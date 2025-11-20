Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi blast attacker dr umar was given special treatment at al falah university
अल फलाह यूनिवर्सिटी से 6 माह कहां गायब हो गया था उमर, किसके इशारे पर ‘स्पेशल ट्रीटमेंट’?

अल फलाह यूनिवर्सिटी से 6 माह कहां गायब हो गया था उमर, किसके इशारे पर ‘स्पेशल ट्रीटमेंट’?

संक्षेप: लाल किला विस्फोट की जांच में रोजाना नए-नए खुलासे हो रहे हैं। जांच एजेंसियों को पूछताछ में पता चला है कि दिल्ली में धमाके को अंजाम देने वाले हमलावर डॉ. उमर उन नबी को यूनिवर्सिटी में ‘स्पेशल ट्रीटमेंट’ मिलता था।

Thu, 20 Nov 2025 10:42 AMKrishna Bihari Singh पीटीआई, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

लाल किला विस्फोट की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है नित नए खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों की मानें तो जांच एजेंसियों की नजरें अल फलाह यूनिवर्सिटी पर बनी हुई हैं। एजेंसियां अल फलाह यूनिवर्सिटी में लगातार छानबीन कर रही हैं। जांच एजेंसियों को पूछताछ में पता चला है कि दिल्ली में धमाके को अंजाम देने वाला हमलावर डॉ. उमर उन नबी अचानक 6 महीने के लिए यूनिवर्सिटी से गायब हो गया था। यही नहीं यह भी सामने आया है कि यूनिवर्सिटी में उसे खास सहूलियत भी मिलती थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या यूनिवर्सिटी में कोई हैंडलर था?

जांच एजेंसियां ​​यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या यूनिवर्सिटी के अंदर कोई हैंडलर था। ऐसा इसलिए क्योंकि डॉ. उमर को अल फलाह यूनिवर्सिटी में 'स्पेशल ट्रीटमेंट' मिलता था। सूत्रों ने बताया कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के 200 से अधिक डॉक्टर और कर्मचारी छानबीन के दायरे में हैं।

6 महीने यूनिवर्सिटी से कहां गायब रहा उमर?

यूनिवर्सिटी से MBBS की पढ़ाई करने के बाद वहीं से ही अप्रेंटिसशिप कर रहे दो डॉक्टरों ने चौंकानें वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने पूछताछ में बताया कि साल 2023 में डॉ. उमर बिना बताए और कोई छुट्टी लिए करीब 6 महीने तक अस्पताल और यूनिवर्सिटी से गायब हो गया था। हैरानी की बात यह कि वह आया और सीधे ड्यूटी पर लग गया। सवाल यह कि वह अचानक यूनिवर्सिटी से छह महीने कहां गायब रहा?

उमर को मिलता था खास सहूलियत

अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि इस अनुशासनहीनता की घटना को लेकर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई तक नहीं की गई। उमर को मिलने वाली खास सहूलियत यानी स्पेशल ट्रीटमेंट के बारे में सूत्रों का कहना है कि डॉ. उमर बहुत कम कक्षाएं लेता था। वह हफ्ते में महज एक या दो लेक्चर लेता था जो महज 15 से 20 मिनट के होते थे। फिर रूम पर लौट जाता था। उमर को मिल रही यह खास छूट दूसरे लेक्चरर को नहीं पसंद आती थी क्योंकि बाकी पूरे समय पढ़ाते थे।

हमेशा नाइट शिफ्ट, किसके इशारे पर सहूलियतें

अस्पताल के डॉक्टरों ने पूछताछ में एक और बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना है कि डॉ. उमर को अस्पताल में हमेशा शाम या रात की शिफ्ट दी जाती थी। उसको कभी सुबह की शिफ्ट नहीं दी गई। डॉ. उमर को उक्त सहूलियतें किसके इशारे पर मिलती थीं? क्या कोई हैंडलर यूनिवर्सिटी में मौजूद था। एजेंसियां इसका पता लगा रही हैं।

ये भी पढ़ें:अल फलाह के चेयरमैन के मकान पर बुलडोजर ऐक्शन की तलवार; नोटिस चस्पा, 3 दिन का टाइम
ये भी पढ़ें:दिल्ली ब्लास्ट: जांच के घेरे में अल फलाह यूनिवर्सिटी के 200 डॉक्टर और कर्मचारी
ये भी पढ़ें:धोखा दे 400 करोड़ से ज्यादा की कमाई, गल्फ भागने का खतरा; अल फलाह के मालिक पर ED

एजेंसियों की राडार पर यूनिवर्सिटी

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, अल फलाह यूनिवर्सिटी में NIA के साथ ही कई जांच टीमें काम कर रही हैं। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, यूपी एंटी-टेरर स्क्वाड (ATS), फरीदाबाद क्राइम ब्रांच और जम्मू-कश्मीर पुलिस की यूनिटें लगातार यूनिवर्सिटी पर आवाजाही कर रही हैं। इस मामले में ED की भी एंट्री हुई है उसने अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्र बताते हैं कि फिलहाल सभी जांच टीमों ने यूनिवर्सिटी के भीतर ही एक टेम्पररी कमांड सेंटर बनाया है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi Car Blast
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।