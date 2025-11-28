Hindustan Hindi News
मौलाना कर रहा था युवाओं का ब्रेनवॉश, खुद ले चुका है ब्रिटिश नागरिकता; बड़ा खुलासा

संक्षेप:

फरीदाबाद आंतकी मॉड्यूल और दिल्ली धमाका की जांच के बाद, खुफिया एजेंसियों ने आजमगढ़ के एक मदरसा शिक्षक मौलाना शमशुल हुडा खान का पाकिस्तान-समर्थित कट्टरपंथी नेटवर्क से जुड़ाव पाया है, जिसके बाद देश भर में कट्टरपंथ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की संभावना है।

Fri, 28 Nov 2025 05:33 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
फरीदाबाद आंतकी मॉड्यूल और दिल्ली धमाका के बाद देश भर में पल रहे कट्टरपंथी नेटवर्क को कुचलने में जुटी खुफिया एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है। इस कड़ी में आजमगढ़ के एक सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसा शिक्षक मौलाना शमशुल हुडा खान का नाम सामने आया है। जांच में पाया गया कि मौलाना ब्रिटिश नागरिकता ले चुका है और पाकिस्तान-समर्थित समूह से जुड़कर भारतीय युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेलने का काम कर रहा था।

कई मदरसे और मौलानाओं की गतिविधियां खुफिया एजेंसियों के रडार पर है। फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल के पर्दाफाश के बाद खुफिया एजेंसिया कट्टरपंथ को लेकर सतर्क हो गई है। आने वाले वाले दिनों में देश भर में कट्टरपंथ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। इंटेलीजेंस ब्यूरो (आईबी) ने कट्टरपंथ को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती मानते हुए सख्त कदम उठाने की जरूरत बताई है।

शाहीन को लेकर एनआईए की टीम नेहरू ग्राउंड पहुंची

एनआईए की टीम गुरुवार शाम फरीदाबाद के नेहरू ग्राउंड स्थित लोहा मंडी पहुंची। टीम ने उस केमिकल दुकान की जांच की, जहां से विस्फोटक बनाने में इस्तेमाल सामग्री खरीदे जाने का संदेह है। टीम के साथ डॉ. शाहीन सईद भी मौजूद थीं। इस बीच एनआईए ने अमोनियम नाइट्रेट सप्लाई करने वाली कंपनियों से भी रिकॉर्ड तलब किया है, ताकि आरोपी मुजम्मिल के दावों की सच्चाई मिलाई जा सके।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
