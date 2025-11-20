IED कब-कहां तैयार हुआ; दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े वो 3 सवाल जो बन रहे अबूझ पहेली
संक्षेप: फुटेज में उमर को दोपहर 3:19 बजे पार्किंग स्थल में प्रवेश करते और शाम 6:28 बजे बाहर निकलते हुए दिखाया गया है, यानी उसने वहां तीन घंटे से अधिक समय बिताया। इसके तुरंत बाद, शाम 6:52 बजे पास में ही विस्फोट हुआ था।
दिल्ली में 10 नवंबर की शाम लाल किले के पास हुए भीषण ब्लास्ट को 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन कई सवाल हैं जिनका उत्तर जांच एजेंसियां भी खोज रही हैं। धमाके के तार अल फलाह यूनिवर्सिटी, जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन से लेकर तुर्की तक जुड़ चुके हैं। कई गिरफ्तारियां भी हो गईं पर ब्लास्ट से जुड़े तीन मुख्य रहस्य अभी भी जांचकर्ताओं के लिए चुनौती बने हुए हैं।
वो तीन रहस्य जो खराब कर रहे माथा
➤पहला रहस्य रसद (logistics) से संबंधित है। हमलावर डॉ. उमर उन नबी ने इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) को कहां और कब तैयार किया?
➤दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि उसने उस डिवाइस में विस्फोट करने में कैसे कामयाबी हासिल की?
➤अंत में, जांच करने वाली टीम अभी तक यह नहीं जान पाई है कि क्या उमर ने हमले के दिन किसी भी समय अपने हैंडलर (मार्गदर्शक/संचालक) से संपर्क किया था?
जांच की एक दिशा यह बताती है कि उमर ने पुरानी दिल्ली की सुनहरी मस्जिद के पास एक पार्किंग में IED को जोड़ा या उसे अंतिम रूप दिया होगा। CCTV फुटेज से मिली एक सटीक टाइमलाइन इस सिद्धांत का समर्थन करती है। फुटेज में उमर को दोपहर 3:19 बजे पार्किंग स्थल में प्रवेश करते और शाम 6:28 बजे बाहर निकलते हुए दिखाया गया है, यानी उसने वहां तीन घंटे से अधिक समय बिताया। इसके तुरंत बाद, शाम 6:52 बजे पास में ही विस्फोट हुआ था।
कैसे सुलझेंगे ये सवाल
सूत्रों के अनुसार, विस्फोट का तरीका तभी स्पष्ट हो पाएगा जब राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) और फोरेंसिक टीम विस्तृत विस्फोटक विश्लेषण रिपोर्ट जमा करेगी और जांच के निष्कर्षों के साथ उसका अध्ययन और मिलान किया जाएगा। हैंडलर से जुड़ा रहस्य तब सुलझ सकता है जब विस्तृत इंटरनेट प्रोटोकॉल विवरण रिकॉर्ड और डंप डेटा विश्लेषण पूरा हो जाएगा। पता चला है कि जांचकर्ताओं ने लगभग 70 सक्रिय संदिग्ध (anomalous) नंबरों की पहचान की है।
सूत्रों ने बताया कि पुलिस उन संदिग्ध नंबरों के लिंक की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या तुर्की (Turkiye) या अफगानिस्तान के नंबरों से कोई संचार हुआ था? सूत्रों ने यह भी बताया कि पुलिस उस मॉड्यूल (समूह) की योजना से जुड़े डिजाइन और अन्य सामग्री भी प्राप्त कर रही है, जिसमें वे विस्फोट करने के लिए ड्रोन और छोटे रॉकेट का उपयोग करना चाहते थे।
उमर और डॉ. मुजम्मिल शकील जिनके बीच बाद में पैसों के विवाद के कारण अनबन हो गई थी, कथित तौर पर अपने सहयोगी, जसीर उर्फ दानिश, से चाहते थे कि वह कैमरे और विस्फोटक लगे ड्रोन का इस्तेमाल करके रेकी (जासूसी) करे और फिर विस्फोट को अंजाम दे।वे ग्लाइडिंग रॉकेट का उपयोग करने की योजना बना रहे थे, जिनका उपयोग हमास इजराइल पर हमला करने के लिए करता है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) दो गिरफ्तार संदिग्धों जसीर और कार मालिक अमीर से पूछताछ कर रही है।