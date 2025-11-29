दिल्ली ब्लास्ट मामले में 3 डॉक्टरों और मौलवी की 10 दिन NIA हिरासत बढ़ी
दिल्ली की विशेष अदालत ने शनिवार को दिल्ली ब्लास्ट केस में डॉ. मुजम्मिल शकील गनई, डॉ. अदील अहमद राथर, डॉ. शाहीन सईद और मुफ्ती इरफान अहमद वागे की NIA कस्टडी 10 दिनों के लिए बढ़ा दी।
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने लालकिला बम धमाके में गिरफ्तार तीन डॉक्टरों और एक मौलवी की शनिवार को दस दिन की एनआईए हिरासत बढ़ा दी है। सभी चारों आरोपियों डॉ. मुजम्मिल शकील गनई, डॉ. अदील अहमद राथर और डॉ. शाहीना सईद के साथ-साथ मौलवी इरफान अहमद वागे को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना के समक्ष पेश किया गया था। उन्होंने चारों को अतिरिक्त 10 दिन की एनआईए हिरासत में भेजने का आदेश दिया।
दस नवंबर को हुए बम धमाके मामले में एनआईए ने अभी तक सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा पकड़े गए एक सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल से जुड़े हैं। एनआईए के मुताबिक, जांच एजेंसी आत्मघाती बम धमाके के सिलसिले में विभिन्न सुरागों की तलाश कर रही है।
हमले में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने और उनका पता लगाने के लिए संबंधित पुलिस टीम के साथ समन्वय कर विभिन्न राज्यों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि इसी हफ्ते कोर्ट ने मामले में गिरफ्तार आरोपी शोएब को दस दिन की एनआईए हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। साथ ही आरोपी आमिर राशिद अली और जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश की हिरासत सात दिन बढ़ा दी गई थी।