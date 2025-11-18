Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi blast medical students from pakistan bangladesh under suspicion agencies investigating
संदेह के घेरे में पाक और बांग्लादेश से डॉक्टरी कर आए युवा, एजेंसियों की पैनी नजर

संदेह के घेरे में पाक और बांग्लादेश से डॉक्टरी कर आए युवा, एजेंसियों की पैनी नजर

संक्षेप: दिल्ली में लाल किला के पास कार विस्फोट की आतंकी घटना के बाद केंद्रीय जांच एजेंसियां ऐसे डॉक्टरों के बारे में जानकारी जुटा रही हैं जिन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और चीन से मेडिकल की डिग्री हासिल की है।

Tue, 18 Nov 2025 11:24 PMKrishna Bihari Singh वार्ता, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली में कार विस्फोट हमले के बाद केंद्रीय जांच एजेंसियों की पैनी नजर पाकिस्तान, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और चीन से डिग्री लेकर लौटने वाले डॉक्टरों पर है। जांच एजेंसियां पाकिस्तान, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और चीन से डिग्री लेकर लौटने वाले डॉक्टरों के बारे में जानकारी जुटा रही हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

CBI, NIA और दिल्ली पुलिस शामिल

सूत्रों की मानें तो इन एजेंसियों में सीबीआई, दिल्ली पुलिस और एनआईए शामिल हैं। ये एजेंसियां इन चार देशों (पाकिस्तान, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और चीन) के संस्थानों से पढ़कर लौटने वाले डॉक्टरों से पूछताछ करके पता लगा रही हैं कि क्या उन्होंने डॉक्टर टेरर मॉड्यूल के बारे में कोई जानकारी थी।

टेरर मॉड्यूल के संपर्क में तो नहीं थे?

जांच एजेंसियां यह भी पता लगा रही हैं कि चार देशों (पाकिस्तान, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और चीन) के संस्थानों से पढ़कर लौटने वाले डॉक्टर कहीं दिल्ली हमले को अंजाम देने वाले टेरर मॉड्यूल के सदस्यों के संपर्क में तो नहीं थे।

ब्यौरा मुहैया कराने के निर्देश

एजेंसियों ने ऐसे सभी संस्थानों, नर्सिंग होम और अस्पतालों को पेरोल पर काम करने वाले डॉक्टरों, खासकर उन डॉक्टरों का ब्यौरा मुहैया कराने का निर्देश दिया है जिनकी शैक्षिक डिग्री इन चार देशों की है।

जारी किया पत्र

एजेंसियों की ओर से अस्पताल अधिकारियों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि लाल किले के समीप हुए कार विस्फोट के बाद की स्थिति को देखते हुए अपने अस्पताल में काम कर रहे उन डॉक्टरों का विवरण मुहैया कराएं जिन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और चीन से डिग्री प्राप्त की है। कृपया इस निर्देश को अत्यंत जरूरी झमझते हुए जवाब दें।

वित्तीय लेनदेन की होगी जांच

कुछ अस्पतालों ने सीबीआई और अन्य एजेंसियों को दिल्ली मेडिकल काउंसिल (डीएमसी) से यह डेटा जुटाने की सलाह दी है जो इस तरह के रिकॉर्ड रखने वाली आधिकारिक सरकारी संस्था है।जांच से जुड़े एक सूत्र ने कहा कि एजेंसियां इन चार देशों से डिग्री लेने वाले सभी डॉक्टरों से पूछताछ करेंगी। उनके आपराधिक रिकॉर्ड और वित्तीय लेनदेन की गहन जांच भी होगी।

ये भी पढ़ें:9/11 जैसा अटैक चाहता था उमर, पर मुजम्मिल से हुई थी अनबन; कैसे ध्वस्त हुए मंसूबे?
ये भी पढ़ें:अल-फलाह पर ED की गाज, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में संस्थापक जवाद अहमद गिरफ्तार
ये भी पढ़ें:अहमदाबाद जेल में बंद आतंकी मोहियुद्दीन पर हमला, रिसीन से बनाया था मारने का प्लान

2 संदिग्धों को किया अरेस्ट

बता दें कि दिल्ली कार विस्फोट मामले में एनआईए ने अब तक 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। एनआईए ने मुख्य आरोपी डॉ. उमर नबी के सहयोगी आमिर राशिद अली को सबसे पहले 16 नवंबर को गिरफ्तार किया था। फिर एजेंसी ने कश्मीर निवासी जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश को 17 नवंबर को जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर से गिरफ्तार किया। फिलहाल दोनों एनआईए की हिरासत में हैं।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News Delhi Car Blast
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।