दिल्ली धमाके में हरियाणा नंबर की गाड़ी का इस्तेमाल, सलमान नाम पर है रजिस्टर्ड i20 कार

संक्षेप: दिल्ली में लाल किले के पास कार में हुए धमाके में कई लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने बताया है कि धमाका लाल किले के ट्रैफिक सिग्नल के पास धीमी गति से चल रही एक कार में हुआ।

दिल्ली के लालकिले के पास सोमवार देर शाम करीब छह बजकर 56 मिनट पर जिस कार में जोरदार धमाका हुआ। सूत्रों की मानें तो वह हरियाणा नंबर की बताई जा रही है। कार सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड है। सूत्र बताते हैं कि सलमान के नाम पर ही i20 कार रजिस्टर्ड है। वहीं पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा का कहना है कि धमाका लाल किले के ट्रैफिक सिग्नल के पास धीमी गति से चल रही गाड़ी में हुआ।

सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड सूत्रों ने बताया कि जिस कार में धमाका हुआ उसकी डिटेल जुटाई जा रही है। गाड़ी सलमान S/O शाहिद के नाम पर रजिस्टर्ड है। सलमान तक पुलिस पहुंच चुकी है। उसे हिरासत में ले लिया गया है। सूत्रों की मानें तो उसने बताया है कि गाड़ी को उसने बेच दी थी। इस बीच दिल्ली पुलिस की टीमें छानबीन के साथ तलाशी अभियान भी चला रही हैं।

हरियाणा पुलिस के संपर्क में दिल्ली पुलिस सूत्रों ने बताया कि दिल्ली पुलिस हरियाणा पुलिस के संपर्क में है। एक टीम हरियाणा के लिए रवाना हो चुकी है। यह भी बताया जा रहा है कि धमाके वाली जगह पर कोई गड्ढा नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि धमाका i20 कार में हुआ। कार की RC मिल गई है। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन 2014 में हुआ था।

सीसीटीवी फुटेज से छानबीन सूत्र यह भी बताते हैं कि i20 कार जिस रूट से मौके पर पहुंची उसकी छानबीन के लिए सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं।

मौके पर एजेंसियों की टीमें स्थानीय पुलिस के अलावा फायर यूनिट, आपदा प्रबंधन की टीम और एहितियातन बम निरोधक दस्ता और डॉग निरोधक दस्ते भी मौके पर हैं। इसके अलावा एंटी टेरर यूनिट स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची है। एनआईए और एनएसजी की टीमें भी मौके पर पहुंच कर मुआयना कर रही हैं।

सभी एंगल से छानबीन केंद्रीय गृह मंत्री ने अमित शाह ने साफ कर दिया है कि घटना की सभी एंगल से छानबीन की जा रही है। एजेंसियां जल्द धमाके की वजहों का पता लगा लेंगी। बताया जाता है कि धमाके के बाद करीब दर्जन भर अन्य गाड़ियों में भी आग लग गई। करीब 35 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लेकिन घटना के बाद अफरा-तफरी मच गई।

हाई इंटेंसिटी का धमाका यह धमाका हाई इंटेंसिटी का था। धमाके की आवाज दूर तक आवाज सुनाई दी। फिलहाल कार में हुए धमाके की जांच की जा रही है। फॉरेसिंक एक्सपर्ट मामले की जांच कर रहे हैं। धमाका इतना जोरदार था कि गाड़ी के परखच्चे तक उड़ गए और दूर-दूर तक धुआं भी फैल गया।