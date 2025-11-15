दिल्ली धमाके में सजिश रचने का भी केस; अल फलाह हेड क्वार्टर पर दबिश, कई डॉक्टरों की तलाश

संक्षेप: दिल्ली धमाका मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अब ‘आपराधिक साजिश’ रचने की धारा के तहत FIR दर्ज की है। आशंका है कि फरीदाबाद में पकड़ा गया मॉड्यूल कई कार बम हमले की योजना बना रहा था। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

दिल्ली के लालकिला के पास हुए धमाके की तेज हो गई है और अब इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अब ‘आपराधिक साजिश’ रचने की धारा के तहत FIR दर्ज की है। दरअसल लाल किले पर बम विस्फोट के बाद स्थानीय पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। लेकिन अब दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट स्पेशल सेल ने इस मामले में अलग से एफआईआर दर्ज की है। जांच टीम ने यह आशंका जताई है कि फरीदाबाद में पकड़ा गया मॉड्यूल कथित तौर पर कई कार बम धमाके की योजना बना रहा था, लेकिन हमलों को अंजाम देने से पहले ही उसकी योजना का पर्दाफाश हो गया तो इसमें कई फरार हो गए थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अन्य संदिग्धों के शामिल होने का शक फरार होने वालों में लालकिले पर हमला करने वाले डॉ. उमर के तार फरीदाबाद मॉड्यूल के साथियों व कुछ अन्य संदिग्धों के शामिल होने का शक है। उधर अल फलाह यूनिवर्सिटी के दिल्ली स्थित ओखला हेडक्वार्टर पर दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची थी और दस्तावेजो की जांच की गई है। हालांकि वहां जाने व जांच का मकसद क्या था, फिलहाल इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। सूत्रों के मुताबिक यहां से कुछ जरूरी जानकारी हासिल की गई है, जिसकी जांच करनी है।

3 डॉक्टरों को हिरासत में लेकर पूछताछ वहीं अल फलाह यूनिवर्सिटी के तीन अन्य डॉक्टरों को हिरासत में पूछताछ भी की जा रही है। पूछताछ को लेकर सामने आई जानकारी के मुताबिक इनमें से एक धमाका वाले दिन दिल्ली में ही था। हालांकि डॉक्टर ने शुरुआती पूछताछ में यह बताया है कि वह दिल्ली में किसी इंटरव्यू के सिलसिले में आया था। वहीं नूह से जांच एजेंसियों ने दिनेश उर्फ डब्बू नाम के एक शख्स से पूछताछ कर रही है। दरअसल उसपर बिना लाइसेंस के खाद सामग्री बेचने का आरोप है। जिसकी जांच की जा रही है