के साथ टेलीग्राम के माध्यम से अबू अकाश नामक एक व्यक्ति के संपर्क में थे और 2022 में तुर्की में दो इस्लामी कट्टरपंथियों से मिले थे,जिनकी पहचान केवल मोहम्मद और उमर के रूप में हुई है। जबकि ये तीनों नाम इस्लामी कट्टरपंथियों के लिए सामान्य लगते हैं, जांच से परिचित लोगों ने पुष्टि की है कि पुलवामा के ये तीनों डॉक्टर मुस्लिम पीड़ित होने की अपनी काल्पनिक भावना और अखिल-इस्लामी (pan-Islamic) कारणों का समर्थन करने के लिए अफगानिस्तान जाना चाहते थे। लोगों ने बताया कि अब सामान्य नामों के पीछे छिपे इन तीन इस्लामी कट्टरपंथियों की पहचान करने का प्रयास जारी है।

जासूसी एजेंसियों को अभी तक आत्मघाती हमले में किसी पाकिस्तानी या जैश-ए-मोहम्मद (Jaish-e-Mohammed) के संबंध की पुष्टि नहीं करनी है, लेकिन चिंताजनक बात यह है कि आतंकवादियों ने ज्वलनशील रसायन (incendiary chemical) और अमोनियम नाइट्रेट के ऐसे मिश्रण का पता लगा लिया है जो इस आतंकी मॉड्यूल की ओर से बनाए गए देशी विस्फोटक उपकरण (IED) के प्रज्वलन तापमान (kindling temperature) को कम कर देता है। लोगों ने बताया कि शायद यही कारण था कि फोरेंसिक विशेषज्ञों की ओर से नमूना लेते समय जब्त किया गया विस्फोटक नौगाम पुलिस स्टेशन में फट गया। इस आकस्मिक विस्फोट में सुरक्षाकर्मियों सहित नौ लोगों की मौत हो गई थी।

लाल किला विस्फोट के बाद भारतीय खुफिया एजेंसियों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि जहां एक ओर इलेक्ट्रॉनिक खुफिया जानकारी सीमा पार की आतंकी गतिविधियों को चिह्नित कर सकती है, वहीं देसी जिहादियों वाले स्थानीय आतंकी मॉड्यूलों का कोई इलेक्ट्रॉनिक निशान शायद ही होता है, और इसलिए उनका पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। इस महीने गुजरात एटीएस (ATS) द्वारा हैदराबाद के एक मेडिकल प्रतिनिधि की गिरफ्तारी, जो पाकिस्तान की 'डीप स्टेट' के निर्देश पर (जो इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रांत (ISKP) के आतंकवादियों के रूप में दिख रहे थे) राइसिन नामक जहर बनाने की कोशिश कर रहा था, केवल सीमा पार इलेक्ट्रॉनिक इंटरसेप्ट्स के कारण संभव हो पाई थी। लाल किला विस्फोट मामले में ऐसा कोई इंटरसेप्ट मौजूद नहीं था।

हालांकि एनआईए (NIA) अन्य भारतीय खुफिया एजेंसियों के समर्थन से लाल किला बमबारी की साजिश का पर्दाफाश करने के लिए काम कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सुरक्षा खतरा यह है कि सोशल मीडिया और अखिल-इस्लामी आतंकी समूहों के लक्षित प्रचार के माध्यम से कितने युवा मुसलमान कट्टरपंथी बन रहे हैं। कट्टरपंथी बनने के रास्ते में दुनिया भर के संघर्षों की बदली हुई तस्वीरों का उपयोग करके मुस्लिम पीड़ित होने की भावना को आगे बढ़ाया जाता है। हालांकि सरकार, प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियां इस्लामी कट्टरता का मुकाबला कर रही हैं, लेकिन वि-कट्टरपंथीकरण (de-radicalization) का एकमात्र निश्चित तरीका इस्लामी कट्टरपंथियों द्वारा किए जा रहे प्रचार की तथ्यात्मक जांच (fact-checking) करना और यह सुनिश्चित करना है कि उन्हें बहुसंख्यक समुदाय की ओर से परेशान महसूस न हो।