संदेह के घेरे में पाक और बांग्लादेश से डॉक्टरी कर आए युवा, एजेंसियों की पैनी नजर

संक्षेप: दिल्ली में लाल किला के पास कार विस्फोट की आतंकी घटना के बाद केंद्रीय जांच एजेंसियां ऐसे डॉक्टरों के बारे में जानकारी जुटा रही हैं जिन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और चीन से मेडिकल की डिग्री हासिल की है।

दिल्ली में कार विस्फोट हमले के बाद केंद्रीय जांच एजेंसियों की पैनी नजर पाकिस्तान, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और चीन से डिग्री लेकर लौटने वाले डॉक्टरों पर है। जांच एजेंसियां पाकिस्तान, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और चीन से डिग्री लेकर लौटने वाले डॉक्टरों के बारे में जानकारी जुटा रही हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

CBI, NIA और दिल्ली पुलिस शामिल सूत्रों की मानें तो इन एजेंसियों में सीबीआई, दिल्ली पुलिस और एनआईए शामिल हैं। ये एजेंसियां इन चार देशों (पाकिस्तान, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और चीन) के संस्थानों से पढ़कर लौटने वाले डॉक्टरों से पूछताछ करके पता लगा रही हैं कि क्या उन्होंने डॉक्टर टेरर मॉड्यूल के बारे में कोई जानकारी थी।

टेरर मॉड्यूल के संपर्क में तो नहीं थे? जांच एजेंसियां यह भी पता लगा रही हैं कि चार देशों (पाकिस्तान, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और चीन) के संस्थानों से पढ़कर लौटने वाले डॉक्टर कहीं दिल्ली हमले को अंजाम देने वाले टेरर मॉड्यूल के सदस्यों के संपर्क में तो नहीं थे।

ब्यौरा मुहैया कराने के निर्देश एजेंसियों ने ऐसे सभी संस्थानों, नर्सिंग होम और अस्पतालों को पेरोल पर काम करने वाले डॉक्टरों, खासकर उन डॉक्टरों का ब्यौरा मुहैया कराने का निर्देश दिया है जिनकी शैक्षिक डिग्री इन चार देशों की है।

जारी किया पत्र एजेंसियों की ओर से अस्पताल अधिकारियों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि लाल किले के समीप हुए कार विस्फोट के बाद की स्थिति को देखते हुए अपने अस्पताल में काम कर रहे उन डॉक्टरों का विवरण मुहैया कराएं जिन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और चीन से डिग्री प्राप्त की है। कृपया इस निर्देश को अत्यंत जरूरी झमझते हुए जवाब दें।

वित्तीय लेनदेन की होगी जांच कुछ अस्पतालों ने सीबीआई और अन्य एजेंसियों को दिल्ली मेडिकल काउंसिल (डीएमसी) से यह डेटा जुटाने की सलाह दी है जो इस तरह के रिकॉर्ड रखने वाली आधिकारिक सरकारी संस्था है।जांच से जुड़े एक सूत्र ने कहा कि एजेंसियां इन चार देशों से डिग्री लेने वाले सभी डॉक्टरों से पूछताछ करेंगी। उनके आपराधिक रिकॉर्ड और वित्तीय लेनदेन की गहन जांच भी होगी।