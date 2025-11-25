दिल्ली ब्लास्ट: डॉ. उमर के पास था ‘सीक्रेट सूटकेस’- क्या इसी से बनाया था खौफनाक बम?

संक्षेप: ऐसी जानकारी हरियाणा के फरीदाबाद से पकड़े गए व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के संदिग्धों के जरिए बाहर आई है। जानकारी के मुताबिक, उसने कैंपस के अंदर बम बनाने के लिए टेस्ट भी किया था।

लाल किले धमाके में विस्फोटक सामग्री से भरी कार चलाने वाले डॉक्टर उमर उन नबी के पास एक सीक्रेट सूटकेस था, जिसके जरिए उसने आतंक और मौत को अंजाम देने वाला हथियार बनाया होगा। ऐसी जानकारी हरियाणा के फरीदाबाद से पकड़े गए व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के संदिग्धों के जरिए बाहर आई है। जानकारी के मुताबिक, उसने कैंपस के अंदर बम बनाने के लिए टेस्ट भी किया था।

कैंपस में किया था टेस्ट, जिससे बनाया IED एनडीटीवी रिपोर्ट के मुताबिक, फरीदाबाद की अल फला यूनिवर्सिटी में काम करने वाले डॉक्टर उमर उन नबी ने कैंपस में केमिकल कंपाउंट का एक टेस्ट किया था। इसका इस्तेमाल बाद में IED बनाने में किया था। ये जानकारी टेरर मॉड्यूल के संदिग्ध मुजम्मिल शकील ने पूछताछ के दौरान जांच एजेंसी के लोगों को दी है।

सीक्रेट सूटकेस में था बम बनाने का सामान मुजम्मिल शकील वही संदिग्ध आरोपी है, जिसकी टेरर मॉड्यूल में सबसे पहले हुई थी। उसे जैश-ए-मोहम्मद के मुख्य कॉन्ट्रैक्टर मौलवी इरफान अहमद द्वारा इस मॉड्यूल में शामिल किया गया था। जांच में सामने आया है कि उस सीक्रेट सूटकेस को उमर नबी हर समय अपने पास रखता था। वह जहां भी जाता था, उसे अपने साथ लेकर जाता था। इसमें बम बनाने से जुड़े केमिकल रखे होते थे।