Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi blast injured cab driver drove auto hospital heroism
खून से लथपथ ऑटो ड्राइवर खुद पहुंचा अस्पताल, दिल्ली धमाके के बाद बहादुरों की कहानी

खून से लथपथ ऑटो ड्राइवर खुद पहुंचा अस्पताल, दिल्ली धमाके के बाद बहादुरों की कहानी

संक्षेप: दिल्ली में लाल किले के पास हुए भीषण धमाके में 13 लोगों की मौत और 20 से अधिक घायल हुए हैं, लेकिन इस बीच घायल ऑटो ड्राइवर अवधेश मंडल ने बहादुरी दिखाते हुए खुद ही 4 किलोमीटर दूर अस्पताल जाकर इलाज कराया।

Tue, 11 Nov 2025 12:00 PMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके ने पूरी राजधानी को हिलाकर रख दिया। इस धमाके में अब तक 13 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। धमाका इतना भयंकर था कि कई किलोमीटर दूर तक इसकी गूंज सुनाई दी। दिल्ली पुलिस समेत तमाम एजेंसियां कल से ही जांच में जुटी हैं। जहां इस धमाके के बाद चीख पुकार मची हुई थी वहीं कुछ लोगों ने बहादुरी भी दिखाई। एक कैब ड्राइवर जो धमाके में घायल हो वो खुद ही ऑटो चलाकर अस्पताल पहुंचे। ऐसे ही कुछ लोगों की कहानी बता रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अवधेश मंडल

40 साल के ऑटो ड्राइवर अवधेश मंडल बिहार के रहने वाले हैं। वे दक्षिण दिल्ली के नेहरू नगर में दोस्तों के साथ किराए के फ्लैट में रहते हैं। धमाके के बाद उनके पेट में धातु का टुकड़ा लगा और शर्ट खून से सन गई। फिर भी उन्होंने अपना ऑटो चलाया और चार किलोमीटर दूर सुश्रुत मेडिकल सेंटर पहुंच गए। ऑपरेशन के दौरान उनके छह दोस्त और परिवार बाहर इंतजार करते रहे।

मोहम्मद सफवान

28 साल के सफवान चेन्नई से दिल्ली काम के लिए आए थे। वे कश्मीरी गेट जा रहे थे। रिक्शे पर थे जब धमाका हुआ और वे उछलकर गिर पड़े। पैरों में चोट लगी। किसी का फोन लेकर पिता को कॉल किया। खुद अस्पताल पहुंचे। अब हालत स्थिर है।

समीर खान

23 साल का समीर शिफ्ट खत्म कर छोटे भाई जावेद से मिलने जा रहा था। धमाके में चेहरा जल गया। अज्ञात नंबर से जावेद को कॉल आई कि समीर लोक नायक अस्पताल के ICU में है। जावेद पहुंचे तो अस्पताल में अफरा-तफरी थी। डॉक्टर दौड़ रहे थे। सुरक्षा कड़ी थी। परिवार बैरिकेड्स के पास चिंता में था। समीर की ऑटो और सामान का पता नहीं चला।

UAPA और विस्फोटक कानून के तहत FIRदिल्ली पुलिस ने मंगलवार को लाल किले के पास धमाके के मामले में UAPA और विस्फोटक अधिनियम के तहत FIR दर्ज की। राजधानी में हाई अलर्ट घोषित है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर सख्त निगरानी है।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi Car Blast
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।