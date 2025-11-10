Delhi blast live update: लाल किला के पास कार धमाके में अब तक 8 की मौत, दिल्ली से मुंबई तक हाई अलर्ट

Delhi blast live update: NSG की टीम भी मौके पर पहुंच रही
Delhi blast live update: दिल्ली में हुए धमाके के बाद NSG की टीम भी मौके पर पहुंच रही है।
Rescue work underway after a blast occurred in a parked car near Red Fort, in New Delhi (PTI Photo)(PTI11_10_2025_000277B)
दिल्ली में लाल किले के पास एक कार में बम धमाका होने से अफरातफरी मच गई है। यह धमाका लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी एक कार में हुआ। ब्लास्ट इतना भीषण था कि काफी दूर तक इसकी धमक दिखी और आग भड़क गई। कई कारें इस आग की चपेट में आई हैं और अब तक 8 लोगों के मरने और 25 लोगों के घायल होने की खबर है। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की 7 टीमों को रवाना किया गया और दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल टीम भी मौके पर पहुंची है। फिलहाल पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट जारी है। यह धमाका कैसे हुआ और इसके क्या कारण हैं। इस संबंध में जानकारी का इंतजार है। फिलहाल पुलिस शुरुआत जांच में जुटी है।
Delhi blast live update: गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिशनर से की बात
Delhi blast live update: दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिशनर से बात की, साथ ही IB (इंटेलीजेंस ब्यूरो) के प्रमुख से भी घटना को लेकर जानकारी ली है।
Delhi blast live update: दुकानदार बोला- ऐसा लगा धरती फटने वाली है..
Delhi blast live update: दिल्ली धमाके का अनुभव बताते हुए एक स्थानीय दुकानदार ने एएनआई से कहा, 'मैं दुकान पर कुर्सी पर बैठा हुआ था, एकदम से इतनी तेज धमाका हुआ कि मैंने अपनी जिंदगी में इतना ज़ोरदार धमाका कभी नहीं सुना। मैं धमाके की वजह से तीन बार गिरा। ऐसा लगा जैसे धरती फटने वाली है, और हम सब मर जाएंगे। ऐसा लगा जैसे हम मौत के मुंह से वापस आए हैं।'
Delhi blast live update: दिल्ली में धमाके के बाद मुंबई में भी सुरक्षा कड़ी की गई
Delhi blast live update: दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार विस्फोट के बाद मुंबई पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। गश्त बढ़ा दी गई है, महत्वपूर्ण स्थानों पर वाहनों की जांच की जा रही है, संदिग्ध व्यक्तियों की अचानक तलाशी ली जा रही है, सभी पुलिस स्टेशनों को सतर्क किया जा रहा है, नाकाबंदी लागू की जा रही है और संवेदनशील क्षेत्रों में जमीनी खुफिया जानकारी का उपयोग किया जा रहा है।
Delhi blast live update: दिल्ली में विस्फोट के बाद यूपी में भी हाई अलर्ट
Delhi blast live update: दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुए विस्फोट के बाद उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। यूपी के एडीजी कानून-व्यवस्था अमिताभ यश ने एएनआई से बात करते हुए बताया कि डीजीपी ने उत्तर प्रदेश के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को संवेदनशील धार्मिक स्थलों, संवेदनशील जिलों और सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सभी सुरक्षा एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। संवेदनशील इलाकों में गश्त और जांच बढ़ाने का आदेश जारी किया गया है। लखनऊ जंक्शन स्टेशन पर RPF व GRP द्वारा विशेष सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।
Delhi blast live update: चश्मदीद ऑटो ड्राइवर बोला- डिजायर कार में धमाका हुआ
Delhi blast live update: दिल्ली के लाल किले के पास धमाके में घायल हुए ऑटो ड्राइवर जीशान ने बताया, ‘मेरे सामने एक स्विफ्ट डिजायर कार चल रही थी, वह कार लगभग दो फीट दूर थी। मुझे नहीं पता कि उसमें बम था या कुछ और, लेकिन उसमें जोरदार धमाका हुआ।’
Delhi blast live update: 15 लोगों को अस्पताल ले जाया गया, 8 की मौत
Delhi blast live update: लोक नायक जय प्रकाश नारायण (LNJP) अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक ने एएनआई को बताया लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास विस्फोट के बाद 15 लोगों को लोक नायक अस्पताल लाया गया। उनमें से आठ की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई। तीन गंभीर रूप से घायल हैं। एक की हालत स्थिर है।
Delhi blast live update: शाम 7:29 बजे आग पर काबू पा लिया गया
Delhi blast live update: दिल्ली के डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर एके मलिक ने बताया, 'हमें सूचना मिली कि चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में विस्फोट हुआ है। हमने तुरंत प्रतिक्रिया दी और सात यूनिट मौके पर भेजी गईं। शाम 7:29 बजे आग पर काबू पा लिया गया। इसमें लोगों के हताहत होने की आशंका है। हमारी सभी टीमें मौके पर मौजूद हैं।
Delhi blast live update: लाल किला जाने वाली सड़क बंद की गई
Delhi blast live update: लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए एक कार विस्फोट के बाद लाल किला जाने वाली सड़क बंद कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने लाल किला के गेट नंबर 1 और 4 पर प्रवेश व निकास प्रतिबंधित कर दिया है। हालांकि, पूरे नेटवर्क में मेट्रो सेवाएं सामान्य रूप से चल रही हैं।
Delhi blast live update: चश्मदीद बोला- जोरदार धमाके की आवाज आई
Delhi blast live update: धमाके के एक चश्मदीद ने मीडिया से बात करते हुए कहा, ‘तगड़े धमाके की आवाज आई, उसके बाद चारों तरफ लाशें ही लाशें और बॉडी ही बॉडी पड़ी हैं। चार-पांच गाड़ियों पर धमाके आ असर हुआ और उनमें आग लग गई।’
Delhi blast live update: दिल्ली पुलिस बोली- अभी कुछ नहीं कह सकते
Delhi blast live update: दिल्ली पुलिस बोली- अभी इंतजार करें, कह नहीं सकते धमाका आतंकी हमला है या कुछ और
Delhi blast live update: विस्फोट की तीव्रता के कारण कार के पुर्जे इधर-उधर बिखरे दिखाई दिए
Delhi blast live update: लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुए विस्फोट के कारण कई घायलों को एलएनजेपी अस्पताल लाया गया है। सूत्रों ने बताया कि इस घटना में कई लोग घायल हुए हैं और कुछ लोगों की मौत की भी आशंका है।
