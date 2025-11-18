Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi blast planning was started from last 3 years umar nabi muzammil went turkey telegram connection jaish e mohammad
3 साल से बन रही थी दिल्ली धमाके की प्लानिंग, तुर्की किससे मिलने गए थे उमर-मुज्जमिल?

3 साल से बन रही थी दिल्ली धमाके की प्लानिंग, तुर्की किससे मिलने गए थे उमर-मुज्जमिल?

संक्षेप: उमर नबी साथी डॉक्टर मुजम्मिल शकील और अदील अहमद राथेर के साथ टेलीग्राम के माध्यम से अबू अकाश नामक एक व्यक्ति के संपर्क में थे और 2022 में तुर्की में दो इस्लामी कट्टरपंथियों से मिले थे,जिनकी पहचान केवल मोहम्मद और उमर के रूप में हुई है।

Tue, 18 Nov 2025 10:30 AMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली बम धमाके के बाद जांच का सिलसिला जारी है। एनआईए ने 2 गिरफ्तारियां भी कर ली हैं और फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी पर ईडी की रेड ने भी कई राज खोले हैं। इस बीच एक और खबर सामने आई है और वह यह कि लाल किला के पास धमाके की प्लानिंग 2022 से ही बन रही थी। आत्मघाती हमलावर डॉ. उमर उन नबी के सहयोगियों से पूछताछ में पता चला है कि कट्टरपंथी इस्लामी आतंकी मॉड्यूल कम से कम तीन साल से भारत में एक हमले की सावधानीपूर्वक योजना बना रहा था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

हिंदुस्तान की रिपोर्ट में यह पता चला है कि उमर नबी साथी डॉक्टर मुजम्मिल शकील और अदील अहमद राथेर के साथ टेलीग्राम के माध्यम से अबू अकाश नामक एक व्यक्ति के संपर्क में थे और 2022 में तुर्की में दो इस्लामी कट्टरपंथियों से मिले थे,जिनकी पहचान केवल मोहम्मद और उमर के रूप में हुई है। जबकि ये तीनों नाम इस्लामी कट्टरपंथियों के लिए सामान्य लगते हैं, जांच से परिचित लोगों ने पुष्टि की है कि पुलवामा के ये तीनों डॉक्टर मुस्लिम पीड़ित होने की अपनी काल्पनिक भावना और अखिल-इस्लामी (pan-Islamic) कारणों का समर्थन करने के लिए अफगानिस्तान जाना चाहते थे। लोगों ने बताया कि अब सामान्य नामों के पीछे छिपे इन तीन इस्लामी कट्टरपंथियों की पहचान करने का प्रयास जारी है।

जासूसी एजेंसियों को अभी तक आत्मघाती हमले में किसी पाकिस्तानी या जैश-ए-मोहम्मद (Jaish-e-Mohammed) के संबंध की पुष्टि नहीं करनी है, लेकिन चिंताजनक बात यह है कि आतंकवादियों ने ज्वलनशील रसायन (incendiary chemical) और अमोनियम नाइट्रेट के ऐसे मिश्रण का पता लगा लिया है जो इस आतंकी मॉड्यूल की ओर से बनाए गए देशी विस्फोटक उपकरण (IED) के प्रज्वलन तापमान (kindling temperature) को कम कर देता है। लोगों ने बताया कि शायद यही कारण था कि फोरेंसिक विशेषज्ञों की ओर से नमूना लेते समय जब्त किया गया विस्फोटक नौगाम पुलिस स्टेशन में फट गया। इस आकस्मिक विस्फोट में सुरक्षाकर्मियों सहित नौ लोगों की मौत हो गई थी।

लाल किला विस्फोट के बाद भारतीय खुफिया एजेंसियों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि जहां एक ओर इलेक्ट्रॉनिक खुफिया जानकारी सीमा पार की आतंकी गतिविधियों को चिह्नित कर सकती है, वहीं देसी जिहादियों वाले स्थानीय आतंकी मॉड्यूलों का कोई इलेक्ट्रॉनिक निशान शायद ही होता है, और इसलिए उनका पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। इस महीने गुजरात एटीएस (ATS) द्वारा हैदराबाद के एक मेडिकल प्रतिनिधि की गिरफ्तारी, जो पाकिस्तान की 'डीप स्टेट' के निर्देश पर (जो इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रांत (ISKP) के आतंकवादियों के रूप में दिख रहे थे) राइसिन नामक जहर बनाने की कोशिश कर रहा था, केवल सीमा पार इलेक्ट्रॉनिक इंटरसेप्ट्स के कारण संभव हो पाई थी। लाल किला विस्फोट मामले में ऐसा कोई इंटरसेप्ट मौजूद नहीं था।

हालांकि एनआईए (NIA) अन्य भारतीय खुफिया एजेंसियों के समर्थन से लाल किला बमबारी की साजिश का पर्दाफाश करने के लिए काम कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सुरक्षा खतरा यह है कि सोशल मीडिया और अखिल-इस्लामी आतंकी समूहों के लक्षित प्रचार के माध्यम से कितने युवा मुसलमान कट्टरपंथी बन रहे हैं। कट्टरपंथी बनने के रास्ते में दुनिया भर के संघर्षों की बदली हुई तस्वीरों का उपयोग करके मुस्लिम पीड़ित होने की भावना को आगे बढ़ाया जाता है। हालांकि सरकार, प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियां इस्लामी कट्टरता का मुकाबला कर रही हैं, लेकिन वि-कट्टरपंथीकरण (de-radicalization) का एकमात्र निश्चित तरीका इस्लामी कट्टरपंथियों द्वारा किए जा रहे प्रचार की तथ्यात्मक जांच (fact-checking) करना और यह सुनिश्चित करना है कि उन्हें बहुसंख्यक समुदाय की ओर से परेशान महसूस न हो।

खुफिया और सुरक्षा प्रतिष्ठान के अधिकारियों ने सहमति जताई है कि लाल किला बमबारी ने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह अनिवार्य बना दिया है कि वे देश भर में आतंकी मॉड्यूलों का पता लगाने और उन्हें जड़ से खत्म करने पर अपने प्रयासों को केंद्रित करें। दशकों से पाकिस्तान और उसके प्रॉक्सी (प्रतिनिधियों) की ओर से किए गए इस्लामी कट्टरपंथ के कारण कई लोगों के प्रभावित होने के कारण ध्यान निश्चित रूप से कश्मीर घाटी पर बना रहेगा। लेकिन, साथ ही, भीतरी क्षेत्रों (hinterland) पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Delhi Car Blast Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।