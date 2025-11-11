Delhi Blast LIVE: थोड़ी देर में अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग, दिल्ली धमाके को लेकर जांच तेज

दिल्ली धमाका

Delhi Red Fort Blast LIVE Update: दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास सोमवार शाम हुए विस्फोट ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया।शाम 6 बजकर 52 मिनट पर लालकिले के पास एक कार में धमाका हुआ, जिसमें नौ लोगों की मौत हो गई और 20 लोग घायल हो गए। मृतकों में एक दिल्ली और एक यूपी के अमरोहा का रहने वाला है। यह धमाका, लालकिला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर एक के बाहर आई-20 कार में हुआ। इस धमाके ने न केवल आसपास के बाजार क्षेत्र में अफरा-तफरी मचा दी, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने इस मामले में UAPA के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जांच एजेंसियां सभी एंगल से पड़ताल कर रही हैं। दिल्ली धमाके से जुड़े सभी बड़े अपडेट जानने के लिए बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।

11 Nov 2025, 07:06:09 AM IST Delhi Blast Update: बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में दाखिल हुआ ब्लास्ट वाली कार दिल्ली के लालकिले के पास जिस i20 कार में धमाका हुआ उसे लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ये कार दिल्ली में बदरपुर बॉर्डर से दाखिल हुई थी। बदरपुर बॉर्डर दिल्ली और हरियाणा को जोड़ता है। पुलिस इस कार की सीसीटीवी मैपिंग कर रही है।

11 Nov 2025, 07:00:43 AM IST Delhi Blast LIVE: फोरेंसिक जांच के लिए सैंपल लिए जाएंगे FSL ने कहा है कि घटना स्थल से सैंपल लैब ले जाए जाएंगे और जांच के बाद ही विस्फोट की प्रकृति के बारे में कोई सुराग मिल पाएगा। एफएसएल अधिकारी मोहम्मद वाहिद ने कहा, "सैंपल लैब में ले जाए जाएंगे और उसके बाद ही हम कोई पुष्टि कर पाएंगे...जाँच के बाद ही सब कुछ पता चलेगा।"

11 Nov 2025, 06:46:02 AM IST Red Fort blast LIVE: दिल्ली ब्लास्ट मामसे में दो लोग हिरासत में लालकिला विस्फोट के मामले में कम से कम दो लोगों को हिरासत में लिया गया है। सलमान और देवेंद्र नाम के इन दोनों लोगों के पास पहले वह हुंडई i20 कार थी जिसमें सोमवार को दिल्ली के चांदनी चौक में विस्फोट हुआ था। पुलिस ने सोमवार रात बताया कि आगे के सुराग जुटाने के लिए कार की बिक्री का विस्तृत इतिहास खंगाला जा रहा है।

11 Nov 2025, 06:38:55 AM IST घटना स्थल पर जांच एजेंसियां मौजूद #WATCH | Delhi: Latest visuals this morning from the spot where a blast occurred in a Hyundai i20 car near the Red Fort at around 7 pm yesterday. Eight people died in the blast.



A team of FSL and security personnel are present here. pic.twitter.com/ddrsfyHowj — ANI (@ANI) November 11, 2025 आज सुबह उस जगह से ताजा तस्वीरें सामने आईं जहां कल शाम लगभग 7 बजे लाल किले के पास एक हुंडई i20 कार में विस्फोट हुआ था। इस विस्फोट में आठ लोगों की मौत हो गई। एफएसएल और सुरक्षाकर्मियों की एक टीम यहां मौजूद है।

11 Nov 2025, 06:20:27 AM IST CCTV में पार्किंग से निकलती दिखी संदिग्ध कार दिल्ली पुलिस सूत्रों के अनुसार, "दिल्ली पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिली है जिसमें संदिग्ध की कार पार्किंग एरिया में प्रवेश करती और बाहर निकलती दिखाई दे रही है। फुटेज से संकेत मिलता है कि उस समय संदिग्ध अकेला था। जांचकर्ता अब दरियागंज की ओर जाने वाले मार्ग का पता लगा रहे हैं, जबकि वाहन की पूरी गतिविधि का पता लगाने के लिए आस-पास के टोल प्लाजा के फुटेज सहित 100 से अधिक सीसीटीवी क्लिप की जांच की जा रही है।

11 Nov 2025, 06:18:05 AM IST जबरदस्त था धमाका विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि कई मीटर दूर खड़े वाहनों की खिड़कियों के शीशे टूट गए। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर ये तक कहा कि उन्हें आईटीओ के पास तक इसकी गूंज सुनाई दी। दमकल अधिकारियों ने बताया कि विस्फोट के कारण लगी आग पर देर शाम 7:29 बजे तक काबू पा लिया गया। आग में छह कारें, दो ई-रिक्शा और एक ऑटोरिक्शा जलकर खाक हो गए। धमाके से सहमे चांदनी चौक के दुकानदारों ने तुरंत दुकानें बंद कर दीं।

11 Nov 2025, 06:18:05 AM IST मानव अंग बिखरे हुए थे प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि घटना के बाद वहां चारों तरफ मानव अंग बिखरे हुए थे। सबसे पहले स्थानीय लोग मदद के लिए दौड़े। मौके पर मौजूद एक शख्स ने बताया, हमने सड़क पर किसी का हाथ पड़ा हुआ देखा। हम बहुत बुरी तरह घबरा गए। मैंने जो मंजर देखा उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता।

11 Nov 2025, 06:18:05 AM IST गृहमंत्री अमित शाह भी घटना स्थल पर पहुंचे थे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी रात करीब साढ़े नौ बजे घायलों का हाल जानने एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे। इसके बाद वह घटनास्थल भी गए। उन्होंने कहा कि सभी संभावनाओं को देखते हुए जांच की जाएगी। गृह मंत्री ने मंगलवार को अहम बैठक बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से घटनाक्रम पर चर्चा की।

11 Nov 2025, 06:18:05 AM IST हर एंगल से हो रही जांच यह घटना आतंकी हमला थी या महज दुर्घटना, खबर लिखे जाने तक पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की। हालांकि, हर कोण से मामले की जांच की जा रही है। एनआईए, एनएसजी और फॉरेंसिक टीमें मौके पर पहुंची हैं।