खून से लथपथ ऑटो ड्राइवर खुद पहुंचा अस्पताल, दिल्ली धमाके के बाद बहादुरों की कहानी

संक्षेप: दिल्ली में लाल किले के पास हुए भीषण धमाके में 13 लोगों की मौत और 20 से अधिक घायल हुए हैं, लेकिन इस बीच घायल ऑटो ड्राइवर अवधेश मंडल ने बहादुरी दिखाते हुए खुद ही 4 किलोमीटर दूर अस्पताल जाकर इलाज कराया।

दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके ने पूरी राजधानी को हिलाकर रख दिया। इस धमाके में अब तक 13 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। धमाका इतना भयंकर था कि कई किलोमीटर दूर तक इसकी गूंज सुनाई दी। दिल्ली पुलिस समेत तमाम एजेंसियां कल से ही जांच में जुटी हैं। जहां इस धमाके के बाद चीख पुकार मची हुई थी वहीं कुछ लोगों ने बहादुरी भी दिखाई। एक कैब ड्राइवर जो धमाके में घायल हो वो खुद ही ऑटो चलाकर अस्पताल पहुंचे। ऐसे ही कुछ लोगों की कहानी बता रहे हैं।

अवधेश मंडल 40 साल के ऑटो ड्राइवर अवधेश मंडल बिहार के रहने वाले हैं। वे दक्षिण दिल्ली के नेहरू नगर में दोस्तों के साथ किराए के फ्लैट में रहते हैं। धमाके के बाद उनके पेट में धातु का टुकड़ा लगा और शर्ट खून से सन गई। फिर भी उन्होंने अपना ऑटो चलाया और चार किलोमीटर दूर सुश्रुत मेडिकल सेंटर पहुंच गए। ऑपरेशन के दौरान उनके छह दोस्त और परिवार बाहर इंतजार करते रहे।

मोहम्मद सफवान 28 साल के सफवान चेन्नई से दिल्ली काम के लिए आए थे। वे कश्मीरी गेट जा रहे थे। रिक्शे पर थे जब धमाका हुआ और वे उछलकर गिर पड़े। पैरों में चोट लगी। किसी का फोन लेकर पिता को कॉल किया। खुद अस्पताल पहुंचे। अब हालत स्थिर है।

समीर खान 23 साल का समीर शिफ्ट खत्म कर छोटे भाई जावेद से मिलने जा रहा था। धमाके में चेहरा जल गया। अज्ञात नंबर से जावेद को कॉल आई कि समीर लोक नायक अस्पताल के ICU में है। जावेद पहुंचे तो अस्पताल में अफरा-तफरी थी। डॉक्टर दौड़ रहे थे। सुरक्षा कड़ी थी। परिवार बैरिकेड्स के पास चिंता में था। समीर की ऑटो और सामान का पता नहीं चला।