कई धमाकों की साजिश, आतंकी डॉक्टरों की डायरी में तारीख के साथ पूरी प्लानिंग

दुनिया जिन्हें डॉक्टर समझती थी वे 'आतंकवाद के इंजीनियर' निकले। दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके के मामले में दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने अभी तक 4 डॉक्टरों का पता लगाया है, जो एक आतंकी मॉड्यूल के हिस्सा थे और देशभर में धमाके की साजिश रच रहे थे। लाल किले के पास कार धमाके के सिलसिले में अभी तक 8 लोगों को पकड़ा गया है, जिनमें 3 डॉक्टर हैं, जबकि चौथे उमर नबी ने विस्फोट करके अपने साथ कई लोगों की जान ले ली।

अधिकारियों ने बताया कि नए तरीके के टेरर मॉड्यूल में पढ़े-लिखे प्रोफेशनल, डॉक्टर, कारोबारी और मौलवियों को शामिल किया गया है। शुरुआती जांच के बाद अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली में हुआ धमाका पूरे देश को दहलाने की साजिश का एक हिस्सा है। अधिकारियों ने लाल किले के पास i20 में धमाके के बाद इकोस्पोर्ट और ब्रेजा को बरामद किया है, जबकि कई गाड़ियों की तलाश चल रही है। धमाके से पहले पुलिस ने हजारों किलोग्राम विस्फोटक बरामद किया था।

लाल किले के पास कार धमाका करने वाला डॉ. उमर नबी फरीदाबाद स्थित अल-फलाह मेडिकल कॉलेज में रहता था। 10 नवंबर को धमाके से पहले वह दिल्ली के कई इलाकों से होकर गुजरा था। एक अन्य डॉक्टर मुजम्मिल गनई कथित तौर पर डॉ. उमर के साथ जुड़ा हुआ था। जांच एजेंसियों ने एक डायरी बरामद की है जो नबी और गनई से जुड़ी हुई है। इसमें धमाकों की प्लानिंग के बारे में काफी कुछ लिखा गया है।

डायरी में 8 से 12 नवंबर की तारीख लिखी है, जिससे पता चलता है कि इस दौरान धमाकों की साजिश रची गई थी। डायरी में कई संदेश कोड वर्ड में लिखे गए हैं जिन्हें जांचकर्ता डिकोड करने में जुटे हुए हैं। यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या धमाकों के लिए अलग-अलग गाड़ियों को तैयार किया गया था। गनई अल फलाह हॉस्पिटल का पुराना स्टूडेंट हैं और उसके किराये के घर से पुलिस को 300 किलो विस्फोटक मिला था।