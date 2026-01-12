अगर केजरीवाल में हिम्मत है तो...; BJP नेता ने दे दी खुली चुनौती; पंजाब में FIR पर दिल्ली में हलचल
दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी के विवादित वीडियो को लेकर राजनीतिक खींचतान और तेज हो गई। पंजाब में दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा पर केस दर्ज होने के बाद भाजपा नेताओं ने आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को खुलेआम चुनौती दी है।
दरअसल, इस विवाद की जड़ दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही का एक वीडियो है। इसे सबसे पहले दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने इंटरनेट पर शेयर किया था। इस वीडियो में विपक्ष की नेता आतिशी द्वारा गुरु तेग बहादुर के अपमान का दावा किया गया है। इस वीडियो को लेकर पंजाब के जालंधर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कराई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि इस वीडियों को छेड़छाड़ करने के बाद प्रसारित किया गया है। जालंधर पुलिस के इस कदम से दिल्ली में भाजपा की ओर से तीखी प्रतिक्रिया हुई है। भाजपा ने एफआईआर और पुलिस के अधिकार क्षेत्र, दोनों पर सवाल उठाए हैं।
'हम सबके खिलाफ FIR दर्ज कराओ'
दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अपने X हैंडल पर वही वीडियो पोस्ट किया और केजरीवाल को सीधी चुनौती दी। सचदेवा ने कहा कि हजारों भाजपा कार्यकर्ता और मैं आतिशी का वीडियो एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं। अगर केजरीवाल में हिम्मत है तो उन्हें हम सबके खिलाफ FIR दर्ज करानी चाहिए। वीडियो में छेड़छाड़ के आरोपों को खारिज करते हुए सचदेवा ने कहा कि वीडियो असली है और इसकी जांच चल रही है।
उन्होंने आगे कहा कि कपिल मिश्रा द्वारा एक्स पर पोस्ट किया गया वीडियो असली है। विधानसभा अध्यक्ष ने जांच के आदेश दिए हैं और रिपोर्ट आने के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। सचदेवा ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ताओं को धमकी के ज़रिए निशाना बनाया जा रहा है। कहा कि पार्टी कानूनी कार्रवाई से नहीं डरती।
पंजाब में एफआईआर, दिल्ली में हलचल
आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि ऑनलाइन प्रसारित हो रहे वीडियो को छेड़छाड़ करके सिख गुरुओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का झूठा आरोप आतिशी पर लगाया गया है। इसके बाद कपिल मिश्रा के खिलाफ जालंधर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। पंजाब पुलिस ने बाद में कहा कि फोरेंसिक जांच में पाया गया कि आतिशी से जोड़ा गया एक विशेष शब्द मूल ऑडियो का हिस्सा नहीं था और क्लिप में कैप्शन जोड़े गए थे।
फोरेंसिक रिपोर्ट आने से पहले ही FIR दर्ज कर ली
भाजपा का कहना है कि दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही से जुड़ा कोई भी मुद्दा अध्यक्ष और सदन के अधिकार क्षेत्र में आता है, न कि किसी बाहरी पुलिस बल के। सचदेवा ने बताया कि आम आदमी पार्टी के विधायकों की मांग के बाद अध्यक्ष ने पहले ही मामले का संज्ञान ले लिया था और फोरेंसिक जांच के आदेश दिए थे। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल अच्छी तरह जानते हैं कि विधानसभा के अंदर हुई किसी भी घटना की जांच केवल अध्यक्ष ही कर सकते हैं। इसके बावजूद, फोरेंसिक रिपोर्ट आने से पहले ही पंजाब में एफआईआर दर्ज कर ली गई।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आतिशी ने सदन के सामने अपना पक्ष नहीं रखा। सचदेवा ने दावा किया कि जिस दिन घटना हुई उसी दिन आतिशी गोवा के लिए रवाना हो गईं। अगले तीन दिनों तक स्पीकर ने उन्हें नोटिस जारी कर सदन में पेश होकर स्पष्टीकरण देने को कहा, लेकिन वह नहीं आईं।
भाजपा सांसदों ने माफी की मांग की
कई भाजपा सांसदों और नेताओं ने उसी वीडियो को शेयर करते हुए आम आदमी पार्टी के नेतृत्व से माफी मांगने की मांग की। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने एक्स पर लिखा कि दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी आप द्वारा हमारे गुरुओं के खिलाफ की गई टिप्पणियां निंदनीय हैं। जब भाजपा ने सवाल उठाए तो अरविंद केजरीवाल ने पंजाब पुलिस के माध्यम से एफआईआर दर्ज करवाकर जवाब दिया। आज हर भाजपा कार्यकर्ता वही वीडियो शेयर कर रहा है। साथ ही पूछ रहा है कि केजरीवाल जी, आप कितनी एफआईआर दर्ज करवाएंगे? आपको माफी मांगनी ही पड़ेगी।
भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने भी इसी तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने आतिशी की कथित टिप्पणियों को करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था पर सीधा हमला बताया और पंजाब पुलिस को वीडियो शेयर करने वाले सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की चुनौती दी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि बताइए, आप कितने कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे? एफआईआर के जरिए सच्चाई की आवाज को दबाया नहीं जा सकता।