दिल्ली BJP की नई कोर टीम तैयार, CM रेखा गुप्ता समेत 12 दिग्गज शामिल; लिस्ट में कौन-कौन?
Delhi BJP Core Committee: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में दिल्ली भाजपा की नई कोर टीम तैयार हो गई है। इस टीम में 12 दिग्गज नेताओं को शामिल किया गया है। इसमें सीएम रेखा गुप्ता से लेकर प्रदेश अध्यक्ष और कई सांसद-विधायक शामिल हैं।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में दिल्ली भाजपा की नई कोर टीम तैयार हो गई है। इस टीम में 12 दिग्गज नेताओं को शामिल किया गया है। इसमें सीएम रेखा गुप्ता से लेकर प्रदेश अध्यक्ष और कई सांसद-विधायक शामिल हैं। तीन विशेष आमंत्रण वाले सदस्य भी शामिल हैं। जानिए इस खास टीम में किसे-किसे जिम्मेदारी मिली है।
12 कोर कमेटी में और 3 विशेष आमंत्रण के सदस्य
भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली प्रदेश के कार्यालय द्वारा जारी सूचना के मुताबिक, इस कोर टीम में कुल 15 लोगों को शामिल किया गया है। 12 लोगों को प्रदेश कोर कमेटि में और बाकी के 3 लोगों को विशेष आमंत्रण पर बुलाया गया है। इस टीम में प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा, सीएम रेखा गु्प्ता, प्रदेश महामंत्री पवन राणा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे डॉ हर्षवर्धन को भी शामिल किया गया है।
कोर कमेटी के अन्य सदस्य कौन हैं
इसके अलावा लिस्ट में कुछ विधायक, मंत्री और सांसदों का नाम भी शामिल है। पंजाब के मौजूदा प्रदेश सह-प्रभारी और पूर्व में दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष रहे वीरेंद्र सचदेवा का नाम भी शामिल है। इसके अलावा राष्ट्रीय मंत्री जयप्रकाश, विधायक सतीश उपाध्याय, लोकसभा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी, विधायक अरविंदर सिंह लवली, लोकसभा सांसद मनोज तिवारी और दिल्ली सरकार के दो मंत्री प्रवेश साहिब सिंह और आशीष सूद शामिल हैं।
3 विशेष आमंत्रण के सदस्य कौन
इसके अलावा तीन खास नाम भी हैं। इन लोगों को विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर बताया गया है। प्रदेश कोर कमेटि के 12 लोगों से इनको अलग रखा गया है। इनके नाम हैं- प्रदेश प्रभारी डॉ विनय सहस्त्रबुद्धे, प्रदेश सह-प्रभारी जयमांग सेरिंग नामग्याल और प्रदेश सह प्रभारी दर्शना जारदोश हैं।
सीएम रेखा गुप्ता ने सदस्यों को दी बधाई
सीएम रेखा गुप्ता ने जानकारी साझा करते हुए लिखा- भाजपा के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी के निर्देशानुसार गठित दिल्ली भाजपा के प्रदेश कोर ग्रुप के सभी सम्मानित सदस्यों एवं विशेष आमंत्रित सदस्यों को हार्दिक बधाई। जनसेवा के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता और ‘विकसित दिल्ली’ का हमारा संकल्प हम सभी को एक सूत्र में बांधता है। दिल्लीवासियों की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करने की इस यात्रा में सभी वरिष्ठजनों एवं साथियों को मेरी अनंत शुभकामनाएं।
दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने जानकारी साझा करते हुए एक्स पर लिखा- भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी के निर्देशानुसार दिल्ली प्रदेश भाजपा की प्रदेश कोर ग्रुप की घोषणा की गई है। इस महत्वपूर्ण दायित्व के लिए सम्मिलित सभी वरिष्ठ साथियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें