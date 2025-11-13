दिल्ली ब्लास्ट में मृतकों की संख्या हुई 11, वेंटिलेटर पर पड़े शख्स ने तोड़ा दम
संक्षेप: दिल्ली बम ब्लास्ट में ताजा मौत कश्मीर के रहने वाले 25 वर्षीय बिलाल खान की हुई है। बिलाल के हाथ पर बीके का टैटू बना बना था। आईसीयू में वेंटिलेटर पर भर्ती था। अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। हैरानी की बात है कि घटना के चार दिन बाद भी अभी तक उसके कोई परिजन अस्पताल में नहीं आए हैं।
दिल्ली बम धमाके में मरने वालों की संख्या अब 11 पहुंच गई है। ब्लास्ट में घायल एक युवक ने आज इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मरीज वेंटिलेटर पर था,लेकिन वहां से रिकवर नहीं हो पाया और उसकी जान चली गई। मृतक कश्मीर का रहने वाला था।
दिल्ली बम ब्लास्ट में ताजा मौत कश्मीर के रहने वाले 25 वर्षीय बिलाल खान की हुई है। बिलाल के हाथ पर बीके का टैटू बना बना था। आईसीयू में वेंटिलेटर पर भर्ती था। अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। हैरानी की बात है कि घटना के चार दिन बाद भी अभी तक उसके कोई परिजन अस्पताल में नहीं आए हैं। बता दें कि पीएम मोदी बुधवार को भूटान से लौटते ही सबसे पहले एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे और घायलों से मुलाकात कर उनका हाल जाना था। मोदी ने इसके बाद शाम को हुई CCS(Cabinet Committee On Security) की बैठक में इसे आतंकी हमला मानते हुए कार्रवाई करने की बात कही है।
इसके अलावा धमाके में घायल दो दोस्तों की तो जैसे जिंदगी ही पलट गई है। घायल अंकुश शर्मा की स्थिति फिलहाल गंभीर है। वह अभी भी आईसीयू में भर्ती हैं। बुधवार को एलएनजेपी अस्पताल में उनकी सर्जरी हुई है। हादसे में उन्होंने दायीं आंख की रोशनी खो दी है। इनकी उम्र 28 साल है। अपने परिवार के साथ ईस्ट रोहताश नगर में रहते हैं। करोलबाग स्थित सुनार की दुकान पर काम करते हैं।
पिता सुधीर शर्मा ने बताया कि प्रत्येक सोमवार की शाम को वह अपने दोस्त राहुल कौशिक के साथ गौरी शंकर मंदिर में दर्शन करने जाते थे। धमाके वाले दिन बाइक अंकुश चला रहा था और राहुल पीछे बैठा था। अंकुश और राहुल ईस्ट रोहताश नगर में एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। राहुल अपने परिवार के साथ दूसरी मंजिल पर और अंकुश तीसरी मंजिल पर रहते हैं। हादसे के बाद राहुल ने ही बैटरी रिक्शा में बैठाकर अंकुश को एलएनजेपी अस्पताल पहुंचाया था। राहुल की मां दुर्गेश शर्मा ने बताया कि राहुल के दोनों पैर जल गए हैं और बाएं कान का पर्दा फट गया है जिसके कारण वह सुन नहीं पा रहे। हादसे से इतने घबरा गए हैं कि तीन दिनों से उन्हें सोने में परेशानी हो रही है। राहुल की उम्र 20 वर्ष है और वह ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं