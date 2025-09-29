दिल्ली BJP को आज मिलेगा नया दफ्तर, PM मोदी करेंगे उद्घाटन; नई बिल्डिंग में क्या खास?

दिल्ली भाजपा को आज उसका नया दफ्तर मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर बने दिल्ली भाजपा के इस नए मुख्यालय का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर कई केंद्रीय मंत्री, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता समेत सभी मंत्री मौजूद रहेंगे।

दिल्ली भाजपा को आज उसका नया दफ्तर मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवरात्र सप्तमी के शुभ दिन पर दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर बने दिल्ली भाजपा के इस नए मुख्यालय का उद्घाटन करेंगे। इस उद्घाटन कार्यक्रम में कई केंद्रीय मंत्रियों सहित, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता समेत सभी मंत्री और पार्टी सभी सांसद, विधायक, पार्षद और हजारों कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे।

दिल्ली भाजपा का के नवनिर्मित यह दफ्तर अत्याधुनिक सुख सुविधाओं से लैस है, जिसे संगठनात्मक गतिविधियों को और मजबूत करने और राजधानी में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए एक सेंट्रलाइज्ड हब प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है।

नई बिल्डिंग एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम, मीटिंग हॉल और पार्टी कार्यक्रमों के कॉर्डिनेशन के लिए समर्पित स्थानों से सुसज्जित है। यह दफ्तर दिल्ली में कुशल संगठनात्मक कार्यप्रणाली और पहुंच के प्रति भाजपा की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

वीरेंद्र सचदेवा ने नए दफ्तर का निर्माण पूरा होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। सचदेवा ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने 9 जून 2023 को नए दफ्तर का ‘भूमि पूजन’ किया था।