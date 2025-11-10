लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 और 4 पर प्रवेश और निकास बंद, सेवाओं पर अपडेट

संक्षेप: दिल्ली में लाल किले के पास खड़ी एक कार में हुए जोरदार धमाके में कई लोग हताहत हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 और 4 पर प्रवेश और निकास प्रतिबंधित कर दिया है।

दिल्ली में लाल किले के पास एक कार में सोमवार शाम को जोरदार धमाका हो गया। इसके बाद आसपास के कई वाहनों में आग लग गई। कई वाहनों की खिड़कियों के शीशे टूट गए। इस धमाके में 8 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। दिल्ली पुलिस ने लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 और 4 पर प्रवेश और निकास प्रतिबंधित कर दिया है।हालांकि राहत की बात यह कि पूरे नेटवर्क में मेट्रो सेवाएं सामान्य रूप से चल रही हैं।

मेट्रो स्टेशनों पर जांच और सख्त कर दी गई है। पीटीआई- भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक, धमाके के बाद दिल्ली पुलिस ने पूरे शहर के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली अग्निशमन सेवा के मुताबिक, धमाके के बाद दमकल की 7 गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। NSG, NIA और फोरेंसिक विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि कई मीटर दूर खड़े वाहनों की खिड़कियां टूट गईं और भीड़भाड़ वाले इलाके के आसपास की इमारतों में भी इसकी आवाज सुनी गई।

दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि विस्फोट लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-एक के पास खड़ी एक कार में हुआ। इसकी तीव्रता काफी अधिक थी। इसमें कई लोगों के घायल होने की आशंका है। विस्फोट के बाद जलती कारों से आग की लपटें और धुआं उठता दिखाई दिया।

एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि मैं गुरुद्वारे में था। इसी दौरान मैंने एक तेज आवाज सुनी। आवाज इतनी तेज थी कि हम समझ ही नहीं पाए कि यह किस चीज की थी। विस्फोट के कारण आसपास खड़े कई वाहनों के परखच्चे उड़ गए। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात की। इस धमाके के बाद गृह मंत्री आईबी निदेशक के साथ लगातार संपर्क में हैं।