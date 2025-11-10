Hindustan Hindi News
delhi blast entry and exit at gate no 1 and 4 of red fort metro station closed
लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 और 4 पर प्रवेश और निकास बंद, सेवाओं पर अपडेट

लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 और 4 पर प्रवेश और निकास बंद, सेवाओं पर अपडेट

संक्षेप: दिल्ली में लाल किले के पास खड़ी एक कार में हुए जोरदार धमाके में कई लोग हताहत हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 और 4 पर प्रवेश और निकास प्रतिबंधित कर दिया है। 

Mon, 10 Nov 2025 08:58 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली में लाल किले के पास एक कार में सोमवार शाम को जोरदार धमाका हो गया। इसके बाद आसपास के कई वाहनों में आग लग गई। कई वाहनों की खिड़कियों के शीशे टूट गए। इस धमाके में 8 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। दिल्ली पुलिस ने लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 और 4 पर प्रवेश और निकास प्रतिबंधित कर दिया है।हालांकि राहत की बात यह कि पूरे नेटवर्क में मेट्रो सेवाएं सामान्य रूप से चल रही हैं।

मेट्रो स्टेशनों पर जांच और सख्त कर दी गई है। पीटीआई- भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक, धमाके के बाद दिल्ली पुलिस ने पूरे शहर के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली अग्निशमन सेवा के मुताबिक, धमाके के बाद दमकल की 7 गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। NSG, NIA और फोरेंसिक विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि कई मीटर दूर खड़े वाहनों की खिड़कियां टूट गईं और भीड़भाड़ वाले इलाके के आसपास की इमारतों में भी इसकी आवाज सुनी गई।

दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि विस्फोट लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-एक के पास खड़ी एक कार में हुआ। इसकी तीव्रता काफी अधिक थी। इसमें कई लोगों के घायल होने की आशंका है। विस्फोट के बाद जलती कारों से आग की लपटें और धुआं उठता दिखाई दिया।

एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि मैं गुरुद्वारे में था। इसी दौरान मैंने एक तेज आवाज सुनी। आवाज इतनी तेज थी कि हम समझ ही नहीं पाए कि यह किस चीज की थी। विस्फोट के कारण आसपास खड़े कई वाहनों के परखच्चे उड़ गए। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात की। इस धमाके के बाद गृह मंत्री आईबी निदेशक के साथ लगातार संपर्क में हैं।

(पीटीआई-भाषा और एएनआई के फीड पर आधारित)

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News
