दिल्ली BJP अध्यक्ष की फेक ID बनाई, UP के डिप्टी सीएम के ऑफिस सिफारिश मांगने पहुंचा ठग

संक्षेप: सोशल मीडिया पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की फेक प्रोफाइल बनाकर एक शातिर ठग ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के ऑफिस से सिफारिश मांगने की कोशिश की।

सोशल मीडिया पर फेक प्रोफाइल बनाकर बड़े नेताओं की नकल उतारना अब आम हो गया है, लेकिन इस बार एक शातिर ठग ने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बनकर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के ऑफिस से सिफारिश मांगने की हिमाकत कर डाली। लेकिन सुरक्षाकर्मियों को उस पर शक हुआ और उसका पर्दाफाश हो गया। अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है।

फेक प्रोफाइल से शुरू हुआ धोखा एक अज्ञात शख्स ने सोशल मीडिया पर वीरेंद्र सचदेवा नाम से फर्जी अकाउंट बनाया। दिल्ली बीजेपी प्रमुख की असली फोटो चुराकर लगाई और खुद को वीरेंद्र सचदेवा बताकर यूपी डिप्टी सीएम के ऑफिस से संपर्क किया। मकसद था कोई बड़ा 'फेवर' हासिल करना। लेकिन ये चाल ज्यादा दिन नहीं चल सकी।

नोएडा का दशरथ पाल पहुंचा लखनऊ, पकड़ा गया ठग की चालाकी यहीं नहीं रुकी। नोएडा के रहने वाले दशरथ पाल को दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष का नुमाइंदा बताकर यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के लखनऊ स्थित आवास पर भेज दिया। दशरथ वहां पहुंचा भी, लेकिन पूछताछ में उसका झूठ पकड़ा गया। यूपी पुलिस ने तुरंत उसे धर दबोचा।

सचदेवा का सख्त रुख जैसे ही यूपी डिप्टी सीएम के ऑफिस से दिल्ली बीजेपी ऑफिस को फोन आया, मामला खुला। वीरेंद्र सचदेवा ने साफ इनकार किया कि "मैंने न तो कोई कॉल किया, न किसी को फेवर के लिए भेजा।" उन्होंने तुरंत ठग को गिरफ्तार करने की मांग की। उनके ऑफिस सेक्रेटरी बृजेश राय ने शिकायत दर्ज कराई।