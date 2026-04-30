उन्हें पता था क्या हश्र होगा, यह उनकी किस्मत, MCD में AAP की हार पर BJP; स्वाति मालीवाल का भी अटैक
दिल्ली नगर निगम चुनावों में बीजेपी और उसके सहयोगियों की जीत पर प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने गर्व और खुशी जाहिर की। साथ ही आम आदमी पार्टी की हार पर उसे आड़े हाथों लिया। उन्होंने इस नतीजे को आप की किस्मत बताया।
दिल्ली नगर निगम चुनावों में बीजेपी और उसके सहयोगियों की जीत पर प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने गर्व और खुशी जाहिर की। साथ ही आम आदमी पार्टी की हार पर उसे आड़े हाथों लिया। उन्होंने इस नतीजे को आप की किस्मत बताया। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए सचदेवा ने आप की आलोचना की और इस नतीजे को उनकी किस्मत बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि बीजेपी नगर निगम में पारदर्शिता, उचित सुविधाएं और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।
बीजेपी ने पारदर्शी तरीके से काम किया है
बीजेपी नेता ने कहा कि उन्हें (आप) पता था कि उनका क्या हश्र होगा। मुझे खुशी है कि हमारे सभी सहयोगी जीत गए हैं। जब भी बीजेपी ने नगर निगम में सरकार बनाई है, हमने नगर निगम को मजबूत करने के लिए बहुत ही पारदर्शी तरीके से काम किया है। आम आदमी पार्टी के समय में हमेशा ही आर्थिक संकट बना रहता था। अब ऐसी स्थिति नहीं है। हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि नगर निगम पारदर्शी तरीके से काम करे और लोगों को सुविधाएं मिलें। भ्रष्टाचार की जो भी शिकायतें आएं, उनसे सख्ती से निपटा जाए।
पोस्ट के जरिए दोनों को बधाई दी
उनकी यह टिप्पणी बीजेपी पार्षद प्रवेश वाही के दिल्ली नगर निगम के मेयर चुने जाने के बाद आई है। वह रोहिणी ईस्ट वार्ड नंबर 53 से बीजेपी पार्षद हैं। आनंद विहार से बीजेपी पार्षद मोनिका पंत निर्विरोध डिप्टी मेयर चुनी गईं। एमसीडी ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए दोनों को बधाई दी। मेयर और डिप्टी मेयर, दोनों ही बीजेपी से हैं। बीजेपी के राजा इकबाल सिंह एमसीडी के निवर्तमान मेयर हैं। इससे पहले, दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने सिंह को एमसीडी चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया था।
मालीवाल ने आप को घेरा
उधर, औपचारिक रूप से बीजेपी में शामिल हो चुकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने एमसीडी मेयर चुनावों में कोई उम्मीदवार न उतारने के लिए आम आदमी पार्टी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि भले ही उन्हें पता हो कि वे हार जाएंगे, फिर भी उन्हें लोकतंत्र में अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए। अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि आप का उम्मीदवार न उतारने का फैसला लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रति उसकी प्रतिबद्धता पर सवाल खड़े करता है।
उन्हें लोकतंत्र में विश्वास होना चाहिए
मालीवाल ने एएनआई से कहा कि अरविंद केजरीवाल ने अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। यह किस तरह की राजनीति है? उन्हें लोकतंत्र में विश्वास होना चाहिए। उन्हें पता है कि वे चुनाव हार जाएंगे, लेकिन फिर भी उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी के विकास में एमसीडी की अहम भूमिका है। उन्होंने नागरिक और राज्य अधिकारियों के बीच तालमेल की जरूरत पर जोर दिया।
मालीवाल ने कहा कि दिल्ली के विकास के लिए एमसीडी बहुत जरूरी है। जब तक दिल्ली में आप सरकार सत्ता में थी, उसने इसे बहुत बुरी हालत में छोड़ दिया था। अब एमसीडी और दिल्ली सरकार को मिलकर काम करने की जरूरत है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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