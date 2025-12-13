Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
दिल्ली BJP अध्यक्ष की फेक ID बनाई, UP के डिप्टी सीएम के ऑफिस सिफारिश मांगने पहुंचा ठग

सोशल मीडिया पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की फेक प्रोफाइल बनाकर एक शातिर ठग ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के ऑफिस से सिफारिश मांगने की कोशिश की।

Dec 13, 2025 08:38 am ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
सोशल मीडिया पर फेक प्रोफाइल बनाकर बड़े नेताओं की नकल उतारना अब आम हो गया है, लेकिन इस बार एक शातिर ठग ने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बनकर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के ऑफिस से सिफारिश मांगने की हिमाकत कर डाली। लेकिन सुरक्षाकर्मियों को उस पर शक हुआ और उसका पर्दाफाश हो गया। अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है।

फेक प्रोफाइल से शुरू हुआ धोखा

एक अज्ञात शख्स ने सोशल मीडिया पर वीरेंद्र सचदेवा नाम से फर्जी अकाउंट बनाया। दिल्ली बीजेपी प्रमुख की असली फोटो चुराकर लगाई और खुद को वीरेंद्र सचदेवा बताकर यूपी डिप्टी सीएम के ऑफिस से संपर्क किया। मकसद था कोई बड़ा 'फेवर' हासिल करना। लेकिन ये चाल ज्यादा दिन नहीं चल सकी।

नोएडा का दशरथ पाल पहुंचा लखनऊ, पकड़ा गया

ठग की चालाकी यहीं नहीं रुकी। नोएडा के रहने वाले दशरथ पाल को दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष का नुमाइंदा बताकर यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के लखनऊ स्थित आवास पर भेज दिया। दशरथ वहां पहुंचा भी, लेकिन पूछताछ में उसका झूठ पकड़ा गया। यूपी पुलिस ने तुरंत उसे धर दबोचा।

सचदेवा का सख्त रुख

जैसे ही यूपी डिप्टी सीएम के ऑफिस से दिल्ली बीजेपी ऑफिस को फोन आया, मामला खुला। वीरेंद्र सचदेवा ने साफ इनकार किया कि "मैंने न तो कोई कॉल किया, न किसी को फेवर के लिए भेजा।" उन्होंने तुरंत ठग को गिरफ्तार करने की मांग की। उनके ऑफिस सेक्रेटरी बृजेश राय ने शिकायत दर्ज कराई।

दिल्ली पुलिस की एक्शन मोड

दिल्ली पुलिस ने सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की साइबर सेल में मामला दर्ज किया। भारतीय न्याय संहिता की धारा 319 (व्यक्ति बनकर धोखाधड़ी) और 336 (इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में जालसाजी) के तहत FIR काटी गई। डिप्टी कमिश्नर निधिन वल्सन ने पुष्टि की कि जांच चल रही है और UP पुलिस ने एक ठग को पकड़ लिया है।

भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
