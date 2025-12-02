Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi Blast Accused Phone Deleted Folder Reveal Hamas Pattern Conspiracy
दिल्ली ब्लास्ट केस में 'हमास पैटर्न' का खुलासा, NIA के हाथ लगा आतंकी का डिलीटेड फोल्डर

दिल्ली ब्लास्ट केस में 'हमास पैटर्न' का खुलासा, NIA के हाथ लगा आतंकी का डिलीटेड फोल्डर

संक्षेप:

दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार धमाके की जांच कर रही एनआईए ने एक आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया है जिसमें हमास जैसे खतरनाक तरीके इस्तेमाल किए जा रहे थे।

Tue, 2 Dec 2025 02:39 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार धमाके की जांच कर रही एनआईए ने एक आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया है जिसमें हमास जैसे खतरनाक तरीके इस्तेमाल किए जा रहे थे। दरअसल कार धमाके के एक और आरोपी जसीर बिलाल वानी के फोन से एक अहम जानकारी मिली है। वानी ने ये जानकारी फोन से डिलीट कर दी थी लेकिन एनआईए ने डिलीट किए गए फोल्डर को रिकवर कर जानकारी हासिल कर ली है। दरअसल जसीर के फोन से दर्जनों ड्रोन और रॉकेट लॉन्चर की तस्वीरें और वीडियो मिले हैं। इनमें सिखाय गया है कि ड्रोन में विस्फोटक कैसे फिट करें।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ये सभी तस्वीर और वीडियो एक खास ऐप के जरिए भेजे गए थे, जिस पर विदेशी नंबरों से भी संपर्क हुआ था। मॉड्यूल 25 किलोमीटर तक उड़ सकने वाले मॉडिफाइड ड्रोन बनाना चाहता था। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे बड़ी चिंता यह है कि वे हमास जैसे सस्ते और आसान ग्लाइडिंग रॉकेट का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहे थे।

ये रॉकेट जमीन या हाथ से भी छोड़े जा सकते हैं, और इन्हें तेजी से एक मिनट में तीन बार तक दागा जा सकता है। उनका मकसज कम लागत में बड़े इलाके में तबाही फैलाना था। कुल मिलाकर, यह जांच बताती है कि आतंकवादी एक सस्ते, लेकिन बेहद खतरनाक, हवाई हमले की तैयारी कर रहे थे।

बता दें जसीर बिलाल वानी, उर्फ दानिश दिल्ली ब्लास्ट की आतंकी साजिश में शामिल एक सक्रिय सह-साजिशकर्ता है। NIA (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) के अनुसार, दानिश की मुख्य भूमिका एक ड्रोन एक्सपर्ट की थी। उसने आतंकी हमलों के लिए ड्रोन को बदलने (मॉडिफाई करने) और रॉकेट बनाने की कोशिश करके तकनीकी सहायता दी। उ

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Delhi Car Blast
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।