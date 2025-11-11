किन रास्तों से लाल किला पहुंची धमाके वाली कार? 11 घंटे का पूरा रूट मैप, अब इस एंगल पर जांच

संक्षेप: दिल्ली पुलिस ने लाल किले के पास धमाका करने वाली कार के उस रूट मैप का पता लगा लिया है जिसके जरिए वह घटनास्थल तक पहुंची थी। जांच टीमें अब नए एंगल पर छानबीन कर रही हैं। पढ़ें पूरी रिपोर्ट…

दिल्ली पुलिस ने लाल किले के पास धमाका करने वाली हुंडई i20 कार के उस 11 घंटे के रूट मैप का पता लगा लिया है जिसको अपनाते हुए वह घटनास्थल तक पहुंची थी। दिल्ली पुलिस को जांच में पता चला है कि कार 11 घंटे पहले फरीदाबाद से लाल किला के लिए निकली थी। सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि कार को पहली बार सोमवार सुबह लगभग 7:30 बजे फरीदाबाद के एशियन अस्पताल के बाहर देखा गया था।

सामने आया रूट मैप सुबह 8:13 बजे कार बदरपुर टोल प्लाजा पार करके दिल्ली में दाखिल हुई। इसे सुबह 8:20 बजे ओखला औद्योगिक क्षेत्र के पास एक पेट्रोल पंप के पास देखा गया। कार दोपहर 3:19 बजे लाल किला परिसर के पास पार्किंग एरिया में दाखिल हुई। पार्किंग एरिया में वह लगभग तीन घंटे तक खड़ी रही।

पार्किंग से निकलते ही धमाका कार शाम 6:22 बजे पार्किंग एरिया से बाहर निकली। इसके बाद यह लाल किले की ओर बढ़ी। पार्किंग एरिया से बाहर निकलने के ठीक 24 मिनट बाद जैसे ही सड़क पर रेड लाइन ऑन हुई। रेंगती हुई कार में शाम 6:52 बजे जोरदार धमाका हो गया।

फिदायीन हमला दिल्ली पुलिस के सूत्रों की मानें तो प्रारंभिक जांच से पता चला है कि लाल किला परिसर के पास हुआ धमाका फिदायीन हमला हो सकता है। संदिग्ध हमलावर का इरादा विस्फोट करने का था। संदिग्ध को जैसे ही पता चला कि फरीदाबाद के मॉड्यूल का भंडाफोड़ हो गया है उसने कथित तौर पर फिदायीन-शैली के ऑपरेशन की योजना बनानी शुरू कर दी।

यह था मकसद हमलावर इस फिराक में था कि धमाके में ज्यादा से ज्यादा लोग मारे जाएं। साथ ही खुद को उड़ाकर वह पुलिस की पकड़ में आने से भी बच जाए। जांच टीमें पता लगा रही हैं कि क्या हमले का असली निशाना कोई और जगह थी? इस बात का संदेह इस लिए भी व्यक्त किया जा रहा है क्योंकि कार धीमी गति से चल रही थी।