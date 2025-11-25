Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi Blast: Did Umar have a 'secret suitcase'? Terror module doctors reveal horrifying secrets
दिल्ली ब्लास्ट: डॉ. उमर के पास था ‘सीक्रेट सूटकेस’- क्या इसी से बनाया था खौफनाक बम?

ऐसी जानकारी हरियाणा के फरीदाबाद से पकड़े गए व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के संदिग्धों के जरिए बाहर आई है। जानकारी के मुताबिक, उसने कैंपस के अंदर बम बनाने के लिए टेस्ट भी किया था।

Tue, 25 Nov 2025 07:34 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
लाल किले धमाके में विस्फोटक सामग्री से भरी कार चलाने वाले डॉक्टर उमर उन नबी के पास एक सीक्रेट सूटकेस था, जिसके जरिए उसने आतंक और मौत को अंजाम देने वाला हथियार बनाया होगा। ऐसी जानकारी हरियाणा के फरीदाबाद से पकड़े गए व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के संदिग्धों के जरिए बाहर आई है। जानकारी के मुताबिक, उसने कैंपस के अंदर बम बनाने के लिए टेस्ट भी किया था।

कैंपस में किया था टेस्ट, जिससे बनाया IED

एनडीटीवी रिपोर्ट के मुताबिक, फरीदाबाद की अल फला यूनिवर्सिटी में काम करने वाले डॉक्टर उमर उन नबी ने कैंपस में केमिकल कंपाउंट का एक टेस्ट किया था। इसका इस्तेमाल बाद में IED बनाने में किया था। ये जानकारी टेरर मॉड्यूल के संदिग्ध मुजम्मिल शकील ने पूछताछ के दौरान जांच एजेंसी के लोगों को दी है।

सीक्रेट सूटकेस में था बम बनाने का सामान

मुजम्मिल शकील वही संदिग्ध आरोपी है, जिसकी टेरर मॉड्यूल में सबसे पहले हुई थी। उसे जैश-ए-मोहम्मद के मुख्य कॉन्ट्रैक्टर मौलवी इरफान अहमद द्वारा इस मॉड्यूल में शामिल किया गया था। जांच में सामने आया है कि उस सीक्रेट सूटकेस को उमर नबी हर समय अपने पास रखता था। वह जहां भी जाता था, उसे अपने साथ लेकर जाता था। इसमें बम बनाने से जुड़े केमिकल रखे होते थे।

बम बनाने में मिलाया होगा एसिटोन या…

जांच करने वालों ने बताया कि उमर उन नबी ने सुसाइड बॉम्बिंग में इस्तेमाल की गई हुंडई i20 कार में आधा-अधूरा IED रखा था। सूत्रों ने बताया कि उसने बम बनाने में एसीटोन या नेल पॉलिश रिमूवर और पिसी चीनी मिलाई थी। सूत्रों ने बताया कि शुरू में, आतंकी मॉड्यूल हरियाणा में छिपाए गए विस्फोटकों को जम्मू-कश्मीर ले जाना चाहता था, जहां उमर उन नबी ने कुछ बड़ा प्लान बनाया था। लेकिन, फिर मामला एकदम उलट गया और फिर लाल किले के पास धमाके को अंजाम दिया गया।

Ncr News Delhi Delhi Car Blast
