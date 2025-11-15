Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi blast delhi police special cell file case of conspiracy raid on al falah headquarter
दिल्ली धमाके में सजिश रचने का भी केस; अल फलाह हेड क्वार्टर पर दबिश, कई डॉक्टरों की तलाश

दिल्ली धमाके में सजिश रचने का भी केस; अल फलाह हेड क्वार्टर पर दबिश, कई डॉक्टरों की तलाश

संक्षेप: दिल्ली धमाका मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अब ‘आपराधिक साजिश’ रचने की धारा के तहत FIR दर्ज की है। आशंका है कि फरीदाबाद में पकड़ा गया मॉड्यूल कई कार बम हमले की योजना बना रहा था। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट… 

Sat, 15 Nov 2025 07:32 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, रमेश त्रिपाठी, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली के लालकिला के पास हुए धमाके की तेज हो गई है और अब इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अब ‘आपराधिक साजिश’ रचने की धारा के तहत FIR दर्ज की है। दरअसल लाल किले पर बम विस्फोट के बाद स्थानीय पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। लेकिन अब दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट स्पेशल सेल ने इस मामले में अलग से एफआईआर दर्ज की है। जांच टीम ने यह आशंका जताई है कि फरीदाबाद में पकड़ा गया मॉड्यूल कथित तौर पर कई कार बम धमाके की योजना बना रहा था, लेकिन हमलों को अंजाम देने से पहले ही उसकी योजना का पर्दाफाश हो गया तो इसमें कई फरार हो गए थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अन्य संदिग्धों के शामिल होने का शक

फरार होने वालों में लालकिले पर हमला करने वाले डॉ. उमर के तार फरीदाबाद मॉड्यूल के साथियों व कुछ अन्य संदिग्धों के शामिल होने का शक है। उधर अल फलाह यूनिवर्सिटी के दिल्ली स्थित ओखला हेडक्वार्टर पर दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची थी और दस्तावेजो की जांच की गई है। हालांकि वहां जाने व जांच का मकसद क्या था, फिलहाल इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। सूत्रों के मुताबिक यहां से कुछ जरूरी जानकारी हासिल की गई है, जिसकी जांच करनी है।

3 डॉक्टरों को हिरासत में लेकर पूछताछ

वहीं अल फलाह यूनिवर्सिटी के तीन अन्य डॉक्टरों को हिरासत में पूछताछ भी की जा रही है। पूछताछ को लेकर सामने आई जानकारी के मुताबिक इनमें से एक धमाका वाले दिन दिल्ली में ही था। हालांकि डॉक्टर ने शुरुआती पूछताछ में यह बताया है कि वह दिल्ली में किसी इंटरव्यू के सिलसिले में आया था। वहीं नूह से जांच एजेंसियों ने दिनेश उर्फ डब्बू नाम के एक शख्स से पूछताछ कर रही है। दरअसल उसपर बिना लाइसेंस के खाद सामग्री बेचने का आरोप है। जिसकी जांच की जा रही है

कई डॉक्टर्स की तलाश

सूत्रों के मुताबिक अब तक गिरफ्तार संदिग्ध डॉक्टरों और डॉक्टर मुजम्मिल के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) से बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक एजेंसियो ने डॉक्टरों की एक लंबी लिस्ट तैयार की है, जिसमें से अल फलाह यूनिवर्सिटी से पढ़े और वहां पर काम करने वाले डॉक्टरों की तादाद ज्यादा है। इनमें से कई डॉक्टरों के फोन बंद हैं, जिनको जांच एजेंसियां ट्रेस करने में जुटी हैं। सूत्रों के मुताबिक तकरीबन एक दर्जन से ज्यादा प्रोफेशनल डॉक्टर्स की तलाश की जा रही है, जिनके जैश-ए-मोहम्मद नेटवर्क में जुड़े होने का शक है। बम धमाके के बाद से ही इनके फोन बंद आ रहे हैं।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi Car Blast Delhi News Delhi News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।