दिल्ली ब्लास्ट केस: 3 डॉक्टरों समेत 4 लोगों को NIA ने पूछताछ के बाद छोड़ा, क्या सामने आया?

संक्षेप: दिल्ली में लाल किला के पास हुए बम धमाका की जांच NIA द्वारा जारी है। इस केस में 3 डॉक्टर समेत 4 लोगों को रिहा कर दिया गया है। रिहा किए गए लोगों में डॉ. रेहान, डॉ. मोहम्मद, डॉ. मुस्तकीम और फर्टिलाइजर व्यापारी दिनेश सिंगला हैं।

दिल्ली में लाल किला के पास हुए बम धमाका की जांच NIA द्वारा जारी है। इस केस में 3 डॉक्टर समेत 4 लोगों को रिहा कर दिया गया है। जाँच कर रहे अधिकारियों ने पाया, मुख्य आरोपी डॉ. उमर उन नबी से इनका कोई ठोस संबंध नहीं मिला है। रिहा किए गए लोगों में डॉ. रेहान, डॉ. मोहम्मद, डॉ. मुस्तकीम और फर्टिलाइजर व्यापारी दिनेश सिंगला हैं। इन लोगों को हाल ही में हरियाणा के नूह में गिरफ्तार किया गया था।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, ये डॉक्टर पहले उमर के संपर्क में थे और अल-फलाह विश्वविद्यालय से जुड़े थे। इन लोगों का संबंध आतंकवादी गतिविधियों से रहा है। एनआईए ने यह भी पता लगाया कि क्या विस्फोटकों के लिए इस्तेमाल किया गया कैमिकल किसी फर्टिलाइज व्यापारी से खरीदा गया था। तीन दिनों की गहन पूछताछ के बाद, अधिकारियों को चारों के शामिल होने का कोई ठोस सबूत या डिजिटल फ़ुटप्रिंट नहीं मिला।

10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास एक हुंडई i20 कार में हुए विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। जाँच में, फरीदाबाद स्थित अल-फ़लाह विश्वविद्यालय में काम करने वाले जम्मू-कश्मीर के पुलवामा निवासी एक मेडिकल डॉ. उमर को मुख्य आरोपी के रूप में पहचाना गया है।