दिल्ली विस्फोट मामले के मुख्य आरोपी जसीर की NIA हिरासत बढ़ी, क्या हैं आरोप?
लाल किला ब्लास्ट केस के मुख्य आरोपी जसीर बिलाल वानी की NIA कस्टडी 7 दिन के लिए और बढ़ा दी गई है। बीते 27 नवंबर को जसीर वानी को 7 दिन की NIA कस्टडी में भेजा गया था।
दिल्ली की एक विशेष अदालत ने बुधवार को लाल किला ब्लास्ट केस के मुख्य आरोपी जसीर बिलाल वानी की NIA कस्टडी 7 दिन के लिए बढ़ा दी। बीते 27 नवंबर को जसीर बिलाल वानी को प्रिंसिपल सेशंस और डिस्ट्रिक्ट जज अंजू बजाज चांदना की अदालत ने 7 दिन की NIA कस्टडी में भेजा था। जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग के काजीगुंड निवासी जसीर वानी पर दिल्ली ब्लास्ट के मामले में बेहद गंभीर आरोप हैं।
जसीर बिलाल वानी पर आरोप है कि उसने दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट से पहले ड्रोन को मॉडिफाई करके उसे बेहद घातक बनाने की कोशिश की थी। उस पर यह भी आरोप हैं कि उसने रॉकेट बनाने में व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल को टेक्निकल सपोर्ट दिया था। एनआईए ने जांच में पाया कि जसीर बिलाल वानी की गतिविधियां बड़े हमलों को अंजाम देने की साजिश का हिस्सा थीं। NIA ने इस केस में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया है।
खबर अपडेट हो रही है।