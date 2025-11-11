Hindustan Hindi News
Delhi Blast Case Terror Module Link Arrested doctor Shakil mother brother Reaction
हमने तो देश के लिए पत्थरबाजी भी सही; डॉ मुज्जमिल शकील की गिरफ्तारी पर क्या बोला परिवार; दिल्ली धमाके से लिंक

हमने तो देश के लिए पत्थरबाजी भी सही; डॉ मुज्जमिल शकील की गिरफ्तारी पर क्या बोला परिवार; दिल्ली धमाके से लिंक

संक्षेप: फरीदाबाद में आतंकी मॉड्यूल चलाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए कश्मीरी डॉक्टर मुज्जिल शकील की मां का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि उन्हें बेटे की किसी भी गतिविधि की कोई जानकारी नहीं थी।

Tue, 11 Nov 2025 03:29 PM
फरीदाबाद में आतंकी मॉड्यूल चलाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए कश्मीरी डॉक्टर मुज्जिल शकील की मां का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि उन्हें बेटे की किसी भी गतिविधि की कोई जानकारी नहीं थी। लाल किले पर हुए कार धमाके के बाद इस आतंकी मॉड्यूल के तार भी धमाके से जोड़े जा रहे हैं। ऐसे में अब शीकल की मां ने अपने बेटे को रिहा करने की मांग की है। दरअसल डॉ. मुजम्मिल शकील को सोमवार की सुबह फरीदाबाद के धौज गांव में उनके किराए के मकान से 360 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री और गोला-बारूद बरामद होने के बाद गिरफ्तार किया गया था। उनकी मां, नसीमा, ने अब दावा किया है कि मुजम्मिल बहुत पहले ही घर छोड़ चुका था।

उन्होंने बताया कि शकील लगभग चार साल पहले घर से चला गया था। वह दिल्ली में एक डॉक्टर के रूप में काम कर रहा था। इस दौरान हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब उसे गिरफ्तार किया गया, तो हमें दूसरों से इसके बारे में पता चला। हमने उससे मिलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने हमें अनुमति नहीं दी। मेरे दूसरे बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा, वे कह रहे हैं कि मेरा बेटा दिल्ली धमाके में संदिग्ध है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं बस चाहती हूं कि मेरे दोनों बेटों को रिहा कर दिया जाए।

इस बीच डॉ शकील के भाई का बयान भी सामने आय़ा है। उन्होंने कहा है कि भले ही उनके भाई पर आतंकवाद के आरप लग रहे हैं लेकिन इसका उनके परिवार से कोई लेना देना नहीं है। भाई ने कहा, शकील आखिरी बार जून में हमारे पिता की सर्जरी के दौरान हमसे मिलने आया था। हर कोई आरोप लगा रहा है कि वह आतंकवादी है, लेकिन हमारा इससे कोई लेना-देना नहीं है। 50 सालों में हमारे परिवार के खिलाफ एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ है।

उन्होंने कहा, हम दिल से भारतीय हैं। हमने भारत के लिए पत्थरबाजी का भी सामना किया है। वह एक अच्छा इंसान था। वे हमें उससे मिलने नहीं दे रहे हैं। मेरी बहन की शादी, जिसमें उसे शामिल होना था, अब कैंसिल हो गई है।

Delhi Car Blast
