दिल्ली ब्लास्ट में मृतकों की संख्या हुई 11, वेंटिलेटर पर पड़े शख्स ने तोड़ा दम

संक्षेप: दिल्ली बम ब्लास्ट में ताजा मौत कश्मीर के रहने वाले 25 वर्षीय बिलाल खान की हुई है। बिलाल के हाथ पर बीके का टैटू बना बना था। आईसीयू में वेंटिलेटर पर भर्ती था। अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। हैरानी की बात है कि घटना के चार दिन बाद भी अभी तक उसके कोई परिजन अस्पताल में नहीं आए हैं।

दिल्ली बम धमाके में मरने वालों की संख्या अब 11 पहुंच गई है। ब्लास्ट में घायल एक युवक ने आज इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मरीज वेंटिलेटर पर था,लेकिन वहां से रिकवर नहीं हो पाया और उसकी जान चली गई। मृतक कश्मीर का रहने वाला था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दिल्ली बम ब्लास्ट में ताजा मौत कश्मीर के रहने वाले 25 वर्षीय बिलाल खान की हुई है। बिलाल के हाथ पर बीके का टैटू बना बना था। आईसीयू में वेंटिलेटर पर भर्ती था। अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। हैरानी की बात है कि घटना के चार दिन बाद भी अभी तक उसके कोई परिजन अस्पताल में नहीं आए हैं। बता दें कि पीएम मोदी बुधवार को भूटान से लौटते ही सबसे पहले एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे और घायलों से मुलाकात कर उनका हाल जाना था। मोदी ने इसके बाद शाम को हुई CCS(Cabinet Committee On Security) की बैठक में इसे आतंकी हमला मानते हुए कार्रवाई करने की बात कही है।

इसके अलावा धमाके में घायल दो दोस्तों की तो जैसे जिंदगी ही पलट गई है। घायल अंकुश शर्मा की स्थिति फिलहाल गंभीर है। वह अभी भी आईसीयू में भर्ती हैं। बुधवार को एलएनजेपी अस्पताल में उनकी सर्जरी हुई है। हादसे में उन्होंने दायीं आंख की रोशनी खो दी है। इनकी उम्र 28 साल है। अपने परिवार के साथ ईस्ट रोहताश नगर में रहते हैं। करोलबाग स्थित सुनार की दुकान पर काम करते हैं।