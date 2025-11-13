Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi blast count goes to 11 after one more critical patient lost life know all details
दिल्ली ब्लास्ट में मृतकों की संख्या हुई 11, वेंटिलेटर पर पड़े शख्स ने तोड़ा दम

दिल्ली ब्लास्ट में मृतकों की संख्या हुई 11, वेंटिलेटर पर पड़े शख्स ने तोड़ा दम

संक्षेप: दिल्ली बम ब्लास्ट में ताजा मौत कश्मीर के रहने वाले 25 वर्षीय बिलाल खान की हुई है। बिलाल के हाथ पर बीके का टैटू बना बना था। आईसीयू में वेंटिलेटर पर भर्ती था। अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। हैरानी की बात है कि घटना के चार दिन बाद भी अभी तक उसके कोई परिजन अस्पताल में नहीं आए हैं।

Thu, 13 Nov 2025 03:04 PMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली | रणविजय सिंह
share Share
Follow Us on

दिल्ली बम धमाके में मरने वालों की संख्या अब 11 पहुंच गई है। ब्लास्ट में घायल एक युवक ने आज इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मरीज वेंटिलेटर पर था,लेकिन वहां से रिकवर नहीं हो पाया और उसकी जान चली गई। मृतक कश्मीर का रहने वाला था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दिल्ली बम ब्लास्ट में ताजा मौत कश्मीर के रहने वाले 25 वर्षीय बिलाल खान की हुई है। बिलाल के हाथ पर बीके का टैटू बना बना था। आईसीयू में वेंटिलेटर पर भर्ती था। अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। हैरानी की बात है कि घटना के चार दिन बाद भी अभी तक उसके कोई परिजन अस्पताल में नहीं आए हैं। बता दें कि पीएम मोदी बुधवार को भूटान से लौटते ही सबसे पहले एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे और घायलों से मुलाकात कर उनका हाल जाना था। मोदी ने इसके बाद शाम को हुई CCS(Cabinet Committee On Security) की बैठक में इसे आतंकी हमला मानते हुए कार्रवाई करने की बात कही है।

इसके अलावा धमाके में घायल दो दोस्तों की तो जैसे जिंदगी ही पलट गई है। घायल अंकुश शर्मा की स्थिति फिलहाल गंभीर है। वह अभी भी आईसीयू में भर्ती हैं। बुधवार को एलएनजेपी अस्पताल में उनकी सर्जरी हुई है। हादसे में उन्होंने दायीं आंख की रोशनी खो दी है। इनकी उम्र 28 साल है। अपने परिवार के साथ ईस्ट रोहताश नगर में रहते हैं। करोलबाग स्थित सुनार की दुकान पर काम करते हैं।

पिता सुधीर शर्मा ने बताया कि प्रत्येक सोमवार की शाम को वह अपने दोस्त राहुल कौशिक के साथ गौरी शंकर मंदिर में दर्शन करने जाते थे। धमाके वाले दिन बाइक अंकुश चला रहा था और राहुल पीछे बैठा था। अंकुश और राहुल ईस्ट रोहताश नगर में एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। राहुल अपने परिवार के साथ दूसरी मंजिल पर और अंकुश तीसरी मंजिल पर रहते हैं। हादसे के बाद राहुल ने ही बैटरी रिक्शा में बैठाकर अंकुश को एलएनजेपी अस्पताल पहुंचाया था। राहुल की मां दुर्गेश शर्मा ने बताया कि राहुल के दोनों पैर जल गए हैं और बाएं कान का पर्दा फट गया है जिसके कारण वह सुन नहीं पा रहे। हादसे से इतने घबरा गए हैं कि तीन दिनों से उन्हें सोने में परेशानी हो रही है। राहुल की उम्र 20 वर्ष है और वह ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Delhi Car Blast Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।